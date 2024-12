Tips om veilig de weg op te gaan in de kerstvakantie

Laatst geüpdatet op december 18, 2024 by Redactie

Het is weer bijna kerstvakantie. Of je nu met de auto een kerstboom haalt bij het tuincentrum of op wintersport gaat, een goede voorbereiding is belangrijk. Want als het regent, sneeuwt of vriest kan je zomaar in een onveilige situatie belanden. Met deze tips ga je veilig en goed voorbereid op pad in de kerstvakantie. Rijden in de winter kan een stuk lastiger zijn. Het is vroeg donker en regen, sneeuw of vorst zorgen voor slechter zicht en een langere remweg. Ga je met slecht weer de weg op? Met deze vijf tips ga zo veilig mogelijk op pad.

1. Doe voor vertrek de bandencheck

De banden bepalen hoeveel grip je auto heeft. Zeker in de winter is het daarom belangrijk om de banden goed te controleren. Controleer of de profieldiepte (de groeven) van je banden nog voldoende is en of er beschadigingen zoals scheuren in je banden zitten. Check ook voor een lange rit de bandenspanning en pomp de banden op als dat nodig is. Heb je nieuwe banden nodig? Overweeg dan ook all-season- of winterbanden voor de donkere winterdagen.

2. Hou voldoende afstand

In de winter is het belangrijk om meer afstand te houden dan normaal. Want bij regen kan de remweg twee keer zo lang zijn en bij sneeuw of ijzel zelfs vier keer zo lang. Zelfs met all-season- of winterbanden is je remweg nog steeds langer dan met zomerbanden in de zomer.

3. Rij rustig en constant

Naast dat het belangrijk is om niet te snel te rijden is het ook belangrijk om constant te rijden. Dus voorkom plotseling hard remmen, gas geven en sturen. Vooral als je al voelt dat de auto minder grip heeft of slipt. Want als je in één keer je stuur omgooit of te hard remt, verlies je de controle over de auto. Dus blijf rustig en probeer langzaam bij te sturen of te remmen.

4. Maak je auto helemaal sneeuw- en ijsvrij

De auto sneeuw- en ijsvrij maken is meer dan alleen sneeuw en ijs van je ruiten afhalen. Haal ook de sneeuw van je motorkap, dak en de kofferbak. Want als je rijdt kunnen sneeuw en ijs zich verplaatsen. Zo kan de sneeuw op je dak als je remt in één keer naar je vooruit verplaatsen. En zie je dus niets meer. Naast dat het gevaarlijk is, kan het je een flinke bekeuring kosten als je ruiten niet geheel ijs- of sneeuwvrij zijn.

5. Check de regels in andere landen

Ga je met de auto op wintersport? Dan is het belangrijk dat je weet welke regels er gelden in het land waar je verblijft én de landen waar je doorheen rijdt. In sommige landen zijn banden met een Alpine-symbool (bergen met een sneeuwvlok) verplicht. En in wintersportgebieden is vaak het gebruik van sneeuwkettingen verplicht. Hou je je niet aan deze regels? Dan is dat niet alleen onveilig voor jezelf of anderen, maar kan je ook een hoge boete krijgen.