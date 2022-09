Veilig online wedden in ons land: 3 tips

Online wedden werd tot 2021 enkel gedoogd in ons land. Hiermee waren we eigenlijk een vreemde eend in de bijt. In veel landen om ons heen was dit namelijk al tijden legaal. Bij ons was de overheid echter terughoudend. Zij waren bang dat het legaliseren van online gokken ook zou leiden tot een grotere populariteit en daarmee ook het aantal gokverslaafden toe zal nemen. Uiteindelijk moesten ze echter wel overstag gaan en dit deden ze met de Wet Koa. Hierdoor zijn er sinds 1 oktober 2021 veel meer legale wed mogelijkheden. Even later werden er nog meer bookmakers toegelaten en konden we echt spreken van een legalisatie van het online wedden in ons land.

Goed nieuws voor velen. Eindelijk mocht er legaal gewed worden in Nederland. Wat de overheid had verwacht kwam ook uit. De populariteit voor het online wedden nam toe. Niet alleen als het gaat om casino’s, maar vooral ook bij de online sportweddenschappen. Wat tot op heden gelukkig nog niet is uitgekomen, dat is de flinke stijging van gokverslaafden. Mogelijk dat de bijbehorende regels bij de wet toch zin hebben gehad. Hiermee is er veel aandacht voor verslavingspreventie geweest.

Behoor jij ook tot de steeds groter wordende groep die wel eens van deze nieuwe ‘sector’ gebruik zou willen maken? Weet dan dat veilig wedden het allerbelangrijkste is. Hoe je dit aanpakt? Met de volgende drie tips moet dat zeker lukken.

1. Kies enkel voor sites met een Nederlandse licentie

Er zijn tegenwoordig veel legale goksites in Nederland te vinden. Wanneer je echter online gaat zoeken, kom je ook nog een heel groot aantal sites tegen die géén Nederlandse licentie hebben. Ons advies is om dergelijke sites links te laten liggen. Het ontbreken van de Nederlandse licentie hoeft zeker niet te betekenen dat de site onbetrouwbaar is, maar betekent wel dat ze geen interesse hebben in het Nederlandse volk als doelgroep of niet voldoen aan de Nederlandse richtlijnen.

Door te kiezen voor een site met een Nederlandse licentie, weet je zeker dat deze aan alle richtlijnen voldoet, dat er voldoende spelersbescherming is en er aandacht is voor verslavingspreventie. Dat geeft een veilig gevoel.

2. Spreek een budget af

Het grootste risico van gokken is dat je verder gaat dan je eigenlijk zou willen. Natuurlijk is het prachtig als je een hele goede dag hebt en veel geld wint. Soms moet je echter op het hoogtepunt stoppen. Bedenk goed dat je nooit in de financiële problemen mag komen door het gokken. Je mag dus maandelijks een x-bedrag uitgeven. Op is op. Wil je meer wedden? Dan gebruik je het gewonnen geld of wacht je de volgende maand weer af. Zo kom je nooit onnodig in de problemen terecht.

3. Extra functies

Op sommige gokwebsites en bij sommige bookmakers vind je extra functies die het gemakkelijker maken om veilig te kunnen spelen. Denk aan de Cash Out functie bij een sportweddenschap. Als de weddenschap je toch niet lekker zit of als je het geld onverwachts hard kan gebruiken, kun je ervoor kiezen om je geld vroegtijdig uit de pot te halen.