Veilige eerste date: 99% van 50+ vrouwen kiest locatie voor eerste date zelf

Als je langere tijd met een persoon praat online, kan het best zijn dat je het gevoel hebt iemand goed te kennen. Maar voordat je met iemand offline afspreekt, is het goed om voorzichtig te zijn. Want hoe goed ken je iemand écht? Eerder deze maand meldde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat er sprake is van fraudeurs die slachtoffers vragen geld te stoppen in beleggingen, die later niet blijken te bestaan. Fraudeurs die hun slachtoffer kennen via online dating maken in 11% van de gevallen gebruik van beleggingsfraude. In 2021 bedroeg dit percentage nog ongeveer 2%. Dit maakt veilig (online) daten een extra belangrijk onderwerp. Ourtime, de dating service voor de 50+ single, deed onderzoek onder ruim 1059 Nederlandse 50+ singles, om te achterhalen wat zij beschouwen als een veilige eerste date.

Datingfraude

Datingfraude, ook bekend als romantiekfraude, is een vorm van oplichting waarbij iemand doet alsof hij geïnteresseerd is in een romantische of seksuele relatie met een andere persoon om de verkeerde redenen. Denk aan geld of persoonlijke informatie van het slachtoffer. Dit soort zwendel kan plaatsvinden via online dating websites, sociale media platforms, of via persoonlijke of telefonische communicatie. Het is belangrijk om voorzichtig en bewust te zijn wanneer je online of via datingwebsites met mensen omgaat, want oplichters kunnen proberen te profiteren van mensen die op zoek zijn naar een romantische relatie.

Campagne CCV

In plaats van rijk te worden, zijn deze slachtoffers van datingfraude vaak (veel) geld kwijt. De totale financiële schade bedraagt ruim € 3.750.000. Dat is gemiddeld ruim € 22.000 per slachtoffer. Daarom start CCV de onlinecampagne ‘Check je date nu’ weer om mensen de komende tijd te waarschuwen. De campagne richt zich op mensen die online een date zoeken of al een online relatie hebben. Uit onderzoek van Ourtime blijkt dat bijna drie kwart van de 50+ singles zich tot het internet wendt om meer informatie over hun date te vinden.

Offline daten

Maar hoe zit het met een veilig eerste offline date? Uit onderzoek van Ourtime blijkt, dat meer dan de helft van de 50+ singles vindt dat de beste locatie voor een afspraakje een café of restaurant is, gevolgd door een park of een plek waar je kunt rondwandelen (12,2%). Meer dan de helft van de 50+ singles plant hun date op een openbare locatie, vrouwen doen dit vaker (40,7%) dan mannen (26,7%). Mocht je een onveilig gevoel hebben over je date, zijn er op openbare plekken altijd mensen in de buurt.

Veilige date locatie

Je locatie delen met iemand op een date kan een handige manier zijn om je eigen veiligheid te garanderen en om iemand te laten weten waar je bent. Er zijn een paar verschillende manieren waarop je je locatie met iemand kunt delen, afhankelijk van het apparaat en de software die je gebruikt. Bijna drie kwart van de 50+ singles vertelt hun omgeving echter niet waar ze tijdens de date zullen zijn. Dit geldt voor bijna de helft van de mannen (45%) tegenover 13% van de vrouwen. Dat vrouwen graag controle hebben over de locatie van de eerste date staat buiten kijf, slechts 1% van de vrouwen zou het kiezen van de locatie aan hun date overlaten, mannen doen dit wat vaker met 13%.

Tips voor een veilige date

Als je vermoedt dat je wordt opgelicht, meld je dan bij de Fraudehelpdesk, doe aangifte bij de politie en schakel Slachtofferhulp Nederland in voor juridische en psychologische hulp. De campagne ‘Check je date nu!’ richt zich op Nederlandse online daters. Want hoe weet je of je date echt is:

Check foto

Twijfel of de date niet wil videobellen

Raak niet geïsoleerd