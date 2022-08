Venkel: een verfrissende knol

Venkel: slechts een paar smaakpapillen genieten van hun fijn kruidige aroma, velen merken ze nauwelijks op of kijken ze sceptisch aan. De Italianen daarentegen brengen hulde aan de venkelknol als specialiteit: elke inwoner eet meer dan vijf kilo per jaar. Of het nu rauw in een salade is, gekookt als bijgerecht of gegratineerd in een braadpan – venkel is gemakkelijk te bereiden en geeft elk gerecht een subtiele anijstoets. Ook in de thuiskeuken wil hij verrassen met onverwachte en gezonde smaakervaringen.

Een witte en groene ui

Venkel is ook bekend als “Bolognese venkel”, “finocchio” of “zoete venkel”. Het komt oorspronkelijk uit het Nabije Oosten en de Middellandse Zee. Wilde venkel was al populair bij de Egyptenaren, Grieken en Romeinen als specerij en medicinale plant. De huidige venkel is een gekweekte vorm van een wilde soort, de plant vormt bovengronds een bol, ook wel knol genoemd. Het wordt veroorzaakt door de verdikking van de bladstelen. De vuistgrote witgroene knol met groene, geveerde bladeren is afhankelijk van de variëteit rond of langwerpig.

Een gezonde groente met smaak

Venkel bevat weinig calorieën en veel vezels. Het is rijk aan provitamine A, vitamine E en C, kalium en magnesium. Het milde, lichtzoete anijsaroma is gebaseerd op essentiële oliën die de bloedsomloop en spijsvertering bevorderen en de lever- en nieractiviteit stimuleren.

Venkeltips:

Inkoop: De gevederde bladeren moeten fris en heldergroen zijn en de randen mogen niet gedroogd zijn.



Bewaring: in de koelkast is het twee tot drie dagen houdbaar.

Bereiding:

Gooi de malse kool niet weg, maar strooi fijngehakt over het afgewerkte gerecht.

Verwijder de buitenste schubben van de bladeren, snijd de wortelbasis af en snijd de stelen tot ongeveer een duim breed.

Was de knollen grondig, omdat er gemakkelijk aarde tussen de bladschubben komt te zitten.

Snijd de knollen, afhankelijk van het recept, in schijfjes of reepjes, halveer of kwart ze.

Bereidingsopties:

Het is sappig rauw en heeft een verfrissende, delicaat pittige smaak. Als salade is venkel goed te combineren met sla, tomaten, paprika’s en komkommers maar ook met fruit

Gekookt, geroosterd, gestoofd of gebakken, ontwikkelt het het typische, lichtzoete venkelaroma met de geur van anijs. Voor groenten worden de hele knollen ongeveer 20 minuten gekookt. Voor het bakken of gratineren worden ze ongeveer 10 minuten geblancheerd. Venkel past goed bij vis, wit vlees of gevogelte.

Knoflook, nootmuskaat, peper en geraspte citroenschil zijn geschikt om te kruiden.