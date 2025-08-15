Verborgen parels van de Adriatische Zee: Ontdek Kroatië’s minst bekende eilanden

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2025 by Redactie

De Kroatische kust is beroemd om haar honderden eilanden, elk met hun eigen karakter. Waar Hvar, Brač en Korčula inmiddels al toeristische hotspots zijn, bestaan er nog plekken waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Voor wie verlangt naar eenvoud, authenticiteit en een vleugje magie zijn deze minder bekende eilanden een geschenk. Hier vind je geen massatoerisme, maar wel rust, karakter en een gevoel van thuiskomen in de natuur. Van autovrije dorpjes tot verlaten stranden, van verborgen baaien tot culturele schatten: ontdek Kroatië’s best bewaarde eilandgeheimen.

Zoek de absolute rust op in de Kvarnerbaai

In de Kvarnerbaai liggen enkele van Kroatië’s meest charmante, maar nog relatief rustige eilanden. Cres en Lošinj bieden een mix van ongerepte natuur en subtiele luxe: denk aan geurende tuinen, zeiltochten en dolfijnen spotten. Vlakbij liggen ook de kleine eilandjes Susak, Unije, Ilovik en Premuda. Vooral Susak valt op door zijn zanderige ondergrond en zijn autoloze karakter. De dorpen zijn met zandpaden verbonden en ademen een unieke, haast vergeten sfeer uit.



Ook Rab en Pag verdienen hun plek onder de verborgen parels. Rab, ook wel het “Gelukkige Eiland”, charmeert met Romaanse kerken en zeldzame zandstranden, terwijl Pag een kaal, bijna buitenaards landschap biedt dat gevormd werd door de bura-wind en Venetiaanse houtkap. Hier proef je de beroemde Paški sir, een schapenkaas die net zo karaktervol is als het eiland zelf.

Stilte, zand en het ritme van de natuur rond Zadar

Ten noordwesten van Zadar liggen de eilanden Silba, Olib, Ist, Molat, Iž, Rava, Sestrunj en Vrgada; stuk voor stuk kleine oases van rust. Silba is autovrij en nodigt uit tot wandelen, zwemmen en lezen onder de pijnbomen. Olib en Molat zijn nauwelijks ontwikkeld en perfect voor wie even offline wil zijn. Iž en Rava ademen het eenvoudige eilandleven met vissershuisjes en olijfbomen, terwijl Sestrunj en Vrgada vooral geliefd zijn bij zeilers en rustzoekers.



Deze eilanden bieden geen grootse bezienswaardigheden, maar juist dat maakt ze zo aantrekkelijk. Hier vertraagt het leven vanzelf. Verwacht geen drukke boulevards of beachclubs, maar wel warme gastvrijheid, een duik in kristalhelder water en zwoele avonden onder de sterrenhemel.

Šibenik-archipel: de poort naar een vergeten wereld

Vlak bij Šibenik liggen enkele vergeten pareltjes zoals Prvić, Zlarin en de Kornati-eilanden. Op Zlarin zijn auto’s verboden en lijkt het leven stil te staan sinds de vorige eeuw. Het eiland is beroemd om zijn koraalverwerking, een ambacht dat hier al sinds de 14e eeuw wordt beoefend. Prvić is even klein als charmant, met kronkelende straatjes en een rijke culturele geschiedenis. Beide eilanden zijn slechts een korte boottocht verwijderd van de drukte van het vasteland.



De Kornati-archipel is Kroatië’s zeilparadijs bij uitstek. Vrijwel onbewoond en beschermd als nationaal park, zijn de Kornati eilanden de ultieme bestemming voor wie wil wegdromen in een landschap van rots, zee en lucht. Het ritme van de golven is hier alles wat je nodig hebt.

De onontdekte eilanden van Zuid-Dalmatië

Ten zuiden van Split liggen de relatief onontdekte eilanden Vis, Biševo, Šolta, en Drvenik Veli en Mali. Vis is het verst verwijderde bewoonde eiland en was jarenlang gesloten voor buitenlanders vanwege zijn militaire rol. Nu is het een toevluchtsoord voor natuurliefhebbers, wijnkenners en rustzoekers. Op het nabijgelegen Biševo schittert de Blauwe Grot, een wonder van licht en water. Šolta biedt olijfolie, stilte en traditionele dorpen, terwijl Drvenik Veli en Drvenik Mali nog puur zijn gebleven.



Nabij Dubrovnik liggen enkele van de meest mysterieuze eilanden van Kroatië. Mljet, met zijn nationale park en zoutwatermeren, is een droom voor wandelaars en fietsers. Op Šipan, het grootste Elafitische eiland, fiets je tussen oude villa’s en citrusbomen. En dan is er nog Lastovo, een vergeten wereld op zichzelf. Dit eiland heeft één van de donkerste luchten van Europa en hier kan je zelfs de Melkweg met het blote oog bewonderen. Lastovo herbergt ook een 500 jaar oud carnaval, waardoor traditie en stilte hand in hand gaan.



