Veel mensen dragen de bagage van trauma, wrok en woede met zich mee van relaties die op een gegeven moment zijn verbroken omdat beide partijen te trots zijn om sorry te zeggen. Het niet vergeven van onszelf en anderen, naast het beschadigen van relaties, kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid, onze geest en ons hart vergiftigen en barrières creëren voor persoonlijke vooruitgang en geluk. Er is geen beter moment om opnieuw contact te maken, het goed te maken en een verbroken vriendschap te helen. Het leven is te kort om wrok te koesteren of misverstanden te laten etteren. We hebben hier wat tips over hoe je de eerste stappen kunt zetten om een verbroken vriendschap te herstellen, zelfs als de communicatie moeizaam is verlopen.

11 stappen om een ​​verbroken vriendschap te herstellen

Vergeef jezelf eerst

Heb mededogen met jezelf en vergeef jezelf als je anderen of jezelf hebt gekwetst met je daden of woorden. Herinner jezelf eraan dat je op dat moment je best deed.

Laat de tijd de eerste wonden helen

Door de emoties de tijd te geven om te bezinken, zorgen we ervoor dat we kunnen reageren, in plaats van te reageren en het argument aan te wakkeren. Rustige reflectietijd waarin we de gevoelens van de ander en die van onszelf overwegen, kan broodnodige helderheid en perspectief bieden.

Laat frustraties los

Het is belangrijk om onze gevoelens te uiten. Vermijd het om jezelf de schuld te geven of je vriend(in) zwart te maken bij anderen, dit gooit alleen maar olie op het vuur en maakt de situatie meestal erger. Vertrouw op een vertrouwd persoon of schrijf je gedachten op om de pijn te verwerken.

Zet je ego opzij

Kwetsbaarheid is de sleutel tot verzoening. Zet trots, defensiviteit en oordeel opzij om open communicatie met de betrokken persoon te bevorderen. Hen met nederigheid benaderen kan helpen om barrières weg te nemen en zorgen te ontwapenen.

Neem het initiatief om contact te leggen

Iemand moet de eerste stap zetten om dingen in de gewenste richting te bewegen. Wees niet bang om de eerste te zijn die contact legt. Of het nu via een sms, telefoontje of e-mail is, een simpele ‘hallo’ kan de deur openen naar een dialoog.

Vermijd het schuldspel

Door te blijven hangen bij wie de schuld heeft, blijf je geworteld in het verleden en wordt de negatieve ervaring alleen maar sterker, waardoor je vastzit in een slachtofferrol. Accepteer in plaats daarvan de situatie zoals die is, denk na over wat je van de ervaring hebt geleerd en concentreer je op het vooruitgaan in een betere richting. Het is van vitaal belang om het verleden los te laten dat ons gevangen houdt in negatieve gedachten en ons ervan weerhoudt positieve stappen vooruit te zetten.

Visualiseer vergeving

Stel je voor dat je wrok loslaat voordat je je ermee bezighoudt. Stel je voor dat de relatie geneest en dat misdaden in het niets verdwijnen. Zoek een rustige kamer en doe dit tijdens meditatie of terwijl je ontspant in een comfortabele en veilige ruimte.

Excuses aanbieden

Neem verantwoordelijkheid voor jouw deel, ook al is het maar klein. ‘Het spijt me’ zeggen kan een positieve toon zetten voor verzoening. Helaas kwetsen we mensen vaak zonder dat we het doorhebben, zelfs als we denken dat we gelijk hebben. Excuses zeggen kan zoveel helen. Wees oprecht in je excuses.

Gebruik meelevende taal

Vermijd confronterende woorden zoals ‘waarom’ en herformuleer open vragen om empathie te tonen. Vraag bijvoorbeeld: ‘Heb ik iets gedaan waardoor je je niet gehoord voelde of hoe kan ik de zaken tussen ons verbeteren?

Verwacht geen onmiddellijke wederkerigheid

Vergeef zonder voorwaarden. Je vriend heeft misschien tijd nodig om je inspanningen te verwerken of kiest er misschien niet voor om meteen of helemaal niet te reageren en dat is oké. Genezing is een proces dat tijd kost en het is belangrijk om te onthouden dat we allemaal op onze eigen reis van genezing en zelfontdekking zijn.

Wees bereid om los te laten als dat nodig is

Als je inspanningen niet succesvol zijn, troost je dan met de gedachte dat je het hebt geprobeerd. Houd de deur open voor toekomstige verzoening, maar weet wanneer het tijd is om verder te gaan voor je eigen vrede.

Het herstellen van een verbroken vriendschap kan niet alleen leiden tot persoonlijke groei, maar ook tot een sterkere band dan ooit tevoren, omdat beide partijen zich gehoord en gesteund voelen. Die eerste stap zetten kan moeilijk zijn, maar de beloningen van het nieuw leven inblazen van een betekenisvolle relatie zijn onmetelijk. Als we ziekte met ons meedragen, kan dat leiden tot ziekte. We winnen zoveel door verloren relaties te herbouwen.