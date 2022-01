Verder of sneller? Beide verbeteren de hardloopprestaties op afstand

Een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Jyväskylä vergeleek twee weken durende blokken van lage intensiteit training en hoge intensiteit interval training in termen van prestatie en herstel. Beide methoden kunnen het uithoudingsvermogen van recreatieve sporters verbeteren na al twee weken, wanneer de trainingsbelasting aanzienlijk wordt verhoogd ten opzichte van wat het individu gewend is.

De wekelijkse routine van hardlopers op afstand bestaat doorgaans uit een permanente mix van training met lage intensiteit en training met matige tot hoge intensiteit. Als alternatief is gesuggereerd dat blokperiodisering met een meer gericht trainingsdoel binnen een enkele periode voordelen kan hebben.

Lees ook: Hardlopen in de kou: tips om je warm, gezond en veilig te houden

In een recent onderzoek werd blokperiodisering onderzocht met een setting waarbij deelnemers ofwel het volume van de lage intensiteitstraining met 70% toevoegden of 10 sessies van 6 x 3 minuten (5 keer/week) uitvoerden tijdens het blok van twee weken. Een kort blok intervaltraining met lage of hoge intensiteit leek een effectieve methode voor recreatieve sporters.

“Beide groepen verbeterden hun hardloopprestaties van 3000 m onmiddellijk na het blok”, legt doctoraalonderzoeker Olli-Pekka Nuuttila van de Universiteit van Jyväskylä uit. “De intervalgroep verbeterde gemiddeld 13 seconden en de groep met lage intensiteit 11 seconden. Dezelfde trend werd waargenomen na de herstelweek: de tijd van de intervalgroep was gemiddeld 19 seconden sneller in vergelijking met baseline en in de groep met lage intensiteit was het verschil 17 seconden. Er werden geen statistisch significante verschillen waargenomen tussen de groepen.”

Intervalperiode veeleisender — het monitoren van de herstelstatus is gunstig

Wanneer herstel werd overwogen, werden verschillen gevonden in de spierpijn van de onderste ledematen, die alleen in de intervalgroep op groepsniveau toenam. De verandering verschilde van de groep met lage intensiteit gedurende de trainings- en herstelweken. Verhoogde spierpijn aan het einde van het blok was ook geassocieerd met een kleinere verbetering in de looptest. De concentraties van noradrenaline van het stresshormoon in rust namen toe na de blokkering in de intervalgroep en bleven verhoogd na de herstelweek. Dezelfde trend werd waargenomen in de nachtelijke hartslagvariabiliteit, die tijdens de eerste week van het blok afnam in vergelijking met de groep met lage intensiteit.

“Op basis van de herstelmarkeringen die we hebben gemeten, leek het intervalblok veeleisender in vergelijking met het blok met lage intensiteit”, vat Nuuttila samen. “Daarom zou het belangrijk zijn om voldoende herstel te verzekeren, vooral na zo’n periode. Het is ook aan te raden om het herstel tijdens dit soort blokkades in ieder geval via subjectieve markers te volgen om overmatige beperkingen in de hersteltoestand te voorkomen.”

De effectiviteit van blokperiodiseringsprotocollen is niet in detail onderzocht bij recreatieve sporters. Eerdere studies hebben met name niet zowel herstel vanuit verschillende perspectieven als veranderingen in prestaties tijdens een blok met verschillende trainingsdoelen onderzocht.

Lees ook: 15 redenen waarom hardlopen de ultieme work-out is

Veranderingen in uithoudingsprestaties werden geanalyseerd door een 3000 m hardlooptest en de hersteltoestand werd gevolgd met nachtelijke hartslagregistraties en waargenomen herstelschalen. Daarnaast werden rusthormoonconcentraties geanalyseerd uit urine- en bloedmonsters.

De deelnemers waren 20- tot 45-jarige mannen en vrouwen (15 per groep) die recreatief trainden.