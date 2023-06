Verfijnd fingerfood voor elke gelegenheid

Van een picknick op het platteland tot een champagnereceptie op de bruiloft: verfijnd fingerfood past bij elke gelegenheid. Maar hoeveel snacks moet je plannen? Of: waar laat je de geknabbelde spiesen? We hebben verschillende gelegenheden geselecteerd, en geven tips voor een perfecte planning en ideeën voor geschikte recepten.

Snacks voor het feestgevoel

Fingerfood van het buffet is de beste keuze om gasten met elkaar in gesprek te krijgen. Doordat je gemakkelijk staand kunt eten, ontstaat er al snel een ongedwongen sfeer. Heel trendy zijn kleine hapjes geserveerd in klein glas. Het ziet er niet alleen classy uit, dankzij het lepeltje blijven ook je vingers schoon. Als het gezelschap groot is, is een fijn gekruide champignonroomsoep een goed idee. Dit is gemakkelijk en kan in grote hoeveelheden worden bereid. Kook eenvoudig verse witte champignons met uien, boter, groentebouillon en crème fraîche en puree.

Snacks in de buitenlucht

Naast een rood wit geruit dekentje mogen vers brood en een heerlijke dip niet ontbreken in de picknickmand. Vooral als het hele gezin gevoed moet worden. Een pittige crème gemaakt van verse mierikswortel en zure room zorgt voor een afwisseling van de klassieke yoghurtdip. Dit gaat goed samen met rauwkost gemaakt van streekgroenten, zoals gesneden worteltjes, mini-cherrytomaatjes, komkommers of witlof. Deze laatste zakt niet zo snel in vergeleken met andere slasoorten. Nog een tip: vergeet het peper- en zoutstel en een vuilniszak niet.

Geschikt voor het themafeest

Een andere goede gelegenheid voor kleine hapjes gemaakt van verse ingrediënten zijn themafeesten. Waarom zou je bijvoorbeeld de zomer niet als gelegenheid aangrijpen om enkele gasten uit te nodigen? Snacks als kwark mierikswortelcrème met witte champignons of gevulde uienringen op volkorenbrood zijn snel klaar. Maar wat is de juiste hoeveelheid? Als het maar een klein drankje is, zijn zo’n drie tot vijf happen per persoon voldoende. Als je thuis de hele avond aan het feesten bent, moet je ongeveer acht tot twaalf snacks per persoon plannen.

Dat zekere iets voor speciale gelegenheden

Fingerfood heeft zich ook gevestigd als onderdeel van speciale gelegenheden, zoals bruiloften of klantafspraken. Niet alleen lekker, maar ook een echte eyecatcher zijn bijvoorbeeld garnalenspiesjes met appelchutney geserveerd in een witlofblad als vervanger van een bord. Kook voor de chutney eenvoudig de appels, ui, paprika en gember in met een beetje witte wijnazijn, suiker en mosterdzaad. Spies de garnalen – klaar. Maar niet alleen geselecteerde gerechten zijn hier vereist, ook de attributen moeten tot in het kleinste detail kloppen. Er moeten dus altijd voldoende servetten en kommetjes zijn voor de restjes.