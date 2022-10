Vergeef, vergeet niet!

Vergeving is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je kunt vergeven, doe je iets goeds voor jezelf. Na een belediging of ongepast gedrag kan intensief omgaan met het onderwerp een verschil maken. En in het beste geval keert de innerlijke rust terug…

Wat vergiftigt ons?

“Soms betekent vergeving in zekere zin gewoon dat we besluiten de haat niet langer in ons te dragen, omdat we ons realiseren dat het ons vergiftigt.” Wat de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac ooit zei, klinkt op het eerste gezicht plausibel: namelijk anderen vergeven – in het belang van jezelf.

Even duidelijk als moeilijk

Maar in veel gevallen is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Dit komt omdat ze vaak worden voorafgegaan door ernstige verwondingen en beledigingen. En vooral voor degenen die rouwen, is vergeven vaak een bijzonder grote uitdaging. Het onder ogen zien en vergeven van deze gevoelens is een moeilijk proces dat aandacht, geduld, tijd en een diepgaande verkenning van het probleem vereist.

“Zelfs oude wonden kunnen helen!”

Maar juist deze intensieve activiteit kan een positief effect hebben. Er zit genezing in als er meer innerlijke rust kan komen. Vergeving maakt het soms mogelijk om het verleden achter je te laten, los te laten en weer met meer vertrouwen en energie vooruit te kijken.



“Vergeving kost tijd en werkt alleen als het vrijwillig is. Je eigen pijn heeft zijn plaats nodig, net als jezelf begrijpen.” En tegelijkertijd: “Zelfs oude wonden kunnen helen!”

Klamp je niet vast aan oude conflicten

Vergeven betekent ook meer innerlijke vrijheid herwinnen. Doordat lang gekoesterde beschuldigingen naar de achtergrond verdwijnen, zijn negatieve gevoelens als teleurstelling, boosheid, pijn, onvrede of bitterheid geen last meer of minder. Vasthouden aan oude conflicten, onszelf er steeds weer aan herinneren en niet vergeven – daarmee doen we onszelf pijn, wat niet alleen psychische maar ook lichamelijke gevolgen kan hebben. Deze kunnen variëren van spierspanning en gastro-intestinale klachten tot uitputting en slaapstoornissen.

Vergeving begint bij jezelf

Veel therapeuten wijzen erop hoe belangrijk het is om eerst jezelf te vergeven. Want alleen dan zijn we klaar om anderen te vergeven… Vergeven betekent niet dat je achteraf het gedrag van de persoon goedkeurt of dat zijn gedrag correct was. Het gaat ook niet om het vergeten van het voorval. Het gaat om je eigen gevoelens en je eigen welzijn.

Een bewuste beslissing

In bepaalde gevallen is het nuttig om vanuit het perspectief van de ander te kijken en na te gaan waar jij mogelijk heb bijgedragen aan de situatie. En om te beseffen dat niemand perfect is. We hoeven de persoon niet eens te laten weten dat we hem of haar hebben vergeven. En we kunnen ook mensen vergeven die al zijn overleden.

Loslaten is kracht

Loslaten, zelfs als iets erg pijn doet, is geen teken van zwakte. Het is een geweldig signaal van kracht!