Vergeet die rode én beige vlaggen: zo geniet je van een seksleven vol groene vlaggen

Zeg maar dag tegen het letten op rode vlaggen in je zoektocht naar de liefde. Op TikTok en de rest van het wereldwijde web zijn beige vlaggen het nieuwe datingfenomeen dat je in de gaten moet houden. Deze nieuwe term is in het leven geroepen om de vreemde gewoonte van een (potentiële) lover te omschrijven die niet per se een dealbreaker, maar ook niet echt een pluspunt zijn. Maar als het aan LELO ligt, hebben we het alleen maar over groene vlaggen als het om de actie in de slaapkamer gaat.

Mond open

Cliché, maar waar. Communicatie is de sleutel tot succes én een magisch seksleven. Beige vlaggen in de slaapkamer? Práát erover. Je hoeft echt niet meteen de inner dirty talker de vrije loop te laten. Je kunt het gesprek gewoon rustig opbouwen. Spreek desnoods uit dat je het lastig vindt om over seks te praten. Dat kan al veel spanning en ongemakkelijkheid wegnemen. Wat je daarna zegt? Vertel je partner wat je fijn vindt, wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Bij vaagheid is niemand gebaat. Zeg dus niet: ‘Ik wil het weleens wat wilder.’ Maar leg uit waar, hoe en hoe hard – of juist zacht – je genomen wilt worden. Problemen in de slaapkamer vragen nu eenmaal om duidelijke taal, concrete tips en voorkeuren. Lukt het je lover dan nog steeds niet om de magische spot te vinden? Doe het dan gewoon eens voor of stel een hete filmavond voor en ga voor een pornafilmpje waar jij het warm van krijgt. Dan is het aan jullie om de sexy handelingen na te doen.

Blij dat ik glij

Denk jij bij glijmiddel: dát heb ik niet nodig? Dan doe je jezelf echt tekort. Wetenschappers van de Universiteit van Indiana hebben namelijk, met een onderzoek onder meer dan 2.400 vrouwen, aangetoond dat 65 procent meer plezier had wanneer er glijmiddel bij de vrijpartij werd gebruikt. En dat zowel mannen als vrouwen er 50 procent sneller door klaarkomen. Een paar druppels glijmiddel bieden soelaas bij vaginale droogheid – en daardoor pijnlijke seks (waar 1 op de 3 vrouwen weleens last van heeft), je kunt er sneller door van start gaan, beter uit de voeten wanneer je partners kleine vriend meer een grote vriend is én het zorgt voor betere orgasmes.

Bloemetjes buiten zetten

Broeierige sferen en vunzige deuntjes… Als er een plek is waar veel wordt gedronken, geflirt en gesekst dan is het wel een festival. De meeste vinden plaats in een park of bos, dus er is lekker veel groen om in te duiken. De betrapfactor verhoogt de feestvreugde, al is daadwerkelijk betrapt worden niet de bedoeling. Seks in het openbaar blijft een zogeheten ‘schending van de goede zeden.’ Spelen jullie liever op safe of beter gezegd groen? Ga dan voor de dixie. Zeker niet de meest romantische plek, maar wel de favoriete seksspot onder festivalgangers. De auto leent zich uiteraard ook altijd goed voor wat actie in de taxi. Dan snellen jullie naar het parkeerterrein, terwijl de rest van het feest eropuit trekt om die grote act te zien. Vergeet niet: het is handig om behalve je hippe festivaloutfitje ook wat intiemdoekjes én voldoende condooms in je tas te stoppen. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.

Spot on

Uiteraard werkt ieder lichaam anders, maar het is geen geheim dat de meeste vrouwen meer dan rechttoe-rechtaan penetratie nodig hebben om in de zevende hemel te belanden. Gelukkig leiden er meerdere wegen naar Rome en zijn we voor maximaal genot en killerorgasmes bij de clitoris, met meer dan achtduizend zenuwuiteinden, wel aan het juiste adres. Blij worden we dus van seksspeeltjes die onze toverknop in het zonnetje zetten en laat dit nou net het geval zijn bij heel wat toys van LELO. De pinpoint-vibrator Dot Cruise bijvoorbeeld. Deze clitorisstimulator helpt je met precisie en door zijn Infinite Loop-technologie binnen no-time aan je volgende tenenkrommende orgasme.