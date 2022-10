Verhoog je welzijn op het werk met behulp van pauzes met deze tips!

Om je te kunnen concentreren op je werk en gefocust te blijven gedurende de werkdag, is het belangrijk om te onthouden dat je voldoende pauzes neemt. Hoewel meerdere pauzes naast de lunch onmogelijk lijken tijdens stressvolle werkdagen, hebben pauzes juist een grote impact op onze efficiëntie.



Zelfs een paar minuten pauzes gedurende de werkdag helpen lichaam en geest om te ontspannen en te herstellen, zodat je de volgende werksessie efficiënter kunt werken. Omdat een persoon zich slechts ongeveer een uur ononderbroken op zwaar werk kan concentreren, is het optimaal om elk uur een kortere pauze te nemen en ook een keer per dag een langere pauze.

Doe iets waar je je goed bij voelt tijdens de pauze. Als de pauze aangenaam is, zal het effect groter zijn.

Lees ook: 5 oefeningen om op het werk te doen

Hier zijn enkele voorbeelden van wat je kunt doen:

Neem een ​​kopje koffie of drink een glas water

Eet een kleine snack

Smalltalk met collega’s

Lees een boek of een krant

Ga voor een korte wandeling of stretch

Doe wat ademhalingsoefeningen

Korte pauzes gedurende de werkdag zijn ook een gemakkelijke manier om je algemeen welzijn te verbeteren:

Is jouw doel om meer te bewegen? Loop een rondje door de wijk, neem de trap of doe een beetje stretching tijdens de pauze.

Wil je gezonder eten? Neem een ​​gezonde snack mee – door af en toe te eten, bijvoorbeeld tijdens een pauze, houdt je je bloedsuikerspiegel op peil.

Moet je werken aan het beheersen van stress? Doe eenvoudige ademhalings- en ontspanningsoefeningen op je werkplek. Als het geluidsniveau om je heen te hard is, kun je naar rustige muziek luisteren terwijl je toch bezig bent.

Door een kopje koffie of een glas water te drinken, neem je een willekeurige pauze van het werk, wat de mogelijkheid biedt voor spontane micro-meetings met collega’s.