Verjaardagskaarten voor elke leeftijd: 3 tips voor succes!

Laatst geüpdatet op januari 24, 2024 by Redactie

Oh, er is natuurlijk geen beter gevoel dan een verjaardagskaart geven aan iemand die we liefhebben. Maar we weten ook dat het een enorme uitdaging kan zijn om de perfecte kaart te vinden: zoveel keuze! En als we ook nog eens een kaart zoeken die past bij de leeftijd van de jarige, kan het voelen als een eindeloze zoektocht! In dit artikel hebben we drie fijne tips om de perfecte verjaardagskaart te vinden. Laten we van start gaan!

#1 Kies een themakaart

Een van de makkelijkste manieren om ervoor te zorgen dat je verjaardagskaart geschikt is voor de leeftijd van de jarige, is door te kiezen voor een kaart met een juist thema. Denk bijvoorbeeld bij een felicitatie geboorte aan een kaart met zachte kleuren. Op zoek naar een kaart voor een kindje van 5 jaar? Dan zou je kunnen overwegen om een verjaardagskaart te geven met tekenfilmfiguren en felle, levendige kleuren. En voor een volwassene die de mooie leeftijd van 50 jaar bereikt, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een kaart met een meer klassiek ontwerp, zoals gouden letters of zilveren accenten.

#2 Persoonlijke touch

Het versturen van een verjaardagskaart is altijd leuk, maar wat dacht je van een speciale kaart voor een echt bijzonder moment? Je bent 1 jaar getrouwd met de liefde van je leven en je wilt haar met liefde verrassen met iets écht persoonlijks. Voeg een speciale touch toe aan de kaart, zodat deze nog specialer aanvoelt. Denk bijvoorbeeld aan een handgeschreven notitie, waarin je haar vertelt hoeveel ze voor jou betekent. Of wat dacht je van een mooie foto van jullie eerste vakantie samen? Voeg wat extra liefde en aandacht in de kaart, zo maak je deze mijlpaal nóg specialer en onvergetelijk.

#3 Een XL-formaat kaart

Is het bijna tijd om je vriend, familielid of partner te verrassen met een verjaardagskaart? Kies in plaats van een standaardformaat voor een kaart die echt indruk maakt! Extra Large-formaat kaarten bieden namelijk niet alleen meer ruimte voor jouw persoonlijke bericht, maar ook voor een geweldige foto of mooie afbeelding die de jarige job nog lang zal herinneren. Ga vandaag nog op zoek naar een extra speciale verjaardagskaart in super-size formaat!



Je wilt natuurlijk niet zomaar een simpele kaart sturen, maar iets wat echt bijblijft en persoonlijk is. Met deze 3 tips ben je goed op weg naar het vinden van de perfecte verjaardagskaart! Kies voor een mooi thema, geef de kaart een persoonlijke touch en kies voor een groot XL-formaat kaart. Laat de jarige job zien hoe belangrijk ze voor jou zijn en verstuur direct een unieke en persoonlijke verjaardagskaart. Een mooi feestje toegewenst!