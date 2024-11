Verkeerde inschatting ouders leidt tot ernstig letsel bij jong kind

Laatst geüpdatet op november 29, 2024 by Redactie

Ouders denken vaak dat hun kind fysiek minder kan dan in werkelijkheid het geval is. Ook verwachten ze dat hun kind meer begrijpt dan het al doet. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties in huis, zoals een val van de trap. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL en Ouders van Nu onder ruim 850 ouders van kinderen tussen nul en vier jaar oud. Elke zes minuten belandt een kind op de spoedeisende hulp door een ongeluk. Dat zijn bijna 84.000 kinderen per jaar. Meer dan de helft van deze kinderen loopt ernstig letsel op. De meeste ongelukken gebeuren in en rond het huis, waarbij de trap de grootste boosdoener is: vallen van de trap is de nummer één oorzaak van ernstig letsel bij kinderen onder de vier jaar.

Stijn Nelen, kindertraumachirurg bij Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, ziet de gevolgen van dit soort ongevallen regelmatig: “We behandelen vaak gebroken armen of benen door een val van de trap. Soms is het letsel nog ernstiger, zoals een hersenschudding of hersenletsel met coma tot gevolg. Ouders zeggen dan vaak dat ze niet door hadden dat hun kind de trap al op kon klimmen.”

Ouders verrast door ontwikkeling kind

In een onbewaakt moment kan je kind ineens halverwege de trap zitten – dat overkwam meer dan de helft van de ondervraagde ouders. Bij 70 procent is de baby ooit van de bank of het ouderlijk bed gerold. Ook geeft één op de tien ouders aan dat hun kind weleens van de commode is gevallen. Ouders worden vaak verrast door hoe snel hun kind iets nieuws kan, met ongelukken als gevolg. Afleiding speelt ook een rol: driekwart van de ouders bij wie het kind van de commode viel, gaf aan dat ze even niet opletten.

Afspraken maken kan nog niet

Uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf ouders onderschat wat hun kind fysiek al kan. “Kleine kinderen kunnen soms al klimmen voordat ze goed kunnen lopen,” vertelt Mieke Cotterink, expert kinderveiligheid bij VeiligheidNL. “Ouders nemen vaak pas maatregelen, zoals het plaatsen van een traphekje, nadat het al (bijna) mis is gegaan.”

Aan de andere kant overschat juist een kwart van de ouders hoeveel hun kind al begrijpt. In het onderzoek geeft de helft van de ouders aan dat ze duidelijke afspraken met hun dreumes hebben gemaakt over wat wel en niet mag, bijvoorbeeld dat ze niet op de trap mogen klimmen. “Maar je mag van een kind jonger dan twee jaar helemaal niet verwachten dat het zich aan zo’n afspraak houdt. Dat begrijpen ze nog niet”, geeft Cotterink aan.

Ongelukken voorkomen

“Om ernstige ongelukken te voorkomen, is het belangrijk een balans te vinden tussen je kind beschermen en het de ruimte geven om te leren”, adviseert Cotterink “Blijf in de buurt, gebruik een traphekje en berg kleine voorwerpen goed op. Voor oudere kinderen is het goed om ze te leren traplopen en minder snel in te grijpen tijdens het spelen. Een schram of bult hoort erbij, want zo leert je kind omgaan met risico’s.”

Ouders kunnen de online Mijlpalen-check doen om te zien in welke ontwikkelingsfase hun kind zich bevindt. Hierbij ontvangen ze tips om hun kind te beschermen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.