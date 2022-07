Verkeersdrukte Europese wegen & Zwarte Zaterdagen

Vakantiegangers die met de auto naar het buitenland gaan moeten rekening houden met verkeersdrukte op de Europese wegen en zwarte dagen. ANWB Verkeersinformatie biedt voor de populairste vakantielanden een actueel overzicht op anwb.nl/verkeer/buitenland.

Handig voor op reis

De ANWB Routeplanner: inclusief tol-en vignetkosten + een milieuzone- alert. In de zomermaanden (juni, juli en augustus) wordt de routeplanner voor 4,5 miljoen buitenlandse reizen geraadpleegd. De routeplanner wordt door veel vakantiegangers gebruikt voor de vakantievoorbereiding. In routeplanner vind je:

• Welke route is geschikt (meest actuele informatie inclusief eventuele wegafsluitingen).

• Wat zijn de tolkosten en is een milieusticker nodig op de bestemming.

• Overnachtingsmogelijkheden langs de route (hotel/camping).

• Speciale functie voor elektrische rijders inclusief aanbevolen snelladers.

Zwarte Zaterdagen: 9, 23 en 30 juli én 6 en 13 augustus

Zwarte zaterdag betekent topdrukte op de wegen in Frankrijk. Honderden kilometers file veroorzaken veel oponthoud. Op deze dagen vertrekken Parijzenaren massaal naar de kust.

De maand augustus is traditioneel de vakantiemaand in Zuid-Europa en zorgt voor lange files op de Europese wegen. Niet alleen door vertrekkende vakantiegangers maar ook door reizigers onderweg naar huis. Wie in augustus reist krijgt het advies na het middaguur te vertrekken en bij voorkeur niet op zaterdag.

Bekijk het volledige overzicht van de verwachte verkeersdrukte van onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië via de kalenders op https://www.anwb.nl/verkeer/buitenland/verkeersdruktekalenders- zwarte-zaterdag.

Informatie over files, flitsers, wegwerkzaamheden en verkeersverwachtingen in Nederland is te vinden in de ANWB Onderweg- app. Voor Europa is de reisinformatie en fileberichten te vinden in de ANWB Vakantiehulp-app.