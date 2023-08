Verleng de levensduur van jouw kleding

Laatst geüpdatet op augustus 29, 2023 by Redactie

Eindeloos wassen, drogen en strijken; Het is niet alleen ecologisch belastend, maar verkort ook de levensduur van jouw kleding. Met de stomers van SteamOne heb jij een stijlvolle oplossing voor het mooi houden van jouw favoriete items én zet je tegelijkertijd een positieve stap richting een duurzamere levensstijl.

Een diversiteit aan stoffen stomen

Van een warme wollen trui voor de winter tot je favoriete delicate zomerjurk van zijde, de kledingstomers van SteamOne zijn geschikt voor het stomen van écht alle soorten stoffen. De stomers warmen op tot een temperatuur rond de 100 graden Celsius waardoor bacteriën geen kans hebben om te overleven. Door het stoomproces desinfecteer je je kleding op een effectieve en veilige manier, terwijl de vezels in je kleding worden beschermd tegen slijtage en kleurvervaging. SteamOne biedt een zorgzame aanpak voor al jouw geliefde items.



Dankzij de innovatieve stoomafgifte is SteamOne onmisbaar voor het stomen van gecompliceerde of delicate kledingstukken zoals wollen maatpakken, linnen, zijde en mousseline. Daarnaast is het ook geschikt voor alle verfijnde stoffen zoals items met pailletten, borduursels of glitters. Hierdoor bespaar je niet alleen tijd en energie, maar ook op stomerijkosten.

Stomen vs. de wasmachine

Waarom is je kleding stomen beter dan wassen? Dat heeft alles te maken met zeep, warmte, het rondslingeren in de trommel en het contact met andere kleding. Hierdoor worden de vezels van de stof tijdens elke wasbeurt aangetast. Het gevolg hiervan is dat de stof dunner wordt, gaat pillen, zijn vorm verliest en de kleur vervaagt. Dat is natuurlijk zonde. Gooi jij jouw kleding vaak op de automatische piloot in de wasmand nadat je deze een dag gedragen hebt? Eigenlijk is dit zonde omdat kleding slijt door het wassen en je jouw kleding ook kunt opfrissen door het gebruik van een stoomapparaat, en deze hierna prima nog een dagje mee gaat. Met stomen “lift” je de vezels van de stof en worden deze dus niet aangetast. Hierdoor gaat je kleding veel langer mee en bespaar je tot wel 40 liter water per jaar.

Stoomkracht voor kleding én interieur

Met de stoomkracht van SteamOne verzorg je niet alleen je kleding, maar blaas je ook nieuw leven in je interieur. Van het opfrissen van je bank tot het revitaliseren van je gordijnen of het verkwikken van je beddengoed. Verwijder ongewenste geurtjes en bacteriën en laat je interieur weer tot leven komen met een frisse uitstraling.



SteamOne heeft drie collecties: Home, Nomad en Pro. Alle stomers van SteamOne passen perfect in ieder interieur. Van de George – een in het oog springende stomer vernoemd naar George Clooney – tot de Foldable – een portable handstomer die je super eenvoudig overal mee naartoe neemt.



De producten van SteamOne zijn verkrijgbaar via: www.bol.com en www.coolblue.nl