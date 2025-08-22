Verlicht je financiële kater na de vakantie: bespaar tot€ 806 per jaar én verminder voedselverspilling

Laatst geüpdatet op augustus 22, 2025 by Redactie

Na een zomer vol reizen, ijsjes en terrasjes voelt september vaak net iets minder zonnig voor onze portemonnee. Maar met een paar slimme keuzes in de keuken kan je niet alleen je portemonnee, maar ook de planeet een plezier doen. Daarom deelt Too Good To Go 5 praktische tips om kosten te verlagen en minder eten te verspillen: van slimme weekplanning tot eenvoudige bewaartechnieken. Kleine gewoonten die echt een verschil maken.



En wie nog een stapje verder wil gaan, kan via Too Good To Go maaltijden en producten redden die anders zouden worden weggegooid. Gebruikers die 1 tot 3 Verrassingspakketten per week redden, besparen gemiddeld tot wel €806 per jaar. De moeite als je ‘t ons vraagt!



5 tips om je kosten na de vakantie te verlagen

1. Slimmere weekplanning

Begin bij het plannen van je maaltijden met wat je al in huis hebt, in plaats van andersom. Maak een inventaris van je voorraadkast, koelkast en diepvries. Stel een weekmenu op op basis van wat je vindt.

Koop enkel wat je nodig hebt om de gerechten compleet te maken.

2. Kijk, ruik en proef voor je iets weggooit

THT-datums zijn vaak verwarrend. Als de datum voorbij is, betekent dat niet per se dat het eten slecht is. De datum geeft aan tot wanneer het product op z’n best is. Vaak kan je het nog veilig eten, mits correct bewaard. Gebruik je zintuigen: kijk, ruik en proef altijd voor je iets weggooit.

3. Bewaar voedsel op de juiste manier

Met een beter georganiseerde koelkast en diepvries heb je meer overzicht en kan je ingrediënten die bijna over datum zijn sneller gebruiken. Groenten die je niet tijdig zal eten? Snijd ze in stukjes, vries ze in en gebruik ze later in stoofpotjes, pasta, quiche of smoothies. Let op de juiste temperatuur: de koelkast staat best tussen de 2 en 4 °C.

4. Eenvoudige trucjes om de houdbaarheid van groenten & fruit te verlengen

Fruit & bessen: Aardbeien, kersen en frambozen blijven langer goed in een luchtdichte doos op een vel keukenpapier. Spoel ze pas vlak voor je ze opeet. Heb je er nog over? Vries ze in en gebruik ze later in een smoothie, salade of gebak.

Wortelen: Wikkel ongepelde, ongewassen wortelen in keukenpapier en bewaar ze luchtdicht in het koudste deel van de koelkast. Zijn ze slap geworden? Leg ze 10 minuten in koud water en ze worden weer knapperig.

Tomaten: Wist je dat tomaten minder snel rijpen als je ze met het steeltje naar beneden bewaart?

5. Red je lunch

Geen tijd om lunchboxen klaar te maken? Uit eten gaan kan je budget snel laten ontsporen.

Check de Too Good To Go-app om te zien welke maaltijden in je buurt te redden zijn.

In de app kan je goede maaltijden redden die anders zouden worden weggegooid bij lokale winkels, cafés en restaurants – aan een verlaagde prijs. Gebruikers die 1 tot 3 verrassingspakketten per week redden, besparen gemiddeld tot wel €806 per jaar.