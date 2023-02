Verminder stress met planten in huis

Laatst geüpdatet op februari 14, 2023 by Redactie

Uit onderzoek blijkt dat we ons beter voelen als we ons omringen met groen. De vorm, kleur en geur van planten kunnen gevoelens als stress, rusteloosheid en angst verminderen. Veel mensen hebben stress, en dat is makkelijk te verminderen met planten. De geur van planten kan een kalmerend effect hebben op mensen.

Ontspannende maatregelen voor thuis

Van geurige planten is aangetoond dat ze stress verminderen, het welzijn in huis verhogen en zelfs de stemming kunnen beïnvloeden. Kleurrijke planten hebben ongetwijfeld invloed op ons humeur. Geurende en kleurrijke planten kunnen ons een echte energieboost geven, terwijl de gedempt gekleurde planten een rustgevend effect hebben in huis. Daarnaast is bewezen dat ergens voor zorgen een kalmerend effect heeft, zelfs meditatief.

De superkracht van planten

Hoewel is aangetoond dat planten stress verminderen, zijn er sommige planten die een grotere superkracht hebben dan andere. In bepaalde planten vinden we een plantensubstantie genaamd adaptogenen waarvan is aangetoond dat ze ons mensen helpen omgaan met stress en bijdragen aan het evenwicht in het dagelijks leven. Deze kunnen voor meer focus zorgen en de stemming stabiliseren. Adaptogenen zitten vaak in kruiden, zoals lavendel of kamille, die voor meer rust zorgen.

Tips voor planten die het binnenklimaat verbeteren en stress verminderen:

Lavendel – Geurende lavendel kan een kalmerend effect hebben op het zenuwstelsel. Als je ’s avonds een zakje lavendel naast je bed hebt liggen, kan dit het lichaam helpen om te kalmeren.

Kamille – Een kruid met een breed scala aan geneeskrachtige eigenschappen zoals ontspannend, ontstekingsremmend en het verbeteren van de spijsvertering.

Geurende pelargonium – Heeft een geur die de ervaring van frisse lucht geeft en kan helpen om ons te stimuleren.

Musk – Een kruid met een kalmerend en krampstillend effect. Het kruid kan ontstekingsremmend en pijnstillend werken.