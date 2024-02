Verrassend nieuw bewijsmateriaal over geluk en rijkdom

Laatst geüpdatet op februari 12, 2024 by Redactie

Wereldwijde peilingen laten doorgaans zien dat mensen in geïndustrialiseerde landen waar de inkomens relatief hoog zijn, een grotere tevredenheid met het leven melden dan mensen in lage-inkomenslanden. Maar nu schetst het eerste grootschalige onderzoek naar geluk in kleine, niet-geïndustrialiseerde gemeenschappen die dicht bij de natuur leven een heel ander beeld.

Lees ook: 7 manieren om gelukkig, succesvol, voldaan en gemotiveerd te zijn

Kijken naar geluk in niet-geïndustrialiseerde omgevingen

Onder leiding van McGill University en het Instituut voor Milieuwetenschappen en Technologie van de Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), werd voor de studie, die onlangs in PNAS werd gepubliceerd, bijna 3.000 mensen in 19 kleine gemeenschappen over de hele wereld ondervraagd. Sommige gemeenschappen identificeren zichzelf als inheems en zijn voor hun levensonderhoud allemaal afhankelijk van de natuur. Het team ontdekte dat, hoewel de respondenten heel weinig geld hebben (slechts 64% van de ondervraagde huishoudens had een contant inkomen), velen een gelukkig en bevredigend leven leiden, op een niveau van geluk dat vergelijkbaar is met dat in landen met een hoog inkomen. Dit is het geval ondanks het feit dat veel van deze gemeenschappen een geschiedenis van marginalisering en onderdrukking hebben.

Goed nieuws voor het milieu

“Dit is goed nieuws voor het milieu, omdat de resultaten sterk bewijs leveren dat hulpbronnenintensieve economische groei niet nodig is om een hoog niveau van subjectief welzijn te bereiken”, zegt Eric Galbraith, professor aan de afdeling Aard- en Planetaire Wetenschappen van McGill. Universiteit, onderzoeker bij ICTA-UAB en hoofdauteur van het onderzoek.

Hoge niveaus van levenstevredenheid ondanks weinig contant geld

Deelnemers aan de enquête, in landen van Fiji tot Zimbabwe en China, om er maar een paar te noemen, werd gevraagd hun niveau van tevredenheid met het leven te beoordelen op een schaal van 0 tot 10. Het gemiddelde niveau van levenstevredenheid in de gemeenschappen lag bijna zeven op de tien, en vier van de 19 locaties scoorden meer dan acht op tien (cijfers die vergelijkbaar zijn met die uit andere peilingen voor rijke Scandinavische landen) – hoewel sommige gemeenschappen hun niveau van levenstevredenheid zo laag beoordeelden als vijf op tien.

Correlatie tussen inkomen en levenstevredenheid niet universeel

“Ons onderzoek toont aan dat de sterke correlatie die vaak wordt waargenomen tussen inkomen en levenstevredenheid niet universeel is en bewijst dat rijkdom – zoals gegenereerd door geïndustrialiseerde economieën – niet fundamenteel vereist is voor mensen om een gelukkig leven te leiden”, voegt Victoria Reyes-Garcia, ICREA-onderzoeker bij ICTA-UAB en de senior auteur van de studie.

Er is voorzichtigheid geboden als het gaat om het associëren van geluk met economische groei

Het meten van nationale en mondiale niveaus van levenstevredenheid is een relatief nieuw onderzoeksgebied, hoewel de resultaten een steeds belangrijkere rol spelen bij het vaststellen van beleidsagenda’s. Het eerste World Happiness Report, met materiaal afkomstig uit 150 voornamelijk geïndustrialiseerde landen, werd pas in 2012 gepubliceerd.



“Economische groei wordt vaak voorgeschreven als een zekere manier om het welzijn van mensen in lage-inkomenslanden te vergroten, en mondiale onderzoeken van de afgelopen decennia hebben deze strategie ondersteund door aan te tonen dat mensen in hoge-inkomenslanden doorgaans een hoger levenspeil en tevredenheid rapporteren dan die in lage-inkomenslanden”, zegt Christopher Barrington-Leigh, een van de co-auteurs van het onderzoek en universitair hoofddocent aan McGill University, bij het Department of Equity, Ethics and Policy en de Bieler School of Environment. Hij suggereert echter dat er voorzichtigheid geboden is als het gaat om het associëren van welzijn met economische groei.



“Deze sterke correlatie zou erop kunnen wijzen dat alleen in rijke samenlevingen mensen gelukkig kunnen zijn. Maar omdat we de kwaliteit van levenservaring pas een paar decennia hebben gekwantificeerd, en met een beperkte groep populaties, moeten we ervoor zorgen dat we niet te veel generaliseren op basis van de patronen die we in eerste instantie zagen.”

Lees ook: Hoe afgunst los te laten en geluk te verwelkomen

Onderzoek naar de bronnen van geluk

De onderzoekers benadrukken het feit dat, hoewel ze nu weten dat mensen met heel weinig geld in op de natuur gebaseerde samenlevingen vaak een hoge mate van levenstevredenheid melden, ze niet weten waarom.

“Eerder onderzoek suggereert dat familiale en sociale steun en relaties, evenals spiritualiteit en verbindingen met de natuur een belangrijke rol spelen in dit geluk. Maar het is mogelijk dat de belangrijke factoren aanzienlijk verschillen tussen samenlevingen, of dat in plaats daarvan een kleine subset van factoren overal domineert”, zegt Galbraith. “Ik hoop dat, door meer te leren over wat het leven bevredigend maakt in deze diverse gemeenschappen, het vele anderen kan helpen een bevredigender leven te leiden en tegelijkertijd de duurzaamheidscrisis aan te pakken.”



Barrington-Leigh voegt hieraan toe: “Het is heel duidelijk geworden dat we een zeer sociale soort zijn, en dat de aard van onze interacties met andere mensen en levende wezens enorm krachtige bepalende factoren zijn voor hoe we ons leven in het algemeen zien. Daarom zouden we ons kunnen voorstellen dat er heel andere soorten levens zijn dan de levens die we nu nastreven, die ook zeer vervullend zouden kunnen zijn.”