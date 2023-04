Verrassende dagtrips vanuit Valencia

Laatst geüpdatet op april 6, 2023 by Redactie

De Spaanse stad Valencia is de perfecte bestemming voor een fijne stedentrip naar de zon. Verblijf je iets langer in de regio of wil je eens iets nieuws ontdekken, dan heeft de omgeving genoeg te bieden. De nabijgelegen kustplaatsjes en dorpjes in het binnenland zijn verrassend leuk om te bezoeken en bovendien goed bereikbaar per auto of openbaar vervoer. Daarnaast halen natuurliefhebbers hun hart op bij de natuurparken die de stad omringen. Ben je klaar om de regio te verkennen?

Groot zoetwatermeer bezoeken in Albufera

Op amper 10 kilometer ten zuiden van Valencia waan je je in een andere wereld. Hier bevindt zich het natuurpark Albufera met een oppervlakte van ruim 210 vierkante kilometer. Je vindt er rijstvelden, het grootste zoetwatermeer van Spanje, palmbomen en een grote diversiteit aan (water)vogels. Een groot gedeelte van de Spaanse paellarijst wordt in Albufera geteeld. Doorheen het park lopen 6 wandelroutes. Zo is er een korte route die richting het strand gaat waarbij je door een soort botanische tuin wandelt vol prachtige bloemen en planten. Hoogtepunt van een bezoek aan het Albufera park is een ontspannen boottocht op het meer. Wie graag sportief is tijdens vakantie, fietst hier makkelijk heen vanuit Valencia. Onderweg kun je een stop maken in El Saler, een kustplaats met een heerlijk strand. Je kunt ook de bus nemen. Lijn 24 en 25 brengt je hier in minder dan een uur naartoe. Met de Valencia Tourist Card zijn de ritjes zelfs gratis.

Wijn proeven in Requena

Zo’n 70 kilometer landinwaarts vanaf Valencia ligt het historische wijnstadje Requena. Je vindt hier nog resten van de originele stadsmuren en in het oude stadscentrum zijn tal van kerken te vinden. In deze prachtige omgeving liggen veel wijngaarden en bodega’s waar je heerlijke wijnen kunt proeven. Dit is dan ook het belangrijkste wijngebied van de regio Valencia waar veel kwaliteitswijnen worden geproduceerd. In de laatste week van augustus wordt hier vijf dagen lang het oogstfeest gevierd; een heuse belevenis. Requena is zowel per bus als met de auto goed te bereiken.

Het imposante kasteel van Xàtiva

Het letterlijke hoogtepunt van je bezoek aan het historische plaatsje Xàtiva is het middeleeuws kasteel gelegen boven op de berg. Vanuit het centrum is het ongeveer een half uur lopen langs een steile slingerweg vol haarspeldbochten. Eens boven heb je een prachtig uitzicht van de omgeving en met helder weer zie je zelfs Valencia liggen. Xàtiva is een pittoresk dorpje met smalle straatjes, gezellige terrasjes en leuke winkels. Het dorpje is vanuit Valencia makkelijk te bereiken per trein en met de auto.

Genieten van de natuur in Sierra Calderona

Op 25 kilometer van Valencia begint het natuurpark Sierra Calderona, een groot en uitgestrekt bergachtig gebied. Je kan er wandelen, mountainbiken en zelfs kloosters en kastelen bekijken. Er lopen verschillende gemarkeerde wandelroutes door het park, variërend van makkelijk naar moeilijk. Een populair uitzichtpunt is de Mirador del Garbí vanwaar je op een heldere dag zelfs voorbij Valencia kan kijken. De fauna en flora is hier zeer gevarieerd. Het park staat bekend vanwege vossen en wilde zwijnen maar ook vele vogelsoorten en amfibieën zijn hier te zien. Je komt er een verscheidenheid aan kruiden en planten tegen naast de vele kurkeiken, dennenbomen en cipressen. Het park is te bereiken per auto en met het openbaar vervoer. Voor meer informatie over het park en verschillende routes kun je terecht bij het informatiepunt in Náquera; ook wel de poort naar de Sierra Calderona genoemd. Met het openbaar vervoer bereik je Náquera via de metro naar Bétera L1 en daarvandaan de Metrobús L230.

Tip: Valencia Tourist Card

Met de Valencia Tourist Card reis je gratis met de bus, metro en tram naar de gemeentelijke musea en monumenten. Daarnaast krijg je speciale korting op de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden van Valencia. Er zijn drie soorten kaarten, van 24, 48 en 72 uur die je online aanschaft voor € 13,50, € 18 of € 22,50.

