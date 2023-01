Vers en gezond: kruiden scoren ook in de winter

In de winter is iets warms erg populair op het menu. Als het koud is, is een warme drank of maaltijd precies wat je nodig hebt. Maar al te vaak komen er in deze maanden ook krachtige calorierijke gerechten op het bord. Nog een reden om vooral in de winter kruiden te gebruiken. Er is een ruim aanbod op de markt en het frisse groen is een aanwinst voor elke maaltijd. Het hangt gewoon af van de juiste keuze en de juiste dosering. Verse kruiden zijn licht verteerbaar en smaakvol, ze flatteren de neus en hebben een positieve invloed op de spijsvertering. Goed om te weten: Als je ze op de juiste manier gebruikt, kun je helemaal zonder zout! Hier zijn enkele tips voor munt, dille, marjolein, peterselie, rozemarijn, salie en bieslook.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van Indiase kruiden

Munt

Een hete muntthee om je op te warmen is de klassieker, omdat het je van binnenuit opwarmt. Met honing is het een weldaad bij keelpijn. Munt doet het ook eens goed in warme chocolademelk. Hak een paar muntblaadjes fijn en meng in een kopje cacao. Ga voor een korte tijd weg. Breng op smaak met kardemom en sinaasappelschil. Gebruik wat muntblaadjes om te decoreren. Overigens zijn er veel verschillende soorten munt; de bekendste is pepermunt.

Dille

Iets speciaals bij het ontbijt op zondag? Waarom verfijn je de roerei niet eens met kruiden? Dille is hiervoor het kruid bij uitstek. Evenzo verfijnt het kenmerkende aroma gestoomde zalm. Wees voorzichtig met hitte, want het vernietigt het fijne aroma. Daarom mag het gevoelige kruid nooit worden gekookt. Het is het beste om de dillepot op een lichte en koele plaats te houden voor een constante verse toevoer en spaarzaam water te geven.

Marjolein

Marjolein is een van de meest gebruikte keukenkruiden. Het sterke aroma past bijzonder goed bij stevige stoofschotels of soepen, bijvoorbeeld een aardappelsoep met worstjes, die vooral in de winter opwarmt. Marjolein kan worden gekookt zonder verlies van aroma. Omdat het veel wordt gebruikt bij de productie van worst, wordt het in de volksmond ook wel worstkruid genoemd – naar het beoogde gebruik. Het pittige kruid heeft een hoog gehalte aan etherische oliën. Het heeft een slijmoplossend effect en is goed bij verkoudheid. Het stimuleert ook de eetlust en helpt bij indigestie.

Peterselie

Of het nu glad of gekruld is – peterselie is gezond, lekker, decoratief en een van de meest bekende kruiden in de Nederlandse keuken. Het is zeer veelzijdig en verfijnt fijngesneden gekookte aardappelen, soepen, vis, vlees, kip, eiergerechten en sauzen. Het kan het beste vers worden gebruikt, maar kort koken, bijvoorbeeld in soepen, kan geen kwaad. Houd de plant op de vensterbank altijd licht vochtig en niet te donker, anders krijgt hij snel geel blad. Overigens werd peterselie in de oudheid door de Grieken als een heilige plant beschouwd.

Rozemarijn

Heerlijk als bijgerecht zijn aardappelen in de schil goudbruin gebakken in olijfolie met rozemarijn en zeezout. De jonge scheuten zijn bijzonder delicaat, maar toch zeer intens. Hele takken zien er trouwens erg decoratief uit op vleesgerechten.

Salie

Niet alleen als thee, maar ook bij vis, varken, kip of lam smaakt salie bijzonder lekker en zorgt voor een extravagante toets. Het keuken- en medicinale kruid zorgt ook voor een frisse kick voor vele gerechten. Overigens ontwikkelt salie zijn aroma het best tijdens het koken. De afzonderlijke blaadjes zien er bijzonder mooi uit als ze in bier- of pannenkoekenbeslag worden gedoopt en vervolgens in vet worden gebakken. De artistieke structuren sieren menig gerecht en zijn ook een visueel hoogtepunt bij desserts.

Bieslook

In de winter speelt bieslook een grote rol bij etentjes: Of het nu gaat om de hardgekookte eierhelften of de kleine amuses, of het nu in de salade is of in de kwarkdip voor groentesnacks. De lange stelen zien er ook heel decoratief uit op borden en serveerschalen. Nog een reden om vooral in de winter vaak bieslook te gebruiken: het bevat grote hoeveelheden vitamine A en C en helpt een verkoudheid op afstand te houden.

Lees ook: Hoe herfstkruiden onze gezondheid ten goede komen

Leuk cadeautje

Overigens zijn fijngehakte kruiden gemarineerd in hoogwaardige olijfolie een leuk huisgemaakt cadeautje dat ook nog eens snel klaar is. Doe het geheel in een mooie fles en voorzie deze van een mooie hanger. Gedroogd en afgevuld in een stoffen zakje, vormen veel kruiden zoals tijm, rozemarijn, salie en munt een geurig kussen. Het kan gepersonaliseerd worden met de initialen van de ontvanger.