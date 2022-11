Verschillende espresso dranken die je moet proberen!

Je denkt misschien dat je weet welke soorten espresso dranken er zijn, maar er zijn er veel, met drankjes van over de hele wereld. Je kunt verschillende brouwsels maken, te beginnen met een eenvoudige espresso shot. Wij kunnen je helpen als je verder wilt gaan dan een simpele espresso shot of café latte. Lees verder om alles te weten te komen over espresso en de verschillende beschikbare soorten.

Wat is espresso?

Espresso wordt gemaakt door fijngemalen, stevig verpakte koffiebonen te persen met heet water onder druk. Het eindresultaat is een rijke, smaakvolle kop zwarte, robuuste koffie. Espresso wordt meestal geserveerd in kleine demitasse kopjes. Het is ook de basis van alle espressodranken, zoals cappuccino’s, lattes en Americanos.

Lees ook: Espresso Martini – misschien wel ’s werelds beste dessertcocktail

Hieronder enkele espressodranken

Espresso shot

Een enkele espresso is de meest basale espressodrank. Een single shot filter en ongeveer zes tot acht theelepels fijngemalen koffie worden gebruikt om er een te maken.

Cappuccino

Een cappuccino is een drank op basis van koffie die grotendeels bestaat uit espresso en melk. Het wordt meestal geserveerd in een groter kopje en bevat een derde espresso, een derde warme melk en een derde melkschuim.

Caffe’ Latte

Een latte heeft dezelfde basis als een cappuccino: een enkele of dubbele dosis espresso. Deze espresso wordt vervolgens gemengd met dampende melk om een ​​rijke, romige drank te maken met een subtielere espressosmaak. Espresso en gestoomde melk worden meestal geserveerd in een 1-op-2 verhouding. Daarna wordt er een laag schuim op de latte aangebracht.



Omdat de populariteit van latte in de afgelopen 20 jaar is geëxplodeerd, varieert de specifieke bereiding van een latte enorm. De latte wordt voortdurend gewijzigd en wordt vaak zoeter gemaakt door smaken als vanille en hazelnoot toe te voegen.

Mokka café latte

Dit is een zoete koffiedrank gemaakt van een latte en chocoladesiroop of cacaopoeder. Als je je koffie zoet wilt, probeer er dan wat karamel siroop aan toe te voegen. Vergeet niet te serveren met slagroom erop!

Americano

Een Americano wordt bereid door heet water toe te voegen aan een enkele of dubbele espresso, waardoor het een vergelijkbare sterkte krijgt als een kopje gewone zwarte koffie. Dit geeft de koffie een andere smaak dan gewone zwarte koffie.

Lees ook: Recept: Irish Coffee op drie verschillende manieren

Affogato

Affogato, ook wel café affogato genoemd, is een Italiaanse koffietraktatie. Terwijl Italianen er al jaren van houden als dessert, werd het populair als drank in Noord-Amerika toen Starbucks Affogato-stijl Frappuccino-blenddranken op hun menu introduceerde. In combinatie met ijskoude koffie en room, creëerde hete espresso, gegoten over een ijskoude Frappuccino, een prachtige rijke koffie.