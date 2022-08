Verschillende mythes over groenten

Er is niet alleen veel te weten over voeding, vooral groenten en fruit, maar ook veel mythes. Kun je met zekerheid zeggen of wortelen echt goed zijn voor je ogen of dat water op kersen maagklachten veroorzaakt? Deze en andere claims uit de geruchtenmolen zullen worden opgehelderd! Hoewel sommige van de volgende uitspraken een kern van waarheid bevatten, is het toch de moeite waard om nog een keer te kijken.

Water op kersen leidt tot diarree en maagklachten

Nee! Deze wijsheid stamt uit de tijd van onze grootouders, toen kraanwater niet van de huidige kwaliteit was. In die tijd kon het, in combinatie met steenfruit, inderdaad tot maagproblemen leiden. Maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Artsen wijzen ook een verband tussen de gistbacteriën op de schil en misselijkheid af. Wel is het aan te raden om kersen goed te wassen en niet te veel tegelijk te eten.

Raw food boven alles

Nee! Rauw voedsel, d.w.z. verse en ongekookte groenten, zou bijzonder gezond zijn. Natuurlijk zijn rauwe groenten zoals wortelen, koolrabi of sla, vooral die lokaal geteeld, belangrijke bronnen van vitamines en mineralen. Bovendien bevat het onvoorbereid zeer weinig calorieën. Sommige voedingsstoffen kunnen echter beter door het lichaam worden opgenomen en gebruikt wanneer ze worden gekookt of in combinatie met vet, zoals bètacaroteen uit wortelen of tomaten. Daarom is voor een evenwichtige voeding, d.w.z. een afwisseling tussen rauwe groenten en zacht gestoomde groenten, erg belangrijk.

Spinazie – belangrijke leverancier van ijzer

Ja, maar niet alleen deze. Veldsla en wortel kunnen met gemak twee milligram per 100 gram bijhouden! Met een gehalte van 1,9 milligram per 100 gram zijn frambozen en blauwe bessen ook belangrijke leveranciers van ijzer. IJzer wordt door het lichaam anders opgenomen, afhankelijk van de bron. De opname wordt ondersteund door gelijktijdige consumptie van calcium of vitamine C. Het mineraal komt voor in zuivelproducten en de opname van ijzer kan worden ondersteund door yoghurtdressings of kwarkgerechten.

Wortelen zijn goed voor de ogen

Nee! Wortelen bevatten een grote hoeveelheid van de natuurlijke kleurende carotenoïden. De bekendste is bètacaroteen, een voorloper van retinol of vitamine A. Vitamine A speelt een sleutelrol in het vermogen van het oog om licht van donker te onderscheiden. Een tekort kan leiden tot nachtblindheid. Luteïne en zeaxanthine zijn ook carotenoïden. Het lichaam kan deze voedingsstoffen niet zelf produceren, daarom is het zo belangrijk om ze uit de voeding te halen. Naast wortelen bevatten spinazie en boerenkool deze stoffen, soms zelfs meer dan wortelen. Luteïne en zeaxanthine vormen de gele vlek (macula lutea) in het oog, het deel van het netvlies met de grootste dichtheid aan fotoreceptorcellen. Volgens studies kan leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD) worden voorkomen met een dieet dat rijk is aan carotenoïden. Een verbetering van bestaande ametropie behoort niet tot de mogelijkheden van de sinaasappelgroente, maar een positief effect op het gezichtsvermogen kan niet worden ontkend.

Kleurrijk is goed

Ja. Wat groenten en fruit zo kleurrijk maakt, zijn de verschillende kleuringen. Ze behoren tot de secundaire plantaardige stoffen en zijn op veel verschillende manieren gunstig voor de gezondheid. De donkerblauwe anthocyanines, zoals die voorkomen in bramen, bosbessen, vlierbessen, kersen, pruimen en aubergines, binden vrije radicalen en beschermen zo het DNA. Er wordt ook gezegd dat ze een ontstekingsremmend en vasculair beschermend effect hebben. De oranje carotenoïden uit bijvoorbeeld wortelen, maïs, pompoenen, abrikozen en peren versterken het immuunsysteem en werken als antioxidanten om cellen te beschermen. De flavonoïden die een gele kleur geven, zoals die in appels voorkomen, verminderen het risico op hart- en vaatziekten en hebben een positief effect op de bloedstolling. Een “kleurrijk” dieet helpt om alle belangrijke stoffen op te nemen. En vergeet niet: je eet met je ogen!