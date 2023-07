Laatst geüpdatet op juli 21, 2023 by Redactie

Een vloerkleed is een echte toevoeging voor elke woonkamer. Toch zie je dat relatief weinig mensen een vloerkleed hebben. Dat is een gemiste kans want een vloerkleed in de kamer geeft veel comfort en sfeer en zorgt er bovendien voor dat je woonkamer meer als 1 geheel gaat aanvoelen. Er zijn veel verschillende soorten vloerkleden, waardoor het soms lastig kan zijn om iets te kiezen wat goed bij jou past. Daarom willen we je in deze blog laten zien welke verschillende soorten vloerkleden er zijn en wat de voor- en nadelen zijn.

Formaat en vorm

Voordat je gaat bedenken wat voor soort vloerkleed het beste bij jouw huis past is het een goed idee om na te denken over hoe groot het vloerkleed moet worden en welke vorm het vloerkleed moet zijn. De meest voorkomende vormen zijn vierkant, rechthoekig en rond. Elke van de verschillende vormen biedt zo zijn eigen voordelen. Een rechthoekig vloerkleed is meestal erg groot waardoor je een groot deel van de ruimte van een kleed kan voorzien. Een rond vloerkleed past vaak goed onder de tafel, waardoor je nog ruimte overhoudt.

Hoogpolige vloerkleden

Een hoogpolig vloerkleed staat ook wel bekend als een grof geweven vloerkleed. Dit soort vloerkleden zijn over het algemeen wat groffer aan de oppervlakte wat ervoor zorgt dat het kleed lekker warm is aan je voeten. De uitstraling is erg uniek en past hierdoor niet in ieder huishouden. Het is een soort vloerkleed wat goed past bij een industriële inrichting, maar met bijvoorbeeld een moderne inrichting kun je beter voor een ander soort kleed gaan. Als je op zoek bent naar ideeën voor een hoogpolige vloerkleed is het een goed idee om eens rond te kijken in de uitgebreide collectie van Decorette. Met een breed aanbod aan hoogpolige vloerkleden zul je altijd iets vinden dat bij jou past!

Laagpolige vloerkleden

Een laagpolig vloerkleed is eigenlijk het tegenovergestelde van een hoogpolig vloerkleed. Een laagpolig vloerkleed is zeer geschikt voor een gehorige kamer aangezien het een geluiddempend effect heeft. Daarnaast oogt het laagpolige vloerkleed erg strak waardoor het zeer geschikt is voor een modern interieur. Het maakt de kamer compleet.

Vintage vloerkleden

Bij uitstek geschikt voor een industrieel interieur zijn de vintage vloerkleden. Deze geven een authentieke sfeer aan de kamer en zorgen ervoor dat je huis aanvoelt als een unieke plek. Daarnaast is een vintage vloerkleed iets wat je niet overal vindt waardoor jij er met je huis helemaal uitspringt.

Inspiratie

Ben je op zoek naar inspiratie en woon je in Noord-Nederland? Kijk dan eens rond op de Meubelboulevard Groningen. Op de meubelboulevard heb je een groot aanbod aan woonwinkels, zodat er voor ieder wat wils te vinden is.