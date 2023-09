Versla de herfstdip en ontwaak dit seizoen als de beste versie van jezelf met deze 5 tips

Laatst geüpdatet op september 26, 2023 by Redactie

De herfst brengt veranderingen in onze levensstijl, van het koeler worden van de dagen en langere nachten, tot meer avonden die met een dekentje op de bank worden doorgebracht. Het is dan ook dé perfecte tijd om stil te staan bij je gewoonten, en welke aanpassingen je kunt doen om als beste versie van jezelf wakker te worden. Want wie de beste versie van zichzelf is, eet gezonder, beweegt meer, en heeft minder last van stress. Je hebt meer energie en bent productiever. Wie een nacht goed heeft geslapen, is gemotiveerder om doelen te bereiken, of het nu op het werk of in je persoonlijke leven is. Ben jij klaar om de herfstdip te verslaan en dit seizoen de beste versie van jezelf te ontwaken? We delen een paar tips met je.

1. Mediteren

We weten het al langer, maar meditatie is een geweldige manier om je geest en lichaam tot rust te brengen. Jammer dat we er zo weinig tijd voor vrij maken.



In een recent onderzoek met 49 volwassenen die moeite hadden met slapen, voltooide de helft een mindfulnessprogramma dat hen meditatie en andere oefeningen aanleerde. De andere helft kreeg les over hoe ze hun slaapgewoonten konden verbeteren. Vergeleken met de mensen die les kregen over goede slaap, had de mindfulnessgroep minder last van slapeloosheid, vermoeidheid en depressie. Zij werden dus ook beter wakker.



Probeer daarom eens om één keer per week een mindfulness-sessie in te lassen, om jezelf voor te bereiden op een goede nachtrust. Bevalt het goed? Dan kun je er natuurlijk een dagelijkse gewoonte van maken.

2. Let op hoe je slaapomgeving eruitziet

Je slaapomgeving speelt een cruciale rol in de kwaliteit van je slaap. Pas de verlichting en temperatuur aan om een comfortabele slaapomgeving te creëren. Slapen bij 18 graden Celsius is ideaal. Overweeg ook het gebruik van witte ruis of ontspannende geluiden om omgevingsgeluiden niet meer te horen.

3. Slaaptracking-apps

Als je lekkerder wakker wilt worden en de kwaliteit van je slaap wilt verbeteren, zijn slaaptracking-apps een geweldige tool. Slaaptracking-apps, zoals Emma Up, bieden inzicht in je slaapduur, kwaliteit en slaapfasen.



Het mooie (en revolutionaire!) van Emma Up is dat de app gebruik maakt van AI om een hypergepersonaliseerd slaapverbeteringsprogramma voor je te creëren. De app gebruikt AI om actiegerichte aanbevelingen te doen – iets dat bij de meeste slaap-apps ontbreekt.



Daarnaast richt Emma Up zich, vergeleken met andere slaap-apps, niet zo zeer op je slaap, maar op wat je gedurende de dag (‘fout’) doet. Zo krijg jij gerichte handvatten over wat je kunt doen om je slaap te verbeteren. Handig! De Emma Up app is te downloaden in Google Play en de App Store.

4. Slaapritueel

Creëer een herfst-specifiek slaapritueel. Denk aan het lezen van dat ene goede boek bij kaarslicht, het drinken van een kop kruidenthee, of het luisteren naar rustgevende muziek. Een consistent ritueel kan je helpen om gemakkelijker in slaap te vallen en beter te slapen.

5. Beweeg regelmatig buiten

In de herfst heb je misschien de neiging om minder te bewegen en sowieso minder naar buiten te gaan. Voor je slaap is het echter een stuk beter als je genoeg daglicht krijgt en beweegt.



Onderzoek toont aan dat regelmatige lichaamsbeweging kan bijdragen aan een diepere slaap, met name de zogenaamde “slow-wave” of diepe slaapfase. Dit is het stadium van de slaap dat essentieel is voor fysiek herstel en verjonging. Ga dus gerust een stukje wandelen, fietsen of skeeleren tijdens de lunchpauze.