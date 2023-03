Laatst geüpdatet op maart 13, 2023 by Redactie

Onze geest en ons lichaam zijn gestrest door de constante stroom van naar nieuws. Daarom is het belangrijk om af en toe te vertragen. Er zijn veel manieren om te vertragen. Begin door naar je schema te kijken. Het is gemakkelijk om aan te nemen dat we ‘alles’ moeten doen, maar als we ons afvragen wat onze huidige prioriteiten zijn en ze in volgorde van belangrijkheid opsommen, krijgen we duidelijk wat we kunnen verwijderen uit ons schema.

Als je in het kamp valt van alles is een prioriteit – vraag jezelf misschien af of je het echt goed kunt doen met al die prioriteiten, of dat het je zou helpen om je te concentreren op bepaalde prioriteiten voor nu en andere in de komende maanden. Bijvoorbeeld, bedrijfsontwikkeling, marketing, contentcreatie en sociale media kunnen allemaal als een prioriteit voor een ondernemer aanvoelen, maar proberen om ze allemaal tegelijk te doen zonder ondersteuning is een trefzekere manier om je inspanningen op meerdere gebieden te minimaliseren. Maar als je een of twee gebieden prioriteit geeft voor een kwartaal – of zes maanden – door je aandacht aan te scherpen, kun je veel meer bereiken dan door teveel te doen. Als je prioriteit in het leven je familie, vrienden, sporten en carrièregroei is, is het waarschijnlijk het beste om te kiezen. Hier zijn enkele eenvoudige strategieën die je kunt gebruiken om te vertragen en meer rust en controle in je leven te voelen.

Lees ook: Zelfzorg – tijd alleen voor jezelf

Kies ervoor om te vertragen: 4 stappen voor meer rust en controle

Stap 1

Pauze: Vertragen betekent een pauze nemen tussen stimulus en reactie. Het is gemakkelijk om ons in de ratrace van het leven te bevinden, die zo snel gaat dat het moeilijk is om te draaien wanneer dat nodig is of om de betere, alternatieve routes te zien. Door een simpele pauze te nemen, kunnen we lang genoeg vertragen, waardoor we in staat zijn om om te leiden – of heroriënteren – indien nodig, zodat we gemakkelijker op onze gewenste bestemming kunnen aankomen. Pauzeren kan mensen helpen beter te navigeren in situaties zoals:

• Reageren wanneer iemand iets agressiefs of triggerends zegt.

• Carrièrebeslissingen nemen of onderhandelen over salaris of verhoging.

• Uitzoeken hoe verder te gaan als je takenlijst overbelast is.

Stap 2

Sta jezelf toe te voelen hoe je je voelt: Jezelf toestemming geven om te erkennen en te omarmen hoe je je voelt, is een beproefde techniek om de hersenen te kalmeren in tijden van verhoogde stress, en essentieel om bewust vooruit te kunnen komen.

Stap 3

Prioriteiten stellen: De beste plaats om te beginnen met vertragen, is door naar je schema te kijken en ervoor te zorgen dat de dingen in je agenda en takenlijst je prioriteiten weerspiegelen. Er zijn drie verschillende benaderingen om dit te doen:

• Begin met nul: Begin met een schone lei en een lege kalender, en leg dan een voor een op wat absoluut nodig is. Merk op wanneer dingen ’te vol’ beginnen te voelen. Vertrouw op je instinct.

• Stem je schema af op je prioriteiten: Maak een lijst van je veronderstelde prioriteiten – en beoordeel vervolgens wat ze tot prioriteiten maakt. Is het omdat anderen zeggen dat ze belangrijk zijn, of omdat ze aansluiten bij een groter levens- of carrièredoel?

• Beoordeel het bijbehorende energiequotiënt: Het is gemakkelijk om dingen op schema te houden zonder te merken of ze energiegevend of uitputtend zijn. Dat wat je energie opslokt, moet opnieuw worden beoordeeld. Waarom is het nodig? Als je moeite hebt om een goed antwoord, doe het weg en richt je tijd op datgene waar je energie van krijgt. Als er niet over onderhandeld kan worden en het volgens schema moet blijven, vraag jezelf dan af: hoe kan ik dit anders aanpakken of beheren in een voedzamere of gezondere vorm?

Lees ook: 5 manieren om je leven te leiden zonder spijt

Stap 4

Ga verder: Als je gewend raakt aan een pauze tussen stimulus en je reactie, kun je lang genoeg vertragen om de juiste actie en de juiste reactie te kiezen, om je in de richting te katapulteren die het best is afgestemd op je grotere doelen en verlangens.