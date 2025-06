Vervelende dresscode en te lange speeches: zo denken Nederlandse gasten écht over bruiloften

Laatst geüpdatet op juni 12, 2025 by Redactie

Een bruiloft draait natuurlijk om liefde, ringen en het ja-woord. Maar laten we eerlijk zijn: zonder gasten geen feest. En hoewel een trouwdag voor het bruidspaar vaak de mooiste dag uit hun leven is, blijken bruiloftsgasten zich regelmatig te ergeren aan typische trouwtradities. Uit onderzoek van online platform Trustoo blijkt dat lange speeches, verplichte dresscodes en dure ‘destination weddings’ voor flink wat frustratie zorgen bij Nederlandse gasten op bruiloften.

Juni populairste trouwmaand

Het bruiloftseizoen is begonnen. Trustoo, het platform waar je de beste dienstverleners in jouw regio vindt en boekt, ziet een duidelijke toename in het aantal aanvragen voor weddingplanners, trouwfotografen, bruiloftcateraars en dj’s. Uit een analyse van die duizenden aanvragen blijkt dat de meeste huwelijken dit jaar zullen plaatsvinden tussen mei en september, met juni als absolute piekmaand. En hoewel juni dus de populairste trouwmaand is, komt vrijdag 29 augustus naar voren als populairste trouwdatum van dit jaar.



Trustoo deed ook uitgebreid onderzoek naar de opvattingen van Nederlanders over trouwen en bruiloften. Daaruit blijkt dat bruiloftsgasten sterke meningen hebben: bijna tweederde (63%) van hen zegt het bijvoorbeeld irritant te vinden als er lange speeches worden gehouden. Vooral 55-plussers (70%) vinden dat een speech kort en bondig moet.



Ook vindt meer dan de helft (53%) het vervelend om zich te kleden naar een dresscode. Vooral in Drenthe kunnen ze dit niet waarderen (79%), terwijl gasten uit Limburg een specifieke outfit het minst vervelend lijken te vinden (47%).

Liefst geen ‘destination wedding’

Een bruiloft in het buitenland klinkt mooi: romantisch trouwen aan het strand in de tropische zon. Maar de meeste bruiloftsgasten zijn het hier niet mee eens: 70% vindt dit te veel gedoe. Wil je tóch een destination wedding? Dan kan je het beste Groningse gasten uitnodigen: daar vindt slechts minder dan de helft (47%) dit vervelend.



Bruiloftsgasten moeten sowieso al vaak kosten maken: de juiste kleding kopen, een cadeau geven én naar de locatie reizen. Meer dan de helft (62%) zegt het dan ook een dure aangelegenheid te vinden om een bruiloft te bezoeken.

Hollandse gierigheid

Noem het Hollandse gierigheid, maar Belgen lijken vrijgeviger te zijn als het gaat om een huwelijkscadeau. Trustoo deed het onderzoek in zowel België als Nederland, en wat blijkt? 81% van de Belgen geeft aan zich verplicht te voelen minstens €50,- uit te geven aan een cadeau voor het bruidspaar. In Nederland ligt dat percentage een stuk lager: 65%, al voelen jongeren die druk wat vaker: 73%.



Ook regionaal zijn er in Nederland flinke verschillen. In Overijssel (82%), Zeeland (71%), Noord-Brabant (70%) voelen inwoners zich vaker verplicht om €50,- of meer te geven. In Groningen (60%), Flevoland (55%) en Zuid-Holland (55%) voelen ze die druk een stuk minder.

Graag een open bar, maar maak het niet te bont

Bij een bruiloft hoort natuurlijk een feestje, en bij een feestje hoort voor veel mensen ook een drankje. Toch willen sommigen het niet bij maar één drankje houden: meer dan 1 op de 3 bruiloftsgasten (37%) vindt het gierig als er geen open bar is op een bruiloft. Vooral jongeren van 25 tot 34 delen deze mening (48%), waar 55-plussers dit minder erg vinden (31%). Wel zijn de meesten het erover eens dat je het niet te gek moet maken: 82% vindt het niet kunnen als mensen heel dronken worden op een bruiloft.

Lars Freriks, oprichter Trustoo: “We zien dat bruiloften nog vaak worden ingericht vanuit het idee van het perfecte plaatje – een mooie locatie, stijlvolle dresscode en een strak programma. Maar ons onderzoek laat zien dat gastvrijheid en comfort minstens zo belangrijk zijn voor een geslaagde dag. Gasten willen zich welkom voelen, zonder al te veel poespas of verplichtingen.”