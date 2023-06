Verwachten we echt break-ups?

Laatst geüpdatet op juni 6, 2023 by Redactie

“Ik verwachtte het al!” is de reactie die we vaak krijgen als we kennissen informeren over het einde van de relatie van een bekend stel. Desalniettemin stelt een recent onderzoek in de Verenigde Staten, dat mensen niet voortijdig moeten aannemen dat ze in staat zijn om een relatiebreuk te voorspellen. Retrospectieve vooringenomenheid zou eenvoudigweg hun herinnering kunnen bedriegen. Na verschillende enquêtes te hebben afgenomen bij een gecombineerde steekproef van meer dan 1.000 studenten en volwassenen uit de gemeenschap, is een groep onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin-Eau Claire (VS) tot de conclusie gekomen dat een relatiebreuk pas duidelijker wordt nadat ze erover geïnformeerd zijn.



Bovendien is de waarnemer op dit moment geneigd zijn aandacht te verleggen naar de negatieve aspecten van de relatie in plaats van naar de positieve. Ze hebben de neiging om de relatie ongunstiger te beoordelen, waardoor ze de “logische” uitkomst rationaliseren.

Lees ook: 5 tips om verder te gaan na een pijnlijke break-up

Om de invloed van hindsight bias te onderzoeken, voerden de onderzoekers twee onderzoeken uit. In beide onderzoeken presenteerden ze elke deelnemer aan de enquête een verhaal waarin een ogenschijnlijk tevreden en aanhankelijk stel werd afgebeeld dat verschillende positieve eigenschappen bezat, zoals een sterke emotionele band. Het verhaal belichtte echter ook bepaalde negatieve aspecten, zoals tegenstrijdige religieuze overtuigingen.



Vervolgens werden de respondenten in elk onderzoek in drie groepen verdeeld, waarbij elke groep zes maanden later verschillende informatie ontving over de relatiestatus van het paar. De eerste groep kreeg geen informatie, de tweede groep werd geïnformeerd over de break-up van het paar en de derde groep kreeg een positief resultaat voorgeschoteld, zoals het paar “blijft bij elkaar” (in de eerste studie) of “zich verloven” ( in de tweede studie). De onderzoekers wilden bepalen of individuen het paar en hun relatie anders zouden beoordelen op basis van de kennis van de break-up dan wanneer ze bij elkaar bleven.



Na de presentatie van het fictieve scenario werden de respondenten ondervraagd over hun aanvankelijke verwachtingen met betrekking tot de voortgang van de relatie toen ze voor het eerst de details over het paar tegenkwamen. Bovendien werd hen gevraagd om beoordelingen te geven met betrekking tot de kwaliteit van de afgebeelde relatie.



Volgens de bevindingen van de onderzoekers vertoonden de reacties van de groepen die geen informatie of een positief scenario ontvingen geen significante verschillen. Er kwam echter een opmerkelijk contrast naar voren bij het vergelijken van deze twee groepen met de groep die op de hoogte was van de break-up van het paar. De deelnemers die werden geïnformeerd over de scheiding van het paar, beoordeelden de breuk als duidelijker in vergelijking met de andere groepen en beoordeelden de relatie van het paar negatiever.



De onderzoekers stellen voor dat na een breuk “indicatoren van een naderende breuk die in de toekomst werden genegeerd of over het hoofd werden gezien, belangrijker kunnen worden, omdat ze nu mogelijkheden bieden voor hoe de dingen anders hadden kunnen verlopen.



De onderzoekers leggen uit dat wanneer individuen hun begrip bijwerken en nieuw verkregen uitkomstinformatie opnemen om hun ervaringen te begrijpen, ze onbedoeld de gedachten en voorspellingen die ze eerder hadden, kunnen vergeten of opnieuw interpreteren.



De auteurs van de studie werken verder uit dat het geheugen als resultaat een reconstructie kan ondergaan, met een verhoogde nadruk op de negatieve aspecten van de relatie. Bovendien kunnen verschillende elementen van de relatie opnieuw worden geïnterpreteerd om de uitkomst te rationaliseren. Na een breuk kan bijvoorbeeld wat voorheen werd gezien als consistente aandacht en genegenheid, opnieuw worden geïnterpreteerd als behoeftigheid van een aanmatigende partner. Evenzo kunnen verschillen in opvattingen die voorheen werden gezien als mogelijkheden voor begrip en compromissen, opnieuw worden geïnterpreteerd als onoverkomelijke obstakels.

Lees ook: Dingen die je nooit moet doen na een break-up

Kortom, het team haalt hun gegevens aan als bewijs dat zelfbeschuldiging na het uiteenvallen en negatieve reacties van anderen, die het potentieel voor depressie en angst met zich meebrengen, mogelijk niet gerechtvaardigd zijn.



“We verwachten dat komend onderzoek zich zal verdiepen in de psychologische gevolgen van vooringenomenheid achteraf in romantische relaties, en ook de specifieke mechanismen zal onderzoeken die bijdragen aan de vorming van deze vooringenomenheid”, stellen ze.