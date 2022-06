Videoland gaat live concerten en evenementen uitzenden

Videoland gaat haar aanbod verder verbreden met het aanbieden van grote Nederlandse Live concerten via het platform. Het eerste concert dat exclusief te zien is voor Videoland abonnees is ‘Groots met een zachte G’ van Guus Meeuwis op 11 juni, live vanuit het Philips Stadion in Eindhoven.

Ellen van den Berghe, Head of Content bij Videoland: “We blijven pionieren bij Videoland, zo kijken we altijd naar nieuwe proposities en functionaliteiten. Naast onze originals en internationale content kun je onze zenders live-, terug- en vooruitkijken. Daar voegen we nu ook live concerten en evenementen aan toe. Vanaf de eerste rij geniet je van de populairste live events. We starten met ‘Groots met een zachte G’, dit is al vele jaren een begrip, en er gaan nog veel meer events volgen. Wij gaan met deze registraties en live concerten bij Videoland bouwen aan een mooie nieuwe traditie.”

Guus Meeuwis: “Geweldig dat mijn Groots met een zachte G concert voor het eerst live bij Videoland te zien is. Kun je er om welke reden dan ook niet bij zijn in het Philips Stadion, dan kun je er op deze manier tóch bij zijn, waar dan ook in Nederland.”

Nog meer live beleven bij Videoland

De functionaliteit ‘Live tv kijken’ wint aan populariteit bij Videoland, zo is tegelijkertijd met ‘Groots met de zachte G’ ook ‘De 24 Uur van Le Mans’ op 11 juni live te zien en vanaf augustus wederom UEFA Champions League en Extreme E Championship. Daarnaast is de gehele programmering van alle RTL zenders ook live te volgen bij Videoland.