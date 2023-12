Videoland kids content: ontdek de magie van onbeperkt kijkplezier!

Laatst geüpdatet op december 5, 2023 by Redactie

Op zoek naar boeiende programma’s voor de kinderen en entertainment voor het hele gezin? Ontdek bij Videoland de leukste programma’s voor kids! Maak hieronder kennis met de nieuwste avonturen, Sinterklaasseries, kleurrijke animaties en hartverwarmende (kerst)verhalen. Wie met het hele gezin wil kijken, kan zich verheugen op nostalgische films en serieus als ‘Kruimeltje’ en ‘Bassie & Adriaan’. Kruip op de bank, pak wat lekkers en zet de sfeerlichtjes aan. Want het ultieme cadeau voor de kerstperiode? Dat is grenzeloos kijkplezier. Bekijk hieronder de kids-highlights die Videoland te bieden heeft.

Nieuw in december

Rainboy Ruby

Ruby en haar teddybeer Choco maken magische reizen naar Regenboogdorp. Daar komt haar speelgoed tot leven en is er altijd wel een probleem dat moet worden opgelost.



De serie ‘Rainbow Ruby’ is vanaf 23 december te streamen bij Videoland.

De Avonturen Van Kruimeltje

Het sneeuwt in de stad, maar Kruimeltje heeft het nooit koud. Niemand heeft geld, maar Kruimeltje is nooit arm. Hij weet niet wie of waar zijn vader of moeder zijn, maar Kruimeltje is nooit alleen. Deze serie vertelt over alle avontuurlijke belevenissen van een tienjarig zwerfjongetje in de grote stad en hoe dat joch met zijn kop vol zonneschijn elke tegenslag weet te overleven. Hij pakt boeven, leidt een opstand tegen drankmisbruik, zorgt voor een doldwaze verkleedpartij tijdens een concert en begint een florerende handel in zelfgeplukte rozen. En daarmee zien we hoe hij ondertussen ook het leven van andere mensen een stuk aangenamer maakt. Zo’n jongen gun je het dat hij zijn vader en moeder ooit terugvindt… maar zal hem dat lukken?



De serie ‘De Avonturen Van Kruimeltje’ is vanaf 23 december te streamen bij Videoland.

Kameleon de serie

Koning Willem Alexander gaat op bezoek bij het Wouda Gemaal in het Friese dorp Lenten waar de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer woont. De dorpelingen zijn bezig met de organisatie van het bezoek, maar er dreigt iets mis te gaan vanwege een mysterieuze meneer Verschuere die geïnteresseerd lijkt te zijn in het Wouda Gemaal. Hielke vermoedt dat er iets niet klopt en probeert een ramp te voorkomen.



‘Kameleon de serie’ is vanaf 23 december te streamen bij Videoland.

Sinterklaas

Met deze exclusieve Sinterklaascontent wordt het ongetwijfeld een heerlijk avondje. Bekijk het complete aanbod bij Videoland.

De Kleine Grote Sinterklaasfilm

Sinterklaas en jouw favoriete Pieten vertrekken met plezier naar Nederland. Eenmaal op open zee ontdekken ze dat er spullen ontbreken en het lijkt wel of er een extra persoon onder hen is. Als de boot ook nog eens stil komt te liggen, weten de pieten het zeker: dit gaat niet goed! Maar wat is er precies aan de hand?



De Videoland Original speelfilm ‘De Kleine Grote Sinterklaasfilm’ is nu te streamen bij Videoland.

De Club Van Sinterklaas En De Race Tegen De Klok

Het jonge Pietje Fernando laat de klok van Sinterklaas kapot vallen. Een ware ramp, want zo lang die stil blijft staan, is de Sintmagie verdwenen! Ondertussen gedraagt het paard van Sinterklaas zich vreemd na een keuring op de manege van Britt Dekker. Zoë en Finn, de kleinkinderen van de klokkenmaker, lijken ineens superkrachten te hebben. Wat is er toch allemaal aan de hand? Zal pakjesavond wel kunnen doorgaan dit jaar?



De film ‘De Club Van Sinterklaas En De Race Tegen De Klok’ is nu exclusief te streamen bij Videoland.

De Club van Sinterklaas: Pietendiploma

Op het kasteel van Sinterklaas maakt iedereen zich klaar voor pakjesavond. Dan melden zich de meiden van KADOO. Ze zijn door Sinterklaas uitgenodigd om hun Pietendiploma te halen. Maar dan moeten ze wel alle onderdelen halen, inclusief het klimmen en klauteren. Er is alleen één probleem: ze hebben last van hoogtevrees…



De Videoland Original serie ‘De Club Van Sinterklaas: Pietendiploma’ is nu te streamen bij Videoland.

De Club Van Sinterklaas Geheimen Van De Sint

De meiden van KADO vinden het magische dagboek van Sinterklaas, waarin allerlei geheimen staan van zowel de Sint als alle pieten in het kasteel. Het bevat daarnaast een route naar de geheime kamer van Sinterklaas met magische objecten. Als de pieten ontdekken dat hun geheimen in dit dagboek staan, scheuren zij er stiekem pagina’s uit. En dat zorgt voor grote problemen.



De Videoland Original speelfilm ‘De Club Van Sinterklaas Geheimen Van De Sint’ is nu te streamen bij Videoland.

Exclusief bij Videoland

Deze kids titels stream je enkel en alleen bij Videoland.

Superwings

Het schattige vliegtuigje Jett vliegt de wereld rond om pakketjes te bezorgen bij kinderen. Als Jett problemen tegenkomt, wordt hij geholpen door zijn vrienden Dizzy, Jerome en Donnie: de Super Wings!



Stream de serie ‘Superwings’ nu exclusief bij Videoland.

Juf Roos en de Reis naar de Regenboog

Juf Roos en Gijs hebben superveel zin in de vakantie, maar dan gaat er iets mis. Gijs slaat per ongeluk de rode roos van de jurk van de juf waardoor die haar magie verliest. Een groot probleem, want dankzij de jurk konden ze overal naartoe reizen. In de kist van Oma Rosalinde vinden Juf Roos en Gijs gelukkig een oplossing. Als ze alle kleuren van de regenboog verzamelen, kunnen ze de jurk weer maken.



Stream zes seizoenen van de serie ‘Juf Roos’ en de Videoland Original speelfilm ‘Juf Roos op Reis naar de Regenboog’ nu exclusief bij Videoland.

Woezel en Pip: Vriendjesclub

Woezel en Pip hebben hun een eigen exclusieve serie waarin ze de allerkleinsten meenemen op ontdekkingsreis. Vanuit hun omgetoverde televisiestudio videobellen ze met vriendjes uit het hele land en schakelen ze met hun live reporters op locatie bij de kindjes thuis.



Stream drie seizoenen de Videoland Original serie ‘Woezel en Pip: Vriendjesclub’ nu exclusief bij Videoland.



Voor elke aflevering is er een knutselwerkje voor thuis! Download deze op www.videoland.com/nl/vriendjesclub.

Bassie & Adriaan

Vermaak en nostalgie voor het hele gezin met de onvergetelijke avonturen van Bassie & Adriaan bij Videoland! Van lachwekkende capriolen tot duistere missies: de bekendste clown en acrobaat van Nederland nemen je mee op magische reizen vol humor en spanning. De klassieke series, zoals ‘De Verzonken Stad’, ‘De Plaaggeest’ en ‘Op Reis Door Amerika’ en nog veel meer zijn nu binnen handbereik.



Stream negen series van ‘Bassie & Adriaan’ nu exclusief bij Videoland.

Populair

Onze meest gestreamde programma’s, voor peuters tot tieners.

Efteling

Sprookjes bestaan, ook bij Videoland…



Vanaf vandaag is bij Videoland een exclusieve Efteling-omgeving te bezoeken waar alle Efteling-programma’s in één oogopslag te streamen zijn. De programma’s van de bekende Efteling-bewoners Jokie en Sprookjesboom zijn al zeer succesvol bij Videoland en het aanbod wordt vanaf nu verder uitgebreid. We starten met een gloednieuwe serie waarin sprookjes centraal staan. In de negendelige serie ‘Wonderlijke Sprookjes’ zie je elke dag een nieuw, betoverend verhaal. Meer sprookjes ontdek je in ‘De Sprookjes van Klaas Vaak’, waarin hij met zijn magische zandtekeningen de mooiste sprookjes tot leven brengt.



Nog meer magie ontdekken? Stream het gehele Efteling-aanbod vanaf vandaag via Videoland.

Kerst

Maak de feestdagen onvergetelijk voor jong en oud!

My Little Pony: Best Gift Ever

De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat er cadeautjes gekocht moeten worden. Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack, Rarity, Rainbow Dash en Spike trekken lootjes en gaan voor elkaar op zoek naar het perfecte cadeau. Dat blijkt nog een hele uitdaging. De pony’s beleven spannende avonturen en als ze bijeenkomen in het kasteel van Twilight, ontstaat er een grote chaos.



De film ‘My Little Pony: Best Gift Ever’ is vanaf 23 december te streamen bij Videoland.

Casper en Emma: Een Vrolijk Kerstfeest

De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat er cadeautjes gekocht moeten worden. Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack, Rarity, Rainbow Dash en Spike trekken lootjes en gaan voor elkaar op zoek naar het perfecte cadeau. Dat blijkt nog een hele uitdaging. De pony’s beleven spannende avonturen en als ze bijeenkomen in het kasteel van Twilight, ontstaat er een grote chaos.



De film ‘Casper en Emma: Een Vrolijk Kerstfeest’ is nu te streamen bij Videoland

#LikeMe Winterspecial

Vlaamse muzikale jeugdserie over Caro en haar vrienden in hun avonturen in een middelbare school: het SAS (School Aan de Stroom). De groep tieners beleeft allerlei avonturen en vertolkt de emoties en ervaringen in liedjes.



In deze winterspecial nodigt Caro haar vrienden uit in de Ardennen voor een vriendenweekend. Yemi heeft een goedkoop hotel gevonden dat er op foto gezellig uitzag. Daar aangekomen, ontdekken ze het tegenovergestelde. Ze proberen er het beste van te maken.



De Winterspecial van de Vlaamse serie ‘#LikeMe’ is nu te streamen bij Videoland.