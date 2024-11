Videoland Original ‘ALONE’ is next level survival-tv en zwaarste reality avontuur ooit

Laatst geüpdatet op november 11, 2024 by Redactie

Wie overleeft het langst in de wildernis? In de nieuwste Videoland Original ‘ALONE’ wordt de lat voor survival-programma’s hoger gelegd dan ooit tevoren! In de ongerepte natuur van Noorwegen worden negen deelnemers gedropt om een ultieme survivaluitdaging aan te gaan met niet meer dan een basis survivaluitrusting. Los van elkaar en ver weg van de bewoonde wereld moeten zij zien te overleven. Alleen, zonder productieteam of cameraploeg, filmen ze hun eigen strijd tegen de elementen. Worden de honger en eenzaamheid hun vriend of vijand? ‘ALONE’ is vanaf vrijdag 22 november wekelijks te streamen bij Videoland.



‘ALONE’ brengt een nieuwe dimensie aan reality adventure door kandidaten niet alleen fysiek, maar ook mentaal tot het uiterste te drijven. Dat maakt hun deelname tot het grootste avontuur van hun leven. Wie houdt een bestaan in complete isolatie, zonder te weten of anderen al hebben opgegeven, het langst vol?



Met de beperkte uitrusting en een snel naderende winter trotseren de deelnemers onvoorspelbaar weer en soms ijzige temperaturen. Terwijl het sprookjesachtige zomerlandschap verandert in een onherbergzaam oord, moeten zij zelf voedsel vinden, onderdak bouwen en hun dagelijkse overlevingsstrijd vastleggen. Opgeven kan slechts door een druk op de noodknop. Wie de uitdaging als laatste volhoudt, wint het programma.

Dit zijn de avonturiers die deze ongekende uitdaging aangaan:

Govert – 26 jaar – Avonturier en YouTuber uit Nijmegen

“Ik hou van uitdagingen en zie de waarde van het oncomfortabele, waarin je jezelf echt leert kennen. In de ongerepte natuur ontsnap je aan de gevormde realiteit en ervaar je een puur en kloppend gevoel dat moeilijk in woorden te vatten is.”



Marly – 27 jaar – Instructeur wildernis living skills uit Velp

“Ik heb altijd al de drang gehad om mezelf te testen in de natuur, ver van de beschaving, om te zien hoe sterk mijn zelfredzaamheid is in een survivalsituatie. Door dit te doen, hoop ik jonge meisjes en vrouwen te inspireren en echt tot mezelf te komen in de wildernis, waar ik me van jongs af aan thuis voel.”



Awi – 33 jaar – Wildernis Expeditieleider/Transformatie coach uit Eemnes

“Tijdens mijn laatste soloreis in de wildernis is mijn vriendin overleden en sindsdien ben ik niet meer alleen in de natuur geweest. Het is mij altijd aangeleerd ‘de klus te klaren’ en daarbij mijn emoties opzij te zetten. Ik wil de kracht vinden om deze emoties écht te voelen, weer in contact te komen met mijzelf, en de connectie te vinden met de natuur die ik als kind had in de Filipijnen.”



Daan – 50 jaar – Bushcraft instructeur en Verwilderaar uit Amsterdam

“Met dit avontuur wil ik graag ervaren of ik echt kan ‘leven mét de natuur’. Lukt het mij om deze verbinding aan te gaan in de afhankelijkheid van alles om me heen? Mijn grote wens is om in de ruige wildernis goed voor mezelf te kunnen zorgen, zodat ik niet alleen kan óverleven maar in overgave kan leven en genieten.”



Bilal – 52 jaar – Personal trainer uit Nijverdal

“Ik wil meedoen omdat ik een avonturier ben en hou van de uitdagingen die de natuur biedt. Het lijkt me fantastisch om mijn skills in te zetten en zowel fysiek als mentaal tot het uiterste te gaan om één te worden met de natuur.”



Marie-José – 35 jaar – Militair uit Tilburg

“Uitdagingen aangaan zit in mijn aard en een groot survival avontuur staat zeker op mijn bucketlist. Na jaren als leidinggevende van militaire survivaltrainingen wil ik nu zelf in het wild overleven. Door dit avontuur eerlijk en krachtig in beeld te brengen hoop ik anderen te inspireren dat je zo veel meer kan dan je denkt.”



Menno – 42 jaar – Sportief manager Circuit Zandvoort uit Zandvoort

“Overleven in de wildernis is voor mij de ultieme uitdaging en de meest pure vorm van leven, een balans tegenover de stressvolle wereld van autosportevenementen die ik organiseer. Terug naar de basis in de natuur brengt mij rust en helderheid, ver weg van de snelle, moderne maatschappij.”



Anton – 59 jaar – Bushcraft instructeur, trainer en coach uit Lelystad

“Ik hou van natuur, avontuur en uitdaging en dit is voor mij de ultieme kans om mijn vaardigheden in de pure natuur te gebruiken. In mijn beleving verliezen veel mensen in de huidige maatschappij het wezenlijke contact met de natuur door de luxe en gemak. Dankzij deze challenge kan ik het leven van en met de natuur écht ervaren.”



Niels – 27 jaar – Ecoloog en muzikant uit Goes

“Ik heb een enorme passie voor bushcraft en survival en droom ervan om langere tijd alleen in een afgelegen wildernis door te brengen. Als ecoloog, toegewijd aan natuurbescherming, zie ik een programma als ‘ALONE’ als de ideale kans om deze droom waar te maken.”

‘ALONE’ is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip onder survivalexperts wereldwijd. Het succesvolle format is nu geproduceerd in negen landen, waaronder twaalf seizoenen in de Verenigde Staten, negen in Denemarken en drie recordbrekende seizoenen in Australië.



De eerste twee afleveringen van de Videoland Original ‘ALONE’ zijn vanaf vrijdag 22 november te streamen bij Videoland. Daarna verschijnen de afleveringen wekelijks op het platform. Op zondag 24 november beleeft deze next level reality adventure zijn Videoland première om 22.30 uur bij RTL 4.



De Videoland Original ‘ALONE’ is een A+E format, geproduceerd door ITV Studios Netherlands.

Beeld: Shotbysud