Videoland Original documentaire ‘CAROLINE’ toont intiem portret van politica en haar partij

Laatst geüpdatet op januari 12, 2024 by Redactie

Caroline van der Plas, één van de opvallendste politici van de afgelopen jaren, staat centraal in de nieuwe Videoland Original documentaire ‘CAROLINE.’ Journalist Jaïr Ferwerda volgde haar een half jaarlang in aanloop naar ‘de spannedste verkiezingen ooit’, in zowel haar professionele als persoonlijke leven. Voor de documentaire kregen de makers volledige toegang, wat resulteert in een uniek en persoonlijk portret van de partijleider. Wie is Caroline echt, hoe leidt ze haar BBB-partij en hoe krabbelt ze in campagnetijd weer op nadat ze in de media hard is aangevallen op zowel politiek inhoudelijke als zeer intieme privézaken? Ook haar zoons, moeder en BBB-premierskandidaat Mona Keijzer spreken openhartig. De tweedelige Videoland Original documentaire ‘CAROLINE’ is vanaf 18 januari in zijn geheel te streamen, exclusief bij Videoland.



Bekijk hier de trailer.



Maker Jaïr Ferwerda: “Caroline zegt met haar BBB te staan voor toegankelijke en transparante politiek. Om dat onder andere te toetsen zijn we twee dagen na de val van het kabinet Rutte IV gaan draaien met de afspraak dat we haar in voor- en tegenspoed mochten blijven volgen. Aan die afspraak heeft ze zich gehouden – óók op momenten dat het voor haar makkelijker was geweest om de camera’s niet te laten draaien. De documentaire laat op een soms ontluisterende en emotionele wijze de ‘achterkant’ van een politiek leven zien.”



De tweedelige Videoland Original documentaire ‘CAROLINE’ – een film van Jaïr Ferwerda – is gemaakt door FORESEE en is vanaf 18 januari in zijn geheel te streamen, exclusief bij Videoland.



Beeld: Videoland