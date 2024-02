Videoland Original dramaserie ‘Sleepers’ komt met derde seizoen

Laatst geüpdatet op februari 1, 2024 by Redactie

‘Sleepers’ is dé keiharde Videoland Original misdaadserie over corrupte agent Martin die manoeuvreert tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de recherche. Na het bloedstollende eerste seizoen, is het tweede seizoen wederom een groot succes gebleken. De serie is opnieuw bekroond met lovende recensies en met trots heeft hoofdrolspeler en showrunner Robert de Hoog gisteravond bij De Avondshow met Arjen Lubach bekend gemaakt dat ook het derde seizoen een feit is. Het hele seizoen van ‘Sleepers S2’ is vanaf 2 februari compleet te bingen bij Videoland.



Als Noura Martin dit seizoen confronteert met zijn dubbelleven, heeft dat drastische gevolgen voor zijn gezin. Zeker nadat er een liquidatie plaatsvindt die letterlijk alles overhoop gooit. Martin moet noodgedwongen bij Willem wonen, terwijl hij alles op alles zet het vertrouwen van Noura terug te winnen terwijl zijn ontmaskering door Tarik en Judith steeds dichterbij lijkt te komen. Tegelijkertijd staat Ans onder grote druk en neemt ze een ingrijpende beslissing die het land volledig op zijn kop zet. Martin probeert zijn leven op te pakken terwijl Ans in alle staten is. Als de controle in zicht lijkt te komen, maakt Willem misschien wel een van de slechtste beslissingen van zijn leven.

Recensies

‘Het ijzersterke tweede seizoen van Sleepers is nog rauwer en gruwelijker’ – VPRO Gids

‘Iedere scène is urgent en spannend’ – Veronica Superguide

‘Grimmige misdaadserie wordt alleen maar beter’ – de Lagarde

‘Sleepers 2 geeft met die openingsscène meteen visitekaartje af’ – Het Parool



Vanaf vrijdag 2 februari is de achtdelige Videoland Original dramaserie, geproduceerd door Fiction Valley, compleet te bingen bij Videoland. Showrunner: Robert de Hoog, regie: Iván López Núñez en Isabel Lamberti, scenario: Robert de Hoog, Rifka Lodeizen, Thomas van der Ree, Joost Reijmers en Simon de Waal, producenten: Annemieke van Vliet en Jacqueline de Goeij.