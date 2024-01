Videoland Original ‘PATTY’ vanaf 18 februari te streamen bij Videoland

Laatst geüpdatet op januari 18, 2024 by Redactie

Hey, hello….! Op 18 februari is het zover. Dan is de nieuwe Videoland Original ‘PATTY’ in zijn geheel te streamen bij Videoland. De nieuwe vijfdelige dramaserie ‘PATTY’, naar een idee van Will Koopman, is geïnspireerd op het leven van één van de bekendste vrouwen uit de Nederlandse showbizzwereld: Patty Brard. De serie is een gedramatiseerde versie van het levensverhaal van Patty Brard en de carrière van deze strijder waarin Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven beiden de rol van Patty spelen. De meiden van de groep Luv’ worden gespeeld door Julia Lammerts (José) en Teunie de Brouwer (Marga).



Regisseur Will Koopman: ’: “’PATTY’ gaat over vallen en opstaan. Ik wilde deze serie heel graag maken omdat deze vrouw een paar keer behoorlijk is gevallen, maar ook altijd weer is opgeklommen en zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Daar heb ik een enorme bewondering voor.”



De Videoland première van de eerste aflevering van ‘PATTY’ is op 18 februari om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

Over de Videoland Original ‘PATTY’

Patty Brard is een fenomeen. Een vrouw die de Nederlandse Showbizz op uitbundige wijze al jarenlang op stelten zet, maar heeft laten zien dat hoe diep je ook valt en hoe blut je ook bent, je altijd weer in staat bent om je eigen boontjes te doppen in ‘a Man’s world’.

Première

De Videoland Original ‘PATTY’ gaat op zondagmiddag 18 februari feestelijk in première op de Huishoudbeurs in de RAI Amsterdam.



De Videoland Original ‘PATTY’ is vanaf zondag18 februari exclusief te streamen bij Videoland en is een productie van Blooming Media, geregisseerd door Reinier Smit en Will Koopman.



Naamsvermelding: Jasper Suyk, Rob Jacobs, Elmer van der Marel, Mark de Blok, Mirjam Smit