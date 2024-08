Dit streamt Videoland in september 2024

Laatst geüpdatet op augustus 19, 2024 by Redactie

Videoland heeft in september 2024 een breed scala aan nieuwe titels om van te genieten! Bekijk de diepgaande documentaire ‘RUTTE’, waarin Mark Rutte exclusief camera’s toelaat in zijn leven als langstzittende premier van Nederland. Duik in de therapie-avonturen van ‘Tamara en Maria’s Therapy Trip’, waarin Tamara en Maria samen met zes andere BN’ers op zoek gaan naar zichzelf. Geniet van de glamour en het drama van ‘House of Gucci’ en bekijk ook de onthullende documentaire ‘Britney Spears – De Prijs van Vrijheid’ en ‘Cardi B – The Hustle’. Dit en nog veel is te streamen bij Videoland. Bekijk hieronder de Videoland-highlights van september.

House of Gucci

Patrizia Reggiani, een vrouw van bescheiden afkomst, trouwt met de Italiaanse zakenman Maurizio Gucci, die aan het hoofd staat van het gelijknamige modehuis. Haar ambitie veroorzaakt een roekeloze spiraal van verraad, wraak en uiteindelijk moord.



‘House of Gucci’ is vanaf 1 september te streamen bij Videoland.

Mamma Mia!

Donna, een onafhankelijke, single moeder, runt een hotel op een idyllisch Grieks eiland. Terwijl ze zich voorbereidt om haar dochter Sophie los te laten voor haar huwelijk, nodigt Donna haar oude vriendinnen Rosie en Tanya uit, leden van haar vroegere band ‘Donna and the Dynamos’. Ondertussen heeft Sophie in het geheim drie mannen uit Donna’s verleden uitgenodigd om de identiteit van haar vader te achterhalen. In de daaropvolgende 24 chaotische uren bloeien nieuwe liefdes op en laaien oude romances weer op in dit mediterrane paradijs.



‘Mamma Mia!’ is vanaf 1 september te streamen bij Videoland.

RUTTE

Mark Rutte laat exclusief camera’s toe in zijn leven voor de tweedelige Videoland-documentaire ‘RUTTE.’ Hierin wordt hij gevolgd in zijn laatste maanden als (demissionair) premier, wat een zeldzame blik achter de schermen biedt. De documentaire toont zijn overvolle dagen, zijn ervaringen als premier en hoe anderen hem zien. Aan het woord komen onder anderen Rutte zelf, zijn woordvoerder Sierk Nawijn, jeugdvrienden Jort Kelder en Lodewijk Dekker, evenals Rita Verdonk, Lodewijk Asscher, Alexander Pechtold en Caroline van der Plas. De camera volgt hem ook tijdens de trage formatie die zijn premierschap afsluit en bij zijn laatste gesprek met Koning Willem-Alexander.



‘RUTTE’ is vanaf 4 september te streamen bij Videoland.

Kameleon

In de komische dramareeks ‘Kameleon’ proberen vier jeugdvrienden te ontsnappen uit de wijk in Antwerpen waar ze zijn opgegroeid; een wijk waar kansen niet talrijk zijn en waar heel wat jongeren kiezen voor de ‘get rich fast’-optie van drugscriminaliteit. Daaraan ontsnappen blijkt niet zo evident te zijn. De flamboyante dagdromer Chris (Noa Tambwe Kabati) wil een carrière als acteur. Maar doorbreken wil ‘m maar niet lukken. Hoeveel tegenslagen hij ook kent, Chris geeft niet op, net als zijn jeugdvrienden Kofi (Namzoya Abdulwahid) – die muzikant wil worden -, Blackson (Tama Theophore Kabeya) en Tina (Britt Hellinx). De vier noemen zichzelf ironisch ‘de Kameleons’, een dier dat zich moeiteloos kan aanpassen aan zijn omgeving.



‘Kameleon’ is vanaf 6 september te streamen bij Videoland.

Proppers op Mallorca

In deze reality serie krijgen we het échte (werk)leven van een groep Nederlandse jongeren, bestaande uit proppers, barpersoneel en ticketsellers, te zien in één van de drukste clubs van Mallorca. We volgen de crew tijdens hun leven onder de Spaanse zomerzon, waarbij de combinatie tussen keihard werken en heel veel plezier hebben een uitdaging zal zijn. Ze wonen, werken en feesten samen en één ding is zeker: deze zomer wordt heter dan heet. Kunnen ze de druk aan? Of gaat de druk en de hitte hen te veel worden?



‘Proppers op Mallorca’ is vanaf 13 september wekelijks te streamen bij Videoland.

Chucky

Nadat een vintage Chucky-pop opduikt bij een uitverkoop in een buitenwijk, wordt een idyllische Amerikaanse stad in chaos gestort als een reeks gruwelijke moorden de hypocrisie en geheimen van de stad blootleggen. Ondertussen dreigt de komst van vijanden – en bondgenoten – uit Chucky’s verleden de waarheid achter de moorden aan het licht te brengen, evenals de onnoemelijke oorsprong van de demonenpop.



De eerste twee seizoenen van ‘Chucky’ zijn vanaf 14 september streamen bij Videoland.

Human Forever

‘Human Forever’ geeft een nieuwe kijk op hoe we kunnen omgaan met mensen met dementie. Samen met zijn vriend en regisseur Jonathan de Jong maakt Teun Toebes een reis rond de wereld om te onderzoeken hoe er in andere landen wordt omgegaan met dementie en wat we van elkaar kunnen leren. De cijfers liegen er niet om: de komende 20 jaar zal het aantal mensen met dementie verdubbelen. Daarom is zijn zoektocht geen vraag, maar een noodzaak.



Human Forever is vanaf 21 september te streamen bij Videoland.

Tamara & Maria’s Therapy Trip

In ‘Tamara & Maria’s Therapy Trip‘, gaan Tamara en Maria samen met 6 BN-ers op zoek naar zichzelf op het eiland van de vrije geesten en paradijsvogels: Ibiza. Iedere dag volgen ze een spraakmakende therapie, die veel losmaakt. Met een lach, een traan, een gezonde dosis zelfspot maar bovenal humor, leren we Tamara, Maria én hun gasten kennen op een manier die we nog niet eerder van hen hebben gezien.



‘Tamara & Maria’s Therapy Trip’ is vanaf 25 september wekelijks te zien bij Videoland.

De Verraders Halloween

In deze Halloween-editie van ‘De Verraders’ schuwen de deelnemers geen enkel middel in de strijd om zoveel mogelijk zilver te verdienen. Dertien BN’ers gaan tot het uiterste in dit bloedstollende, psychologische spel waarbij de kijker wordt meegenomen in het gevecht tussen het goede en kwade. Onder leiding van Frank Evenblij duiken de BN’ers in een avontuur vol list, bedrog en manipulatie. Lukt het de Getrouwen om de Verraders op tijd te ontmaskeren?



‘De Verraders Halloween’ is vanaf zaterdag 28 september een week vooruit te streamen bij Videoland.

Documentaires

In september kun je bij Videoland de documentaires streamen, waaronder ‘Britney Spears – De Prijs van Vrijheid’ en ‘Cardi B – The Hustle’ vanaf 13 september, gevolgd door ‘Welcome To My Life’ van Chris Brown op 20 september. Daarnaast is ‘De Geheimzinnige Dood Van Prince’ vanaf 27 september te zien.

Binnenkort te zien bij Videoland

Made in Korea: The K-Pop Experience

‘Made in Korea: The K-Pop Experience’ is een muziekexperiment als geen ander. De zesdelige serie volgt vijf Britse jongens – Blaise, Dexter, James, Olly en Reese- terwijl ze het K-pop trainingsproces doorlopen met als doel de nieuwe boyband Dear Alice te lanceren. Ze krijgen choreografie-, zang- en performancelessen en life coaching technieken en krijgen alle aspecten van het Koreaanse leven mee met op de achtergrond de opvallende landschappen en iconische K-pop locaties van Seoul.



‘Made in Korea: The K-Pop Experience’ is vanaf 17 augustus wekelijks om 19.30 uur te streamen bij Videoland.

Goede Tijden, Slechte Tijden

Ook in het 35e seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ staan de inwoners van Meerdijk weer voor talloze uitdagingen, geheimen en intriges. Vooral de familie Sanders staat onder hoogspanning. Terwijl Ludo wanhopig zoekt naar Janine, raakt Nola verstrikt in een medische crisis – die ook impact heeft op haar gezin, relatie en vriendschappen. Shanti worstelt met haar gevoelens voor Richard. Ondertussen probeert Marwan erachter te komen wat Tamara voor hem verbergt. En dat is nog maar een tipje van de sluier van seizoen 35…



‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ stream je vanaf 22 augustus een week vooruit bij Videoland.

Mocro Maffia: Taxi

Taxi bevindt zich in zijn thuisbasis Marokko, waar hij geen controle heeft over zijn eigen leven of dat van zijn kinderen. Samira heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen. De spanning tussen Taxi en de familie van Samira loopt ondertussen steeds hoger op. Vooral Ashraf, de neef en compagnon van Samira, vindt dat er actie moet worden ondernomen. Hij beschouwt Taxi als een te groot gevaar vanwege (nog niet ondertekende) kluisverklaringen bij de Nederlandse politie.



Om zijn leven te redden, begint Taxi aan een gevaarlijke reis door het Atlasgebergte om een nieuwe drugslijn op te zetten tussen Noord-Afrika en Europa. Een reis die hij onderneemt met een onverwachte partner, waarbij ze elkaar nooit echt honderd procent kunnen vertrouwen.



‘Mocro Maffia: Taxi‘ is vanaf 23 augustus te streamen bij Videoland.

Power Couple

Hoe goed ken jij jouw partner? Zeven bekende stellen vinden een antwoord op die vraag in het nieuwe Videoland-programma ‘Power Couple‘. Zij gaan de strijd met elkaar aan met als ultieme wapen: de liefde. Tijdens het programma zetten de bekende duo’s geld in op de prestaties van hun eigen partner tijdens uitdagende, grappige en confronterende opdrachten. De koppels verblijven samen een aantal weken in een luxe villa waar zij hun eigen relatie herontdekken, maar ook de dynamiek van andere relaties van dichtbij meemaken. Het is belangrijk om met de andere kandidaten door één deur te kunnen, want in deze afvalrace is het de groep die bepaalt welk paar de villa moet verlaten. Alleen het tweetal dat elkaar het beste kent én het beste weet samen te werken, wordt gekroond tot ‘Power Couple 2024’ en gaat met de prijzenpot naar huis.



‘Power Couple’, gepresenteerd door Monica Geuze en Valerio Zeno is vanaf 29 augustus wekelijks te streamen bij Videoland.

Reünie B&B Vol Liefde

Donderdag 12 september 20:25 uur

In deze speciale reünie-aflevering van ‘B&B Vol Liefde‘ blikt presentator Art Rooijakkers, samen met alle deelnemers, terug op het afgelopen seizoen. Hoe gaat het nu, een paar maanden later, met de B&B-eigenaren, hun liefdes en alle singles? Wie zijn er nog samen, welke losse eindjes moeten er nog opgelost worden en hoe kijkt iedereen terug op dit grote liefdesavontuur?



‘Reünie B&B Vol Liefde’ is vanaf 12 september te streamen bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

I Kissed A Girl

Dannii Minogue presenteert een volledig vrouwelijke tegenhanger van de datingshow I Kissed a Boy, waarin tien alleenstaande vrouwen worden verwelkomd in een Masseria in Italië op zoek naar liefde – te beginnen met een kus.



‘I Kissed A Girl’ is vanaf nu in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Jackson & Malone

Een wereld die nét niet onze realiteit is, bejaarden die één voor één vermoord worden en twee rechercheurs met ieder hun eigen bagage: dat is wat je krijgt als je Hans Teeuwen en Max Porcelijn een thrillerserie laat ontwikkelen. Door de ogen van twee zelfverzekerde detectives die op hun eigen manier gerechtigheid proberen te brengen in een kleine gemeenschap, word je als kijker meegezogen in een spannende who-dunnit vol memorabele personages en onverwachte twists. Met, hoe kan het ook anders als Hans Teeuwen het bedenkt, humor. Veel humor.



‘Jackson & Malone’ is vanaf nu in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De Verraders Australië

Een groep Australiërs strijdt op een prachtige locatie om een zilverschat van 250.000 Australische dollar. De Verraders doen er alles aan om het zilver voor zichzelf te houden en de Getrouwen proberen de Verraders te verbannen. De Verraders deinzen er niet voor terug om iedereen tegen elkaar uit te spelen en iedere nacht een Getrouwe te ‘vermoorden’.



Seizoen twee van De Verraders Australië is in zijn geheeld te streamen bij Videoland



Beeld: MGM