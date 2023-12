Videoland streamt in januari 2024

Laatst geüpdatet op december 21, 2023 by Redactie

Ho, ho, ho! Terwijl de feestdagen nog om de hoek loeren en de kerstboom in de huiskamer straalt, is Videoland al klaar om het jaar met een knal af te sluiten en het nieuwe jaar wild in te luiden! 2024 begint namelijk meteen goed, want vanaf 1 januari stream je het gloednieuwe seizoen van ‘Echte Meisjes In De Jungle‘. Het beste medicijn op ‘nationale uitbrakdag’! Niet alleen onze ‘Echte Meisjes’, ook onze ‘Real Housewives’ gaan de confrontatie aan in het nieuwe jaar, met een kersverse reünie van seizoen twee in het vooruitzicht. Het wordt een jaar vol spanning, avontuur en onverwachte wendingen bij dé lokale nummer één streamingdienst. Dus, lees snel verder en maak je klaar voor een epische start van 2024 met Videoland! Tot volgend jaar! 🌟



P.S. Nog op zoek naar een spectaculaire afsluiting van 2023? Stream dan vanaf vandaag wekelijks een gloednieuw seizen van misdaadserie ‘Sleepers’ en stream vanaf volgende week het allereerste seizoen van ‘Winter Vol Liefde‘ een week vooruit. Op Oudjaarsdag tellen we met elkaar af naar het nieuwe jaar, live vanaf het Museumplein in Amsterdam. En wist je dat er maar liefst 200 films, series én Videoland Originals in onze kerstcollectie zitten? Merry bingemas! Bekijk hieronder de Videoland-highlights van januari 2024.

Highlights januari

Echte Meisjes in de Jungle S2

Deveny Sooda, Famke Louise, Imen Dirie, Jacomien Zoer, Kelly van der Veer, Lesley Versprille, Louisa Janssen, Michella Kox, Michelle Bibi, Shanta Bakker en Shirley Cramer gaan de strijd met elkaar aan in de jungle. Na de succesvolle comeback van het programma begin 2023 kon een tweede seizoen natuurlijk niet uitblijven. Valerio Zeno is wederom de presentator van het programma.



Seizoen twee van Videoland Original ‘Echte Meisjes in de Jungle‘ is vanaf 1 januari wekelijks te streamen bij Videoland. Seizoen één binge je al bij Videoland.

Big Brother 24/7 livestreams

Seizoen vier van hét realityprogramma waarin een groep wildvreemde mensen 24/7 door camera’s wordt gevolgd in het Big Brother-huis. De bewoners worden op de proef gesteld met spellen en uitdagingen, waarop ook de kijker thuis invloed heeft.



‘Big Brother‘ is in januari 24/7 live te streamen bij Videoland. Ook alle uitzendingen van RTL 5 stream je live bij Videoland. De exacte startdatum wordt op een later moment bekend gemaakt.

Big Momma films

FBI-agent Malcolm Turner (Martin Lawrence) moet een beruchte bankovervaller oppakken. Waarschijnlijk zal de bankovervaller naar het huis van de grootmoeder van Sherry gaan, vandaar dat daar een aantal agenten klaar staan om hem in te rekenen. Wanneer de grootmoeder onverwacht op reis gaat, moet Turner de rol van grootmoeder overnemen. Dan wordt hij verliefd op Sherry, en loopt alles anders dan verwacht.



De drie ‘Big Momma’ films zijn vanaf 1 januari te streamen bij Videoland.

De Grote Slijmfilm

Indy (Bibi) en haar BFF Olivia (Rómeycia Valentijn) zijn net als alle kinderen over de hele wereld gek op slijm! Op Internationale Slijmdag doen ze mee met een wedstrijd om het meest originele slijm te maken.



De speelfilm ‘De Grote Slijmfilm’ is vanaf 1 januari te streamen bij Videoland.

De Verraders België S2

Twintig Bekende Vlamingen verblijven acht dagen in een kasteel en moeten samen een aantal missies volbrengen. Drie van de BV’s zijn verraders die elkaar al kennen. De verraders ‘vermoorden’ elke nacht in het geheim een getrouwe. De getrouwen proberen samen te werken om de verraders te ontmaskeren door tijdens de stemming aan de ronde tafel de verdachten te “verbannen” uit het spel. Er wordt gestreden om zilverstaven, te verdienen tijdens de missies, die door de kijkers gewonnen kunnen worden. Het winnende team maakt kans op een schild dat bescherming biedt tegen een moord door de verraders. Gepresenteerd door Staf Coppens.



Seizoen twee van ‘De Verraders België’ is vanaf 2 januari in zijn geheel te streamen bij Videoland.

RTL GP: Dakar 2024

De ‘Dakar’-Rally is toe aan z’n 46e editie. En voor de vijfde keer vormt Saudi-Arabië het decor van deze zwaarste rally ter wereld. De start is op 5 januari in Al-Ula, de finish twee weken later in Yanbu, aan de Rode Zee. 5.000 kilometer aan klassementsproeven ligt er voor de wielen van de deelnemers, waaronder vele Nederlanders, Volgens race directeur David Castera wordt de rally minstens zo uitdagend als de afgelopen editie.



Alle uitzendingen van ‘RTL GP: Dakar 2024’ zijn vanaf 5 januari live én terug te streamen bij Videoland.

The Rookie S5

John Nolan is net veertig. Hij bevindt zich op een keerpunt in zijn leven: hij is net gescheiden van zijn vrouw en zijn zoon gaat naar de universiteit. John besluit vervolgens om een oude droom waar te gaan maken en politieagent te worden. Hij verhuist naar Los Angeles en vervoegt de Los Angeles Police Department, waar hij de oudste ‘jonge rekruut’ is. In seizoen vijf ontvang Nolan als beloning voor zijn heldhaftige interventie bij de grens, een ‘gouden ticket’ aangeboden – zijn keuze voor een opdracht binnen de LAPD. Zijn collega-agenten (en Bailey) hebben allemaal suggesties voor hem, maar de chef vraagt hem na te denken voordat hij beslist. Terwijl Tim en Lucy hun undercovermissie met Roy’s team voortzetten, helpen Nolan en Grey het gerechtsgebouw te beveiligen voor Rosalind Dyer’s rechtszaak. Met de hulp van haar advocaat ontsnapt Rosalind.



Het vijfde seizoen van ‘The Rookie’ is vanaf 6 januari in zijn geheel te streamen bij Videoland.

The Real Housewives of Amsterdam Reünie

Cherry-Ann, Djamila, Hella, Kimmylien, Maria, Susanna en de gloednieuwe housewife Tamara stralen in dit gloednieuw seizoen van deze Videoland Original realityserie. We volgen de zeven succesvolle dames uit de Amsterdamse high society op de voet en dat belooft naast een flinke dosis drama en verrassende wendingen, ook genoeg humor. De toon werd in het begin van het seizoen al direct gezet met de introductie van Tamara, die al snel voor opschudding zorgde binnen de groep. Het tweede seizoen zal tot een hoogtepunt komen in deze reünie-aflevering.



De reünie van ‘The Real Housewives of Amsterdam‘ is vanaf 11 januari te streamen bij Videoland. Tot die tijd stream je elke donderdag een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van de Videoland Original.

CAROLINE

Caroline van der Plas, misschien wel de opmerkelijkste politica van de afgelopen jaren, wordt van dichtbij gevolgd tijdens ‘de spannendste verkiezingen ooit.’ Politiek journalist Jaïr Ferwerda volgt haar nauwgezet in zowel werk- als privésetting. De documentaire biedt een unieke en persoonlijke inkijk in het leven van een partijleider die vecht voor zetelwinst, en de persoon áchter de politica. Wie is Caroline echt, wat drijft haar en hoe krabbelt ze in campagnetijd weer op nadat ze in de media hard is aangevallen op zowel politieke als privézaken? De opnames voor deze documentaireserie zijn direct gestart na de val van Kabinet Rutte 4 en een dag na de laatste verkiezingen gestopt. Ook haar zoons, moeder, politieke steun en toeverlaat Henk Vermeer en politica Mona Keijzer spreken openhartig.



De tweedelige Videoland Original documentaire ‘CAROLINE’ is vanaf 18 januari in zijn geheel te streamen, exclusief bij Videoland.

Juliet

Na de dood van haar vader verlaat rechercheur Juliet Dumon de stad Brussel en keert ze terug naar De Haan. Daar gaat ze tijdelijk aan de slag bij de plaatselijke recherche en zoekt ze intussen naar een pleeggezin voor haar tienernichtje Chloë. Terwijl Juliet zich op haar nieuwe baan stort, wordt ze geconfronteerd met haar onverwerkte schuldgevoelens bij de dood van haar moeder en haar eigen ambigue gevoelens tegenover het moederschap. Maar toch groeit ze steeds dichter naar haar nichtje toe.



De Vlaamse serie ‘Juliet’ is vanaf 24 januari in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Special Forces VIPS S4

‘Special Forces VIPS’ is terug met een gloednieuwe mix van maar liefst twaalf bekende Nederlanders. De groep wordt op een verrassende, unieke locatie gedwongen hun grenzen mijlenver te verleggen. Ze doen onder leiding van een team van oud Special Forces Operators mee aan de zwaarste training van Nederland en ondergaan hun grootste angsten in het bloedhete Marokko.



Seizoen vier van ‘Special Forces VIPS’ is vanaf 28 januari wekelijks te streamen bij Videoland. De eerdere seizoenen binge je al bij Videoland.

Binnenkort te zien bij Videoland

In Het Wild

In deze Videoland Original natuurdocumentaireserie geven vier verrassende BN’ers de natuur letterlijk een stem. Tijdens vier afleveringen, met elk hun eigen thema, maken we kennis met verschillende diersoorten die leven in diverse Nederlandse natuurgebieden. Het prachtige beeldmateriaal is geschoten door de bekende natuurfilmmaker Luc Enting (bekend van natuurfilm ‘Wild’).



De vierdelige Videoland Original natuurdocumentaire is vanaf 18 december in zijn geheel te streamen bij Videoland.