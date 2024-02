Videoland streamt in maart 2024:

Laatst geüpdatet op februari 22, 2024 by Redactie

Valentijnsdag ligt net achter ons, maar de zoektocht naar de liefde moet bij Videoland nog beginnen. Met voor het eerst twee charismatische mannen die centraal staan, belooft ‘De Bachelor’ een spectaculaire en romantische start van de lente, terwijl in de gloednieuwe Videoland Original ‘SPHINX’ juist mystiek, moord en raadsels garant staan voor een meeslepende, emotionele rollercoaster. Medisch meesterschap is het middelpunt in het zevende en allerlaatste seizoen van ‘The Good Doctor,’ dat in maart exclusief bij Videoland te streamen is. Met daarnaast nog maar liefst drie Japanse Animé-series, een speciale meezing-livestream van ‘Holland Zingt Hazes’ én de livestream van de ‘GLORY Grand Prix’, waarin kickbokskoning Rico Verhoeven zijn kwaliteiten opnieuw laat zien, belooft Videoland een maand vol liefde, adrenaline, unieke animaties, muzikale meezingers en sportspektakel! Bekijk hieronder de Videoland-highlights van maart 2024.

Highlights maart

De Bachelor

Bereid je voor op een romantisch spektakel als nooit tevoren in Videoland Original realityserie ‘De Bachelor.’ Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis van het iconische liefdessprookje, staan er maar liefst twee charismatische mannen centraal. Advocaat Paul (31) en vastgoedondernemer Rien (33) nemen de sprong in het diepe in de zoektocht naar ware liefde. Dit seizoen vormen de idyllische stranden en zwoele avonden van het paradijselijke Zanzibar hét perfecte decor voor romantiek. De presentatie is opnieuw in handen van Monica Geuze.



Het nieuwe seizoen van de Videoland Original ‘De Bachelor’ is vanaf 7 maart wekelijks te streamen bij Videoland.

Holland Zingt Hazes 2024 livestream

Het is de twaalfde keer dat ‘Holland Zingt Hazes‘ in de Ziggo Dome Amsterdam wordt georganiseerd. In 2013 was het de eerste keer dat het meezingfeest werd gehouden. De jaarlijks terugkerende concertreeks is de plek waar jong en oud kan genieten van de hits van André Hazes, gezongen door de beste artiesten. Holland Zingt Hazes bezorgt al jarenlang honderdduizenden bezoekers een onvergetelijke avond. Alle grote Hazes-hits, geweldige artiesten en 15.000 bezoekers die elke avond genieten… Kortom: één groot meezingfeest! Dit jaar brengen André Hazes, Jeroen van der Boom, Tino Martin, Frans Bauer, Karsu, Kris Kross Amsterdam, Peter Beense, Douwe Bob, Wolter Kroes, Jamai en Samantha Steenwijk hun eerbetoon aan onze grootste volkszanger.



‘Holland Zingt Hazes’ is op 8 maart vanaf 20.30 uur live te streamen bij Videoland.

GLORY Grand Prix

Kickbokser Rico Verhoeven neemt het zaterdag 9 maart tijdens de ‘GLORY Grand Prix’ in de Gelredome in Arnhem in zijn eerste partij op tegen Sofian Laïdouni. Bij de loting koos de Nederlander de Franse zwaargewicht uit als eerste opponent. Verhoeven, die eind december zijn contract bij GLORY met drie jaar verlengde, kreeg van de organisatie een wildcard voor de Grand Prix, een toernooi met acht zwaargewichten, die op één avond uitmaken wie er met de titel vandoor gaat. Naast Verhoeven en Laïdouni doen Tariq Osaro, Levi Rigters, Uku Jürjendal, Bahram Rajabzadeh en Nabil Khachab mee. De achtste vechter wordt later bekend gemaakt.



‘GLORY Grand Prix’ is op 9 maart vanaf 18.30 uur live te streamen bij Videoland.

The Real Housewives of Cheshire S15

We volgen het leven van een aantal rijke, succesvolle vrouwen in Cheshire, Engeland. In hun glamoureuze leven proberen zij de balans te vinden tussen hun veeleisende carrières, het moederschap en een overvolle sociale agenda.



Het vijftiende seizoen van ‘The Real Housewives of Cheshire’ is vanaf 14 maart in zijn geheel te streamen bij Videoland.

The Good Doctor S7

Deze Amerikaanse serie volgt Dr. Shaun Murphy (gespeeld door Freddie Highmore), een jonge chirurg met het savant-autismesyndroom. Hij gaat werken in het fictieve St. Bonaventure Hospital in San Jose. Ondanks de sceptische houding van het personeel blijkt al snel dat dr. Murphy een aanwinst is voor het ziekenhuis, en bouwt een goede verstandhouding op met zijn collega’s. In het zesde seizoen hebben we gezien dat Dr. Murphy vader werd. De balans tussen het vaderschap en zijn carrière staat centraal in het zevende seizoen.



Het zevende en allerlaatste seizoen van ‘The Good Doctor ‘ is vanaf 20 maart in zijn geheel te streamen, exclusief bij Videoland.

SPHINX

Deze gloednieuwe psychologische thrillerserie, geregisseerd door Diederik van Rooijen, vertelt het intrigerende verhaal van de veertienjarige Minke Moorman (gespeeld door de debuterende Andrea Vass) die exact drie jaar naar haar vermissing weer opduikt met een geheimzinnige vleugeltatoeage op haar rug. Wat volgt is een meeslepende thriller waarin Minke nog altijd verkeert onder de vleugels van de raadselachtige Sphinx. Met rollen voor onder anderen Sallie Harmsen, Benja Bruijning, Delilah Warcup – Van Eyk, Sil van der Zwan, Eva van Heijningen, Juda Goslinga en Rami Kooti Arab



De Videoland Original dramaserie ‘SPHINX‘ is vanaf 22 maart in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Animé bij Videoland

Vanaf 3 maart zijn de Animé-series ‘Naruto’ (220 afleveringen) en ‘Yu-Gi-Oh! Sevens (43 afleveringen) te streamen bij Videoland. Daarnaast verschijnen ook drie ‘Naruto The Movie’ en vijf ‘Naruto Shippuden’ films. Alle Animé-titels zijn Japans gesproken en Nederlands ondertiteld.

Binnenkort te zien bij Videoland

PATTY

Hey, hello! Patty Brard is een fenomeen. En één van de weinige vrouwen in de Nederlandse showbizz die niet alleen op uitbundige wijze die showbizz jarenlang op stelten heeft gezet, maar ook heeft laten zien dat hoe diep je ook zakt en hoe blut je ook bent, je altijd in staat bent om je eigen boontjes te doppen. Deze Videoland Original dramaserie verkent het levensverhaal van deze diva, die keer op keer hoog steeg, en keer op keer weer heel diep viel. Heel Nederland keek mee hoe Patty zich altijd weer staande bleek te houden in ‘a man’s world’. De serie is een gedramatiseerde versie van het levensverhaal en de carrière van deze strijder waarin Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven beiden de rol van Patty spelen.



De Videoland Original dramaserie ‘PATTY‘ is vanaf 18 februari om 17.00 uur in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Reünie Echte Meisjes in de Jungle

Famke Louise, Shanta Bakker, Jacomien Zoer, Deveny Sooda, Shirley Cramer, Lesley Versprille, Imen Dirie, Michelle Bibi, Kelly van der Veer, Esmee Ipema, Vonneke Bonneke en natuurlijk Michella Kox en Louisa Janssen reisden af naar de Surinaamse jungle voor een nieuw seizoen ‘Echte Meisje In De Jungle‘ bij Videoland. Na 9 weken overleven in de jungle is het tijd voor de reünie. En dat zal zeker een spektakel worden, want de meisjes hebben genoeg meegemaakt in de jungle en zijn nog lang niet uitgepraat. Valerio Zeno is wederom de presentator van het programma.



De reünie van de Videoland Original realityserie ‘Echte Meisjes in de Jungle’ is vanaf 26 februari te streamen bij Videoland. Tot die tijd stream je elke maandag een nieuwe aflevering bij Videoland.

Beeld: Jasper Suyk