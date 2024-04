Videoland streamt in mei 2024

Laatst geüpdatet op april 23, 2024 by Redactie

Het is een maand vol verrassingen bij Videoland in mei 2024! Voor een flinke dosis humor en glamour kan je terecht bij de vijf ‘Echte Gooische Moeders. Meer razende reality vind je deze maand in ‘The Real Housewives of Cheshire S16’, ‘Married At First Sight USA S17’ en het tweede seizoen van ‘De Verraders UK’. Ook zijn er twéé nieuwe Videoland Originals in aantocht: ‘Ewout In De Verslavingskliniek’, waarin er een kijkje wordt genomen binnen een kliniek in Zuid-Afrika en ‘De Godfather Van Oss’ over één van de grootste ‘undercover’ operaties in Nederland. Voor een avond vol mixed martial arts-actie van wereldklasse stream je deze maand Bellator Champions Series Paris en GLORY 92 live. Mis tot slot de reünie van ‘De Bachelor’ én de zomercliff van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ niet, waar een onverwachte aankondiging heel Meerdijk diep raakt. Bekijk hieronder de Videoland-highlights van mei.

Highlights mei

Mijn Beste Vriendin Anne frank

Deze film laat de de oprechte vriendschap tussen Hannah en Anne zien, die beste vriendinnen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nadat de families van Nazi-Duitsland naar Amsterdam zijn verhuisd, volgt de film de meisjes tijdens de eerste jaren van de oorlog, waarin ze proberen een normaal leven te leiden ondanks de toenemende dreiging voor Joden. Wanneer de familie van Anne onderduikt, verliezen de vriendinnen elkaar uit het oog. Later in 1945 hebben ze een bijzondere ontmoeting in het concentratiekamp Bergen-Belsen, waarbij Hannah haar leven riskeert om haar ernstig zieke vriendin te helpen. Afwisselend tussen fragmenten uit het kamp en de laatste en iets meer zorgeloze jaren van de meisjes in Amsterdam, toont deze film de kracht van vriendschap tijdens een van de meest duistere tijden in de geschiedenis.



De film ‘Mijn Beste Vriendin Anne Frank’ is vanaf 1 mei te streamen bij Videoland.

Narcosis

De gelukkig getrouwde Merel en John leven met hun twee kinderen in een idyllisch oud huis in het midden van het bos. Maar alles verandert wanneer John na een tragisch duikongeluk niet meer thuiskomt. Gebukt onder het ongrijpbare verlies, ontwijkt Merel de dood van haar man en alles wat er mee te maken heeft. Haar jonge kinderen raken hierdoor verstrikt in hun zoektocht naar antwoorden, waardoor het gezin langzaam maar zeker hard tot stilstand komt. Merel heeft geen andere keuze dan het verlies op haar eigen unieke manier onder ogen te komen, om samen weer aan een nieuw leven te kunnen beginnen. Hoe vindt het gezin een manier om hiermee om te gaan?



De film ‘Narcosis’ is vanaf 1 mei te streamen bij Videoland.

The Real Housewives of Cheshire S16

Het glamoureuze leven van de Cheshire-elite is terug op de televisieschermen en exclusief te zien op Videoland!

Ze proberen de balans te vinden tussen veeleisende carrières, het moederschap en hun drukke sociale leven. Laat je betoveren met hun luxe levensstijl en bewonder hun hectische agenda’s gevuld met feesten, evenementen en chique diners. Zet je schrap voor een seizoen vol intriges, persoonlijke onthullingen en de meest glamoureuze feesten van de UK. Dit seizoen belooft drama, emotie en – natuurlijk – heel veel glamour!



Het zestiende seizoen van ‘The Real Housewives Of Cheshire’ is vanaf 1 mei in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De Verraders UK S2

In het tweede seizoen van ‘De Verraders UK’, ofwel ‘The Traitors’, dat wordt gepresenteerd door Claudia Winkleman, strijden 22 mensen om de hoofdprijs die kan oplopen tot 120.000 pond (zo’n 136.000 euro). Onder de kandidaten zitten enkele verraders die onopgemerkt hun medespelers, de getrouwen, moeten zien te dwarsbomen tijdens de spellen en elimineren bij de ronde tafel. Zullen de verraders onopgemerkt iedereen kunnen misleiden of worden zij ontmaskerd?



Het tweede seizoen van ‘De Verraders UK’ is vanaf 3 mei in zijn geheel te streamen bij Videoland. Het eerste seizoen is al volledig te streamen bij Videoland.

Echte Gooische Moeders S4

Het is de hoogste tijd voor een nieuw seizoen vol glamour, humor en oprechte momenten met de vijf ‘Echte Gooische Moeders’! Dit vierde seizoen staat bol van de avonturen, met onder andere Leslie die haar vliegangst heeft overwonnen en weer de lucht in gaat! Ondertussen is Bo druk bezig met het voorbereiden van haar Griekse droombruiloft, waar natuurlijk alle meiden naar uit kijken. Opnieuw nemen Bo, Florine, Kimberly, Leslie en Pauline ons mee in hun wereld, waarin glitter en glamour hand in hand gaan met de herkenbare uitdagingen van het moederschap. Bereid je voor op lachen, huilen en vooral veel Gooische gezelligheid.



Het vierde seizoen van ‘Echte Gooische Moeders’ is vanaf 6 mei wekelijks te streamen bij Videoland. De eerdere seizoenen en specials stream je al volledig bij Videoland.

Married at First Sight USA S17

Ben jij klaar voor liefde op het eerste gezicht? In dit nieuwe seizoen is het vinden van ware liefde nog nooit zo spannend geweest! De deelnemers ontmoeten elkaar voor het eerst bij het altaar, met deskundige matchmakers die zorgvuldig zijn uitgekozen om liefde te laten bloeien. Na de ceremonie, worden de koppels op de voet gevolgd tijdens hun huwelijksreis en de weken daarna, vol met romantiek en hoge emoties. Volg de koppels op hun reis terwijl ze zichzelf openstellen en op avontuur gaan naar de zoektocht voor ware liefde.



Het zeventiende seizoen van ‘Married At First Sight USA’ is vanaf 7 mei in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De Godfather Van Oss

Een spraakmakende Videoland Original docuserie over de val van een beruchte en gevreesde Brabantse woonwagenfamilie. De serie, over één van de grootste Nederlandse infiltratie-operaties, volgt het onderzoek van politie en justitie naar Martien R. en zijn familie, die zich bezighouden met georganiseerde drugscriminaliteit, wapenhandel en witwassen. Anderhalf jaar lang keek en luisterde de politie mee op plekken waar de familie zich volledig onbespied waanden. Voor het eerst vertellen politie en justitie over het spectaculaire politieonderzoek. Maar ook andere betrokkenen, inclusief een aantal verdachten, komen aan het woord.



De tweedelige Videoland Original documentaire ‘De Godfather van Oss’ is vanaf 15 mei in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Celebrity Save Our Sperm

Op dit moment heeft één op de zes paren wereldwijd problemen met zwanger worden. Een zorgwekkende trend is dat mannelijke vruchtbaarheidscijfers dalende zijn en als dit zo doorgaat, kan onvruchtbaarheid binnen enkele decennia de norm worden. Terwijl dit probleem groter wordt, heeft de Engelse documentaire drie beroemdheden samengebracht in een gedurfde poging om hun eigen zaadkwaliteit binnen tien dagen te verbeteren Er wordt nuchter de vraag gesteld of individuen zelf iets kunnen doen om hun vruchtbaarheid te verbeteren en of dit binnen tien weken geregeld kan worden. De vrijwilligers zijn geselecteerd op basis van hun slecht zwemmende zaadcellen en geven een realistisch beeld over hun poging om dit te verbeteren. Zal het hen lukken om dit probleem individueel op te lossen?



De documentaire ‘Celebrity Save Our Sperm’ is vanaf 17 mei te streamen bij Videoland.

Bellator Champions Series Paris

De Bellator Champions Series slaat – na het succesvolle eerste event in Belfast – op 17 mei z’n tenten op in de Accor Arena in Parijs. Ook hier weer Mixed Martial Arts van het hoogste niveau. Op de fightcard één Nederlander: Costello ‘The Spaniard’ van Steenis. Hij krijgt te maken met de Fransman Gregory Babene. Daarnaast staan er twee wereldtitelgevechten op de rol. De co-main is Patchy Mix tegen Magomed Magomedov en in de laatste partij van de avond gaat Usman Nurmagomedov proberen zijn ongeslagen status in het lichtgewicht te behouden tegen Alexander Shabliy. Die is ook al acht jaar zonder nederlaag. Een avond vol gevechten die meer dan de moeite waard zijn.



‘Bellator Champions Series Paris’ is op 17 mei vanaf 17.00 uur live te streamen bij Videoland.

GLORY 92

Glory keert voor editie 92 weer terug naar het Rotterdamse Ahoy. Daar staan een hoop interessante vechters op de kaart. Te beginnen in de prelims, waar Imad Hadar ten tonele verschijnt. Een lokale publiekslieveling met veel volgers op socials. Verder komen grote namen als Jan Kaffa, Jay Overmeer en Mo Touchassie de ring in. Michael Boapeah en Serkan Ozcaglayan, niet de grootste vrienden, vechten om de titel van de ‘Koning van Den Haag’, Levi Rigters krijgt na zijn puike optreden bij de Glory Grand Prix een nieuwe kans zich te bewijzen tegen Jahfarr Wilnis en het sluitstuk van de avond is het wereldtitelgevecht in het middengewicht tussen Donovan Wisse en Ulric Bokeme. Mis deze avond vol spektakel niet!



‘GLORY 92’ op 18 mei vanaf 19.30 live te streamen bij Videoland.

Ewout In De Verslavingskliniek

In deze nieuwe Videoland Original bezoekt Ewout Genemans een verslavingskliniek in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar vooral Nederlanders onder behandeling zijn. Hij gaat uitgebreid in gesprek met verslaafden over hun afkickproces en volgt hen tijdens hun behandeling, waarin iedereen genoodzaakt is heel eerlijk naar zichzelf te kijken. Verslaafden van alle leeftijden en met verschillende achtergronden delen hun persoonlijke en kwetsbare verhalen.



‘Ewout In De Verslavingskliniek’ is vanaf 22 mei wekelijks te streamen bij Videoland.

De Bachelor Reünie

Na een revolutionair seizoen vol passie, hartstocht en intriges komen Bachelors Paul en Rien samen met de 26 dames voor een spectaculaire reünie. Beleef de hoogte- en dieptepunten opnieuw en ontdek welke liefdes zijn opgebloeid; of welke harten zijn gebroken. Mis deze emotionele terugblik niet op het avontuur vol romantiek. Gepresenteerd door Monica Geuze.



De reünie van het derde seizoen van ‘De Bachelor‘ is vanaf 23 mei te streamen bij Videoland. Tot die tijd stream je elke donderdag een nieuwe aflevering.

Zomercliff GTST

De spanning stijgt en intriges verdiepen… De zomercliff van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ komt er alweer aan. Maak je klaar voor een emotionele avond in soapdorp Meerdijk, waar een onverwachte aankondiging het hele dorp tot tranen zal roeren.



De zomercliff van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ is vanaf 23 mei te streamen bij Videoland.



Binnenkort te zien bij Videoland

Máxima

Dé zesdelige Videoland Original dramaserie die het leven van Koningin Máxima verkent. De serie vertelt het verhaal van Máxima’s reis van haar vroege leven in Argentinië en New York tot aan haar toekomst als koningin van Nederland. Het heden start in Sevilla in 1999, wanneer Máxima kroonprins Willem-Alexander ontmoet, en blikt terug op haar ervaringen uit het verleden die haar hebben gevormd tot de vrouw die ze vandaag de dag is. De serie volgt Máxima terwijl ze haar relatie met de Nederlandse kroonprins navigeert en haar weg naar de top vindt, terwijl ze onderweg uitdagingen het hoofd moet bieden, waaronder controverse rond de politieke carrière van haar vader tijdens het regime van Videla.



‘Máxima’ is vanaf 20 april wekelijks te streamen bij Videoland.

GLORY 91

Het Dôme de Paris opent opnieuw haar deuren voor ‘GLORY 91’, met als grote publiekstrekker Bahram Rajabzadeh op de kaart. De ster van de Azerbeidzjaanse kickbokser is rijzende, zeker na zijn ijzersterke optreden bij de ‘Glory Grand Prix’ begin maart. Daar verloor hij nipt in de halve finale van Levi Rigters. Maar de kleinste en lichtste deelnemer wist met zijn unieke stijl en ongekende doorzettingsvermogen de harten van alle liefhebbers te stelen. Verder vecht in Parijs regerend kampioen weltergewicht Endy ‘Bad News’ Semeleer tegen Chico Kwasi om de titel in weltergewicht. Semeleer pakte in 2022 de GLORY-wereldtitel, die hij sindsdien in drie gevechten succesvol heeft verdedigd. Naast dit titelgevecht maken spectaculaire vechters als Sofian Laïdouni, Mo Amine, Jos van Belzen en Robin Ciric hun opwachting in de ring.



‘GLORY 91’ is op 27 april vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

Ex On The Beach: Double Dutch S10

De Tablet of Terror heeft dit jaar bekende gezichten van de afgelopen seizoenen verzameld en is klaar om hun zonnige vakantie te veranderen in één grote hel. Komen deze namen je bekend voor? Ayleen, Elias, Ivory, Luca, Maxim, Michelle, Shirley en Yara-Nour reizen af naar een tropisch oord in Colombia voor Ex on the Beach: Double Dutch All Stars. Veel tijd om te genieten is er niet want de Tablet of Terror heeft voor de All Stars grote plannen in petto. Zal de drama tot ongekende hoogte stijgen, of weten de All Stars hun emoties in toom te houden te midden van alle drama? Eén ding is zeker; dit seizoen gaat sowieso heel veel drama, liefde, haat en intriges bevatten. De All Stars zitten op het puntje van hun strandbedje en zullen zich continu afvragen: Welke EX is next?



‘Ex On The Beach: Double Dutch All Stars S10’ is elke zondag om 22.00 uur te zien bij MTV en elke dinsdag te streamen bij Videoland.

The Good Doctor S7

Deze Amerikaanse serie volgt Dr. Shaun Murphy (gespeeld door Freddie Highmore), een jonge chirurg met het savant-autismesyndroom. Hij gaat werken in het fictieve St. Bonaventure Hospital in San Jose. Ondanks de sceptische houding van het personeel blijkt al snel dat dr. Murphy een aanwinst is voor het ziekenhuis, en bouwt een goede verstandhouding op met zijn collega’s. In het zesde seizoen hebben we gezien dat Dr. Murphy vader werd. De balans tussen het vaderschap en zijn carrière staat centraal in het zevende seizoen.



Het zevende en allerlaatste seizoen van ‘The Good Doctor’ is wekelijks te streamen bij Videoland.

SPHINX

Deze gloednieuwe psychologische thrillerserie, geregisseerd door Diederik van Rooijen, vertelt het intrigerende verhaal van de veertienjarige Minke Moorman (gespeeld door de debuterende Andrea Vass) die exact drie jaar naar haar vermissing weer opduikt met een geheimzinnige vleugeltatoeage op haar rug. Wat volgt is een meeslepende thriller waarin Minke nog altijd verkeert onder de vleugels van de raadselachtige Sphinx. Met rollen voor onder anderen Sallie Harmsen, Benja Bruijning, Delilah Warcup – Van Eyk, Sil van der Zwan, Eva van Heijningen, Juda Goslinga en Rami Kooti Arab



De Videoland Original dramaserie ‘SPHINX’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.

De Jacht Op De Mocro-Maffia S5

Misdaadjournalist John van den Heuvel komt opnieuw met spraakmakende onthullingen en nooit eerder vertoonde beelden. Het net sluit zich rondom de organisatie van de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi. Steeds meer kopstukken, onder wie zijn eigen zoon Faissal, zitten vast. De keiharde drugshandel gaat gewoon door: in de Dominicaanse Republiek sluit John aan bij de narcoticabrigade die Dennis G. oppakt, de rechterhand van Taghi. In Turkije laat hij zien dat “Bolle” Jos Leijdekkers, Nederlands meest gezochte crimineel, met hulp van plaatselijke criminele bendes en corrupte ambtenaren uit handen van de internationale opsporingsdiensten weet te blijven. Het vijfde seizoen zit meer dan ooit boven op de actualiteit in de altijd doordraaiende keiharde onderwereld.



Het vijfdelige, nieuwe seizoen van ‘De Jacht Op De Mocro-Maffia’ is in zijn geheel te streamen bij Videoland.



Beeld: Jasper Suyk