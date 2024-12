Vier de feestdagen op het magische Madeira

Laatst geüpdatet op december 5, 2024 by Redactie

Tijdens de winter bezoeken we maar al te graag een kerstmarkt en trotseren we de kou om tijdens nieuwjaar het vuurwerk buiten te kijken. Op Madeira vieren ze de feestdagen ook op een traditionele manier, maar dan met aangename temperaturen. Met een unieke sfeer en een scala aan activiteiten is het Portugese eiland de ideale plek om een onvergetelijke kerst en jaarwisseling te vieren. Van de sfeervolle kerstmarkt in de hoofdstad Funchal tot de wereldberoemde vuurwerkshow op oudejaarsavond: Madeira biedt alles wat je nodig hebt voor een bijzondere ervaring tijdens de feestdagen.

Sfeervolle kerstmarkt in het hart van Funchal

In December verandert Funchal, de bruisende hoofdstad van Madeira, in een winterwonderland. Het stadscentrum wordt versierd met duizenden fonkelende lichtjes en biedt een feestelijke kerstmarkt waar bezoekers kunnen genieten van lokale lekkernijen, ambachtelijke cadeaus en traditionele muziek. Proef traditionele zoetigheden en verwarm jezelf met een glas Poncha, een lokale likeur. De kerstmarkt is niet alleen een plek om te shoppen, maar ook een plek om de warme gastvrijheid van Madeira te ervaren.

Spectaculaire vuurwerkshow

Het hoogtepunt van de feestdagen op Madeira is zonder twijfel de oudejaarsvuurwerkshow. Deze spectaculaire show, die in het Guinness World Records werd opgenomen als de grootste vuurwerkshow ter wereld, verlicht de lucht boven Funchal met een adembenemend kleurenpalet. Of je nu vanaf de kust, een van de uitzichtpunten in de bergen of zelfs vanaf een boot op zee kijkt, het vuurwerk is een onvergetelijke ervaring die het nieuwe jaar inluidt op een manier die je nooit zult vergeten.

Feestelijke tradities

Credits: Fabrico Sto Antonio

Op Madeira is de traditionele kerstmis cake, de Bolo de Mel, een onmiskenbaar onderdeel van de feestdagen. Deze rijke, kruidige honingcake is gemaakt met lokale ingrediënten zoals honing, noten, gedroogd fruit en specerijen, en wordt vaak geserveerd met een glas Poncha, het lokale drankje. De Bolo de Mel wordt vaak maanden voor kerst bereid en rijpt dan langzaam, waardoor de smaken zich goed kunnen ontwikkelen.



Naast deze culinaire traditie vieren de Madeirezen kerst met middernachtmissen, ook wel Missa do Galo genoemd, en gezellige bijeenkomsten in dorpspleinen, waar muziek, dans en lokale lekkernijen centraal staan. Daarnaast zijn er prachtige kerststallen (Presépio) die in veel huizen en kerken te vinden zijn, wat de spirit van kerst verder versterkt. Deze tradities creëren een warme, feestelijke sfeer die de kerstdagen op Madeira echt speciaal maakt.



Madeira is een veelzijdig eiland waar traditie, natuur en cultuur perfect samenkomen tijdens de feestdagen. Het eiland staat bekend om de prachtige landschappen, vriendelijke bewoners en de heerlijke keuken. Naast de sfeervolle kerstactiviteiten en het spectaculaire vuurwerk nodigt Madeira je uit om de natuur te verkennen. Maak onvergetelijke Levada-wandelingen langs de beroemde irrigatiekanalen, ontdek de ruige bergtoppen en valleien tijdens uitdagende hikes, of geniet van een ontspannen tocht door de schilderachtige dorpjes en kustplaatsen. Of je nu houdt van avontuur of ontspanning, Madeira biedt een feestdagenervaring die al je verwachtingen overtreft.



Credits beeld: Fransico Carreia