Vier de Ierse feestdag St. Patrick’s Day in Ierland, óf in Den Haag

Laatst geüpdatet op maart 10, 2025 by Redactie

De belangrijkste Ierse nationale feestdag, St. Patricks’s Day is synoniem aan feestelijke parades, bruisende festivals en ongedwongen gezelligheid. Zeg maar, zoals we de Ieren kennen. Het is op 17 maart dat Ieren over de hele wereld hun beschermheilige St. Patrick eren. Tegelijkertijd symboliseert dit het begin van de lente, een ideale tijd om Ierland te verkennen en bijvoorbeeld in de voetsporen van St. Patrick te treden. Niet alleen in Ierland zelf wordt St. Patrick’s Day uitbundig gevierd, ook in Den Haag kun je er niet omheen. Met een weekend vol activiteiten, waaronder het Ierland Filmfestival (14-16 maart), een Green Bike Parade (14 maart) en St. Patrick’s Day Festival (16 maart) met muziek en dans, kleurt de stad groen.

Proef de Ierse sfeer in Den Haag

Voor het tweede jaar in successie kunnen liefhebbers van Ierse films hun hart ophalen. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 maart 2025 draaien 11 verschillende producties op het Ierland Filmfestival in Pathé Buitenhof Den Haag. Altijd met het kenmerkende Ierse landschap als decor, en met tal van geliefde Ierse acteurs als Colin Farrell of Brendan Gleeson. Op het programma staan onder meer Tarrac, The Banshees of Inisherin, The Quiet Girl en Belfast. Tickets en het volledige overzicht zijn beschikbaar op www.ierland.nl/filmfestival.



Vrijdagavond 14 maart beweegt zich een lange slinger van groen verlichte fietsen door het Haagse; met deze Green Bike Parade van Scheveningen naar het Buitenhof worden het Ierland Filmfestival en het weekend feestelijk ingeluid. Deze opvallende stoet van tweewielers is de Nederlandse uiting van de ‘Greening’; een terugkerende traditie waarbij overal in de wereld iconische monumenten of gebouwen groen worden uitgelicht voor de viering van St. Patrick’s Day. De Green Bike Parade symboliseert ook de opkomst van slow-travel in Ierland: het fietsen en wandelen door mooie landschappen, langs ruige kusten, door pittoreske dorpjes en via gezellige pubs.



Zondag 16 maart is De Grote Markt het toneel van de 13e editie van het St. Patrick’s Day Festival in Den Haag. Het evenement begint om 12.30 uur met een parade door de stad (van de Koekamp naar de Grote Markt) en wordt vervolgd met een middag en avond boordevol Ierse muziek en dans vanaf het podium.

Festivals overal ter wereld

Wereldwijd vieren meer dan 75 miljoen mensen St. Patrick’s Day. Een van de hoogtepunten is de nationale parade in Dublin, die dit jaar naar verwachting meer dan 500.000 bezoekers trekt. De kleurrijke tocht is een eerbetoon aan de Ierse kunst, cultuur en erfgoed. Zo worden toeschouwers getrakteerd op 23 artistieke producties, 12 muziekgroepen en tal van andere voorstellingen die aan hen voorbijtrekken. De kostuums en uitdossingen zijn altijd kleurrijk, met ‘groen’ in de hoofdrol. Het gehele weekend is de Ierse hoofdstad het bruisende decor voor talrijke muziekoptredens, straattoneel en ander entertainment.



Ook in de andere steden en dorpen op het eiland Ierland wordt deze feestdag volop gevierd met optochten en festivals. De thuisbasis van het St. Patrick Festival ligt in Armagh, Noord-Ierland. In deze kleine stad, met meer dan 7.500 jaar geschiedenis-, begint het festival al op 9 maart en loopt tot en met 17 maart. Volgens het Book of Armagh onderhandelde Saint Patrick hier met een plaatselijk stamhoofd over de bouw van zijn allereerste kerk. Het festival neemt je mee door het leven en de nalatenschap van Saint Patrick met lezingen, theatervoorstellingen, concerten, maar ook culinaire evenementen waaronder een Ierse Whiskey Masterclass.

Ontdek Ierland in de voetsporen van St. Patrick

Niet alleen op St. Patrick’s Day kun je in de voetsporen treden van de beschermheilige, dit kan het hele jaar door. Verken de bijzondere plaatsen uit het leven van Saint Patrick op het eiland Ierland.

1. Slemish Mountain, County Antrim

Deze berg schijnt de plek te zijn waar Patrick zijn schapen hoedde toen hij slaaf was. Het is traditie om Slemish te beklimmen op St. Patrick’s Day (17 maart)

2. Saul Church, County Down

Een paar kilometer van Downpatrick, in het dorpje Saul, werd een kleine stenen kerk gebouwd waar St. Patrick de christelijke eredienst in Ierland leidde. Ook de moeite waard: een replica van een vroegchristelijke ronde toren en een standbeeld van de heilige.

3. Croagh Patrick, County Mayo

Patrick vastte 40 dagen op deze berg aan de Wild Atlantic Way. Op de laatste zondag in juli klimmen zo’n 3.000 mensen naar de top, de meesten blootsvoets.

4. Lough Derg, County Donegal

Lough Derg is het decor van twee legendes: in de eerste jaagt St. Patrick op de laatste slang in Ierland en kleurt het meer rood van zijn bloed; in de tweede onthult Christus de poorten van de hel.

5. St. Patrick’s Cathedral, County Armagh

In Armagh staan twee kathedralen ter ere van de heilige. De ene staat op de resten van een kerk die Patrick in 445 na Christus bouwde; de andere is een middeleeuwse kathedraal.

6. Rock of Cashel, County Tipperary

Patrick doopte hier Aenghus, koning van Munster. Niet ver hiervandaan, in Clonmel, doopte Patrick lokale mensen. Ze zeggen dat het hier nooit vriest.

7. Down Cathedral, County Down

Down Cathedral, gelegen op de plek van een voormalig benedictijnenklooster, herbergt de relikwieën van St. Patrick.

8. De pelgrimsroute St. Patrick’s Way

Deze 132 km lange bewegwijzigde wandeling verbindt Armagh met waar Patrick naar verluidt begraven ligt. De route loopt door de prachtige Mourne Mountains, het Newry Canal, de badplaats Newcastle en het Murlough Bay Nature Reserve.

9. St. Patrick-Centre, County Down

Dit centrum heeft de enige permanente tentoonstelling gewijd aan de heilige.

10. Hill of Slane, County Meath

Volgens de legende stak Patrick hier tijdens het heidense festival van Bealtaine een onblusbaar vuur aan om de koning te trotseren. Hij verrichtte wonderen en gebruikte vervolgens het klavertje om de Heilige Drie-eenheid uit te leggen.