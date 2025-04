Vier de lente bij Pathé in mei met topfilms om samen te beleven

Laatst geüpdatet op april 30, 2025 by Redactie

De maand mei staat bij Pathé in het teken van topfilms voor jong en oud! Beleef spectaculaire actie met Mission: Impossible – The Final Reckoning en de nieuwe horrorhit Final Destination: Bloodlines. Voor de liefhebbers van meeslepende drama’s zijn er de spionagethriller Black Bag en de hartverwarmende Nederlandse film Dochters. Jong en oud kunnen volop genieten van het nieuwe live-action avontuur Lilo & Stitch, terwijl arthousefans zich kunnen onderdompelen in het intrigerende The Phoenician Scheme van regisseur Wes Anderson. Of je nu zin hebt in spanning, ontroering of een avondje lachen: beleef het samen met Pathé.



Naast de reguliere programmering zijn er deze maand ook bijzondere specials om niet te missen. Zo neemt OCEAN with David Attenborough je mee op een prachtige reis door de wonderen van de oceaan, ter ere van Attenborough’s 99e verjaardag. Harry Potter fans krijgen deze maand de kans om alle acht de films achter elkaar te bekijken tijdens een unieke 24-uurs marathon. Ook Moederdag vier je bij Pathé met de speciale vertoning van Mamma Mia 2.

Pathé Nieuws

Zevende IMAX zaal van Pathé opent in Utrecht Leidsche Rijn

Goed nieuws voor filmliefhebbers uit de regio Utrecht. Pathé breidt zijn bioscoopbeleving uit met de toevoeging van een gloednieuwe IMAX zaal, met 282 stoelen en een filmdoek van maar liefst 20 meter bij 11 meter. Met de opening in Utrecht Leidsche Rijn telt Pathé binnenkort zeven IMAX zalen in Nederland.

Mahler Festival: Eerste symfonie exclusief live te beleven bij Pathé

Voor het eerst is een symfonisch concert live vanuit Het Concertgebouw in negen bioscooptheaters te volgen. Op vrijdagavond 9 mei opent het Mahler Festival met de Eerste symfonie van Gustav Mahler, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä.

Pathé organiseert unieke 24-uurs Harry Potter marathon

Hogwarts roept! Pathé organiseert exclusief een unieke 24-uurs Harry Potter marathon in maar liefst 19 bioscopen door heel Nederland. Fans krijgen op zaterdag 3 mei opnieuw de kans om alle avonturen van Harry, Ron en Hermelien achter elkaar op het grote doek te beleven. Dus of je nu een Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw of Slytherin bent, deze marathon wil je niet missen. Tickets zijn nu te koop via Harry Potter Marathon 2025 – Release, E-Ticket, Trailer – Pathé Nederland-bioscopen.

Moederdag bij Pathé

Vier Moederdag samen met jouw moeder(figuur) op zondag 11 mei bij Pathé met de vertoning van Mamma Mia 2, inclusief een drankje en cadeautje, polaroid fotomoment en een persoonlijke boodschap op het grote doek of kaartje.

Nieuwe specials bij Pathé

OCEAN with David Attenborough – 8 mei

OCEAN with David Attenborough neemt kijkers mee op een adembenemende reis en laat zien dat de oceaan het belangrijkst is voor onze overleving en het nergens voller is van leven, verwondering en verrassing dan in de oceaan. Ter ere van Attenborough’s 99e verjaardag.

Nieuwe topfilms bij Pathé

Black Bag – 1 mei

Black Bag is een meeslepend spionagedrama van regisseur Steven Soderbergh over de deskundige intelligence agents George Woodhouse (Michael Fassbender) en zijn geliefde vrouw Kathryn (Cate Blanchett). Wanneer Kathryn verdacht wordt van landverraad wordt George geconfronteerd met de ultieme test: loyaliteit aan zijn huwelijk of aan zijn land.

Dochters – 8 mei

Vera is vastbesloten om de bucketlist van haar overleden man verder af te werken en dus schrijft ze zichzelf en haar drie dochters in voor een marathon. Die staan alleen bepaald niet te springen van enthousiasme omdat ze alle drie druk zijn met hele andere dingen in hun leven. Wat begint als een fysieke uitdaging, wordt al snel een emotionele reis voor de vrouwen. Want volhouden en geloof in jezelf, brengen je dichter bij je doelen. En dat geldt niet alleen voor de wedstrijd.

Final Destination: Bloodlines – 15 mei (Dolby Cinema, 4DX, IMAX)

In Final Destination: Bloodlines keren we terug naar hoe het ooit begonnen is met het zieke rechtvaardigheidsgevoel van de Dood. Als Stefanie geplaagd wordt door steeds dezelfde gewelddadige nachtmerrie gaat de studente terug naar huis om op zoek te gaan naar de enige persoon die haar familie kan behoeden voor het akelige lot dat ze te wachten staat. Met o.a. Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, en Anna Lore, en daarnaast ook Brec Bassinger en Tony Todd.

Mission: Impossible – The Final Reckoning – 22 mei (Dolby Cinema, IMAX, ScreenX, 4DX)

Ethan Hunt en zijn IMF-team beginnen aan hun gevaarlijkste missie tot nu toe: het opsporen van een angstaanjagend nieuw wapen dat de hele mensheid bedreigt, voordat het in verkeerde handen valt. Er volgt een dodelijke race rond de wereld waarbij controle over de toekomst en het lot van de wereld op het spel staan en Ethan wordt geconfronteerd met duistere krachten uit zijn verleden.

Karate Kid: Legends – 29 mei

In Karate Kid: Legends verhuist kungfu-talent Li Fong naar New York, waar hij vriendschap sluit en al snel de aandacht trekt van een lokale karatekampioen. Onder begeleiding van Mr. Han (Jackie Chan) en Daniel LaRusso (Ralph Macchio) traint hij om mee te doen aan een groot karatekampioenschap. Samen combineren ze hun unieke vechtstijlen voor een epische confrontatie.

ARTHOUSE films bij Pathé

The Phoenician Scheme – 29 mei

Het verhaal van een familie en een familiebedrijf. Benicio del Toro speelt zakenmagnaat Anatole “Zsa-Zsa” Korda, een van de rijkste personen van Europa; Mia Threapleton is zuster Liesl, zijn dochter/een non; Michael Cera is Bjorn Lund, hun privéleraar. Een film van regisseur Wes Anderson.

KIDS films bij Pathé

Lilo & Stitch – 21 mei (Dolby Cinema, 4DX)

De animatieklassieker Lilo & Stitch keert terug als een live-action avontuur over het hilarische en ontroerende verhaal van Lilo, een eenzaam, eigenzinnig Hawaïaans meisje en Stitch, een voortvluchtige alien die haar helpt haar gebroken familie te herstellen.



Releasedata onder voorbehoud.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

A Minecraft Movie – nu al premium verkrijgbaar, reguliere huur vanaf 10-04

De eerste live-action verfilming van Minecraft volgt vier buitenbeentjes die via een mysterieus portaal in de kubistische wereld van de game belanden. Om terug te keren, moeten ze samenwerken en vechten tegen vijanden zoals Piglins en Zombies. De film wordt geregisseerd door Jared Hess en de hoofdrollen worden vertolkt door Jason Momoa en Jack Black.