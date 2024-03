Vier de lente bij Pathé met nieuwe toptitels, swingende muziekspecials en horror night

Laatst geüpdatet op maart 28, 2024 by Redactie

De lente is begonnen en het zonnetje laat zich steeds vaker zien. Bij Pathé valt er ook deze maand weer genoeg te beleven, weer of geen weer. Zo start de filmmaand met hét ultieme uitje voor de echte griezelaars: Pathé Horror Night, met deze avond de première van de horror The First Omen. Ook aan actie deze maand wederom geen gebrek, met Ryan Gosling en Emily Blunt als tortelduifjes in The Fall Guy, een spannende actiefilm met een komische twist. Ga mee op avontuur tijdens Ghostbusters: Frozen Empire, waarin de familie Spengler terugkeert naar de iconische brandweerkazerne in New York om de originele Ghostbusters te assisteren bij een geheim onderzoek of stort je in de chaos van Civil War, een spectaculaire film over een uitgebroken burgeroorlog in de VS. Als dat nog niet genoeg actie was, kijk dan mee hoe drie jonge mariniers het verschil moeten zien te maken tijdens een conflict dat snel escaleert in Invasie, met o.a. Fedja van Huet en Tarikh Janssen.



Voor de muziekliefhebbers staat er in april de langverwachte release van SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE op het programma, een film die de laatste tourdatum van Agust D tot leven brengt. En voor een avondje uit tijdens de Ladies Night is er Back to Black, een eerbetoon aan de iconische Amy Winehouse en haar levensverhaal. Haal je de bioscoop liever naar huis? Voor een comfortabele filmavond op de bank met Pathé Thuis kijk je deze maand naar Bob Marley: One Love en The Beekeeper, twee titels die het heel goed deden in de bioscopen.

Pathé Nieuws

Star Wars Marathon

Om het 25-jarig jubileum van Star Wars Episode I: The Phantom Menace te vieren, zal de klassieker vanaf 3 mei tijdelijk te zien zijn in alle Pathé-bioscopen. Om dit jubileum extra speciaal te maken is er ook een epische, ruim 24-uurs Star Wars Marathon te zien bij Pathé. Van vrijdagochtend 3 mei tot zaterdagochtend 4 mei worden alle negen delen van de legendarische saga op het grote scherm vertoond. Na een mooie dag en nacht vol avonturen zorgt Pathé voor een lekker ontbijt voor alle bezoekers.

Pathé Thuis: Thuisbios Koopje

Nieuw bij Pathé Thuis is Thuisbios Koopje, met elke woensdag een nieuwe film deal van 4,99 voor 2,99. Thuisbios Koopje wordt eind maart afgetrapt met de actiethriller Retribution en de deal is geldig t/m dinsdag 2 april.

Pathé Specials

5 april – Horror night: The First Omen

Op vrijdag 5 april keert de Horror Night angstaanjagender terug dan ooit! Duik in het duister tijdens The First Omen, dé nieuwe horrorfilm met niemand minder dan Bill Nighy in de hoofdrol. Wanneer een jonge Amerikaanse vrouw naar Rome wordt gestuurd om een leven van dienstbaarheid aan de kerk te beginnen, komt ze een duisternis tegen die haar doet twijfelen aan haar eigen geloof.

10 + 13 april – Music: SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE

SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE is een film van de laatste tourdatum van Agust D, ook wel bekend als SUGA van BTS. Beleef de momenten uit het concert opnieuw, inclusief zijn rijke muzikale wereld en optredens, explosieve energie en gezamenlijke optredens. De langverwachte film van BTS SUGA’s Encore Concert barst wereldwijd op het grote doek!

17 april – Ladies Night: Back to Black (Dolby Cinema, Atmos)

Een ode aan één van de meest iconische muzieksterren van de 21e eeuw: Amy Winehouse. Back to Black vertelt Amy Winehouses levensverhaal, van haar opvoeding en bruisende jaren in Londen tot haar intense reis naar wereldwijd succes, maar laat ook de donkere kant daarvan zien. Gedurende haar hele carrière tot aan haar tragische dood bleef de zangeres worstelen met haar demonen, haar roem en de toxische knipperlichtrelatie met haar grote liefde.

Nieuwe topfilms bij Pathé

04 april – Ghostbusters: Frozen Empire (Dolby Cinema, Atmos, ScreenX, 4DX)

In Ghostbusters: Frozen Empire keert de familie Spengler terug naar waar het allemaal begonnen is: de iconische brandweerkazerne in New York. Daar hebben de oorspronkelijke Ghostbusters een geheim onderzoekslab ingericht om nog beter spoken te kunnen vangen. Als bij de ontdekking van een oud voorwerp een kwaadaardige kracht vrijkomt, moeten de nieuwe en oude Ghostbusters samenwerken om hun stad te beschermen en de wereld te behoeden voor een tweede ijstijd.

11 april – Civil War (Dolby Cinema, Atmos, IMAX, 4DX)

Civil War is een spectaculaire actiefilm over een uitgebroken burgeroorlog in de Verenigde Staten, waarbij het hele land op de rand van totale instorting staat en in chaos verkeert. Tijdens deze heftige situatie wordt een groep moedige journalisten gevolgd bij het vertellen van – waarschijnlijk – het grootste verhaal van hun leven: het onontkoombare einde van de Verenigde Staten zoals we het kennen.

11 april – Invasie

Na de succesvolle series Mocro Maffia, Het Gouden Uur en Hoogvliegers tekent Bobby Boermans voor de regie van de actiefilm Invasie. Vanuit het niets worden Curaçao en Aruba aangevallen door een dictatoriaal buurland. Politiek Den Haag is verbijsterd. Wanneer het conflict in snel tempo escaleert, moeten drie jonge mariniers het verschil zien te maken. Al snel ligt ook de kazerne op Aruba onder vuur en gaat het luchtruim op slot, terwijl de Nederlandse ambassadeur nog geëvacueerd moet worden uit vijandelijk gebied. De reddingsmissie van de kersverse mariniers wordt daardoor een race tegen de klok.

25 April – The Fall Guy (Dolby Cinema, Atmos, ScreenX, IMAX, 4DX)

Hij is een stuntman en net als ieder ander in de stuntwereld blazen ze hem op, schieten ze hem neer, laten ze hem crashen, smijten ze hem door ramen heen en laten ze hem van de hoogste constructies vallen. En dat allemaal voor ons vermaak. Na een ongeval dat hem bijna zijn carrière heeft gekost, moet de onbezongen held een vermiste filmster opsporen, een samenzwering onthullen en zijn grote liefde zien terug te winnen, terwijl hij ook nog gewoon zijn werk moet doen.

Pathé Thuis

Koop: vanaf 26 april, huur: 10 mei – Bob Marley: One Love

Een blik op het leven van de legendarische reggaemuzikant Bob Marley, een icoon die generaties inspireerde met zijn boodschap van liefde en eenheid.

Koop: vanaf nu, huur: 10 april – The Beekeeper

De gepensioneerde staatsagent Adam Clay is een voormalig lid van de beruchte ‘beekeepers’, een machtige en clandestiene organisatie. Wanneer hij een politieke samenzwering ontdekt, houdt niets hem tegen in de strijd voor gerechtigheid.