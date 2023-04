Vier de lente met de Iris

Laatst geüpdatet op maart 31, 2023 by Redactie

Met de gezelligheid en de vrolijke uitstraling van een voorjaarsboeket vier je de lente. Een bloem die in zo’n boeket eigenlijk niet mag ontbreken is de Iris. Hoewel Iris van zichzelf al een prachtige verschijning is, komt ze ook goed tot haar recht in gezelschap van andere voorjaarsbloemen of siergrassen. Een boeket brengt extra leven in de brouwerij dankzij de heldere en vrolijke kleuren van Iris. De energieke uitstraling van de bloem werkt aanstekelijk! Kortom, de lente vier je samen met Iris.

Fel en pastel

Iris heeft vaak een uitgesproken kleur: knalblauw, kanariegeel en spierwit, maar er zijn tegenwoordig ook pasteltinten. Je kunt de Iris misschien het beste omschrijven als een mix van lelie en orchidee. De drie bloembladen, vaak met een geel streepje, klappen helemaal open waardoor je ook haar mooie bloemenhart kunt zien.

Iris

Irisdag

Op 8 mei is het Irisdag. Vermoedelijk is deze dag in Japan ontstaan om een ode te brengen aan de Irisbloem. In 2016 kreeg deze feestdag bekendheid in Nederland door Giel Beelen, toenmalig dj van 3FM. Het liedje dat hij draaide? Iris van The Goo Goo Dolls! Ken jij een Iris? Dan mag een boeketje voor haar op deze feestdag natuurlijk niet ontbreken.

Verzorgingstips

Irissen zijn in de lentemaanden volop verkrijgbaar bij de bloemist. Je zet ze, net als alle andere bloemen, in een schone vaas met vers water. Snij de stelen schuin af en zorg ervoor dat het waterniveau ongeveer vijf centimeter is. Voeg wat snijbloemenvoedsel zodat de bloei verlengd wordt.