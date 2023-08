Vier Fruitz mocktails voor een verfrissende zomer!

Terwijl de zomerse zon (eindelijk) aan de hemel staat en het buiten warm is, snakken we allemaal naar de nodige portie verfrissing. En wat is er leuker dan gezellig genieten van de zomer met een lekker non-alcoholisch drankje in de hand? De datingapp Fruitz bedacht vier zomerse mocktails die de komende maanden voor de nodige afkoeling zorgen en je niet naar het hoofd stijgen. Tegelijkertijd passen deze recepten bij een perfecte zwoele, zomerse date. Cheers!



De verschillende mocktail recepten zijn geïnspireerd op de vier Fruitz-fruiticoontjes (kers, druif, watermeloen en perzik), die in de app meteen duidelijk te maken waar je naar op zoek bent. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een serieuze relatie en hoop je dat de vonk overslaat? Dan is ‘The Fizzy Cherry’ mocktail de perfecte keuze voor jullie. Met zijn sprankelende en verfrissende smaak zet deze mocktail de toon voor een veelbelovende avond. Of wil je eerder een luchtige ontmoeting die eindigt in een onenightstand? Dan is ‘The Peachy Paradise’ mocktail helemaal jullie ding! De zoete en sappige smaak van de perzik zorgt voor de nodige portie juiciness en zet alvast de toon voor de rest van de avond.

Tip: een leuk idee tijdens een eerste date, dat het ijs meteen breekt, is niet alleen om deze heerlijke Fruitz mocktails te drinken, maar ook om ze lekker samen voor te bereiden! Zo leren jullie elkaar meteen beter kennen terwijl jullie bezig zijn met een activiteit.

‘The Fizzy Cherry’

Ingrediënten voor 2 mocktails

– 15 verse kersen

– 6 blaadjes verse munt

– 2 tl agavesiroop

– 1 limoen

– Ijsblokjes

– Bruiswater

Bereiding

Ontpit de kersen en snijd ze in stukjes. Doe ze vervolgens in een kom. Plet de grofgesneden kersen met een stamper of met de achterkant van een houten lepel. Zeef het kersenmengsel. Voeg de muntblaadjes, de agavesiroop en het limoensap toe aan het kersenmengsel en roer alles goed door. Vul twee longdrinkglazen met ijsblokjes, voeg het kersenmengsel eraan toe en vul het glas verder met bruiswater. Maak af met verse kersen en muntblaadjes.

‘The Grape Crush Mojito’

Ingrediënten voor 2 mocktails

– Een mix van 15 groene/blauwe druiven

– 1 limoen

– 10 blaadjes verse munt

– 2 tl rietsuiker

– Ijsblokjes

– Bruiswater of lemonade

Bereiding

Snij de groene druiven in fijne plakjes en verdeel ze over twee tumbler glazen. Voeg schijfjes limoen, verse muntblaadjes en rietsuiker toe en plet het geheel met een stamper. Voeg ijsblokjes toe en vul de glazen tot de rand met bruiswater of lemonade. Even roeren en maak af met een blaadje munt en een schijfje limoen. Steek de overgebleven druiven op een prikkertje en leg deze als finishing touch op de mocktail.

‘The Melon Sparkle’

Ingrediënten voor 2 mocktails

– 350 gram watermeloen

– ½ limoen

– Ijsblokjes

– 100 ml bruiswater of lemonade

– 2 blaadjes verse munt

Bereiding

Snijd het vruchtvlees van de watermeloen in grove stukken, verwijder eventuele pitten. Doe het vruchtvlees en de ijsblokjes in de blender en pers er de limoen boven uit. Mix het geheel tot een gladde textuur. Verdeel de watermeloen slush over twee coupe glazen en voeg in elk glas 50 ml bruiswater toe. Garneer met een blaadje munt en een schijfje watermeloen.

‘The Peachy Paradise’

Ingrediënten voor 2 mocktails

– 100 gr perzikpuree

– 60 ml sinaasappelsap

– 1 limoen

– 1 el honing

– Ijsblokjes

– Bruiswater

Voor de perzikpuree

– 2 perziken

– 1 el suiker

Bereiding perzikpuree

Laat de perziken koken in water. Verwijder de schil en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. Doe het vruchtvlees en de suiker in een blender en mix het geheel tot een zachte puree. Zet de perzikpuree vervolgens minstens 30 minuten in de koelkast.

Bereiding mocktail

Doe in een cocktailshaker de ijsblokken, perzik puree, honing, sinaasappelsap, limoensap en bruiswater. Schud gedurende 30 seconden. Snij een limoen in tweeën en wrijf de randen van twee tumbler glazen in met limoensap. Dip vervolgens de randen van de glazen in zout. Vul de glazen met ijsblokjes en voeg de mocktail toe met behulp van een fijne zeef. Maak de mocktails af met een schijfje perzik.