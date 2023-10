Er zijn veel goede redenen om soep te eten. Soepen smaken heerlijk en brengen afwisseling op het menu. Ze bieden ook een ideaal startpunt om te beginnen met een lichaamsbewust dieet. Omdat veel soepen worden bereid met veel groenten en helpen om de door voedingsdeskundigen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten binnen te krijgen.



Vooral degenen die op hun figuur letten, zouden vaker van een kom soep moeten genieten. Daarnaast brengt een soep met veel vocht en vezels de spijsvertering op gang. We raden een soepje aan als kleine snack, voorgerecht of hoofdgerecht: Afhankelijk van de ingrediënten leveren soepen koolhydraten en eiwitten, maar over het algemeen weinig vet. Ze voorzien het lichaam van voldoende vocht en waardevolle mineralen. Soepen zijn lekker vullend zonder het lichaam te belasten en zijn ook een ideale manier om een ​​meer ontspannen leven te beginnen. Hier vier goede redenen om soep te eten.

Met soepen kun je lekker en gemakkelijk het groentedoel te bereiken

Iedereen weet dat groenten gezond zijn. Volgens internationale voedingsdeskundigen is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit 400 gram, maar niet iedereen houdt ervan. Er komt nog steeds veel te weinig groenten en fruit op tafel. Geen wonder, want wie heeft er tijd om elke dag in de keuken te staan ​​en uren groenten te hakken. Het is sneller met soep.

De ideale maaltijd voor figuurbewuste eters

Wat te doen als je eetlust je teistert en je broek steeds strakker wordt? Geniet van een soep. Het stilt de eetlust en belast je niet. Tomatensoep bijvoorbeeld heeft calorieën als je het zelf maakt. Studies hebben aangetoond dat als je soep als voorgerecht eet, je over het algemeen minder eet. De soep is al zo vullend dat er tijdens de maaltijd minder calorieën worden verbruikt. Een andere studie wees uit dat regelmatige soepeters meer kans hadden op een lagere body mass index.

Soepen zijn licht verteerbaar en stimuleren de spijsvertering

Je voelt je vaak zwak en moe na het eten omdat het spijsverteringsstelsel veel te maken heeft met zware maaltijden. Als je na een maaltijd productief wilt zijn, kun je beter een soep kiezen. Het is licht en verteerbaar. Daarnaast bevordert het de spijsvertering. Soepen hebben een groot volume en helpen je de door voedingsdeskundigen aanbevolen hoeveelheid van twee tot drie liter vocht per dag binnen te krijgen. Dit is belangrijk om alle lichaamsfuncties optimaal te laten verlopen.

Time-out van het dagelijks leven: een soeppauze ontspant

Het dagelijks leven is vaak hectisch. Je haast je van de ene afspraak naar de andere. Nu is het hoog tijd om er even tussenuit te gaan om te ontspannen. Bijvoorbeeld met een kom soep. Het verwarmt en ontspant van binnenuit. Wil je er even tussenuit van kantoor of wil je ’s avonds niet lang in de keuken staan, dan is een pakje instant soep de beste keuze. Zo maak je snel en gemakkelijk iets warms klaar. Soep brengt het hele gezin aan één tafel en er is genoeg tijd om samen te eten, te praten en gewoon te relaxen.