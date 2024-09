Vier Grootouderdag op 6 oktober

Laatst geüpdatet op september 26, 2024 by Redactie

Op de eerste zondag van oktober, in 2024 op 6 oktober, vieren we Grootouderdag. Het is een relatief nieuwe feestdag met als doel generaties met elkaar te verbinden. In het hele land worden bloemrijke activiteiten opgezet om de waardevolle band tussen (klein)kinderen en opa’s en oma’s te vieren.

Activiteiten

Zo gaan kinderen bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en Partou Kinderopvang, een landelijke organisatie met ruim 700 vestigingen, vrolijke bloemstukjes maken voor opa’s en oma’s. Ook in diverse verzorgingstehuizen, waaronder Humanitas in Deventer, komen jong en oud samen om er een feestelijke dag van te maken.

Festa dei Nonni

Grootouderdag vindt zijn oorsprong in Italië en komt voort uit een educatief bloemenproject op basisscholen gericht op grootouders. Dat bleek zo’n succes dat het uitgroeide tot een ‘eigen’ dag voor opa’s en oma’s. In 2005 is Grootouderdag (Festa dei Nonni) officieel erkend door het Italiaanse parlement en wordt het jaarlijks gevierd met bloemen. De Stichting Grootouderdag heeft de feestelijke dag in Nederland geïntroduceerd en sinds 2014 wordt het ook in Nederland gevierd. Grootouderdag wordt elk jaar populairder en is sinds 2021 verbonden aan de Week tegen Eenzaamheid, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gezellig op bezoek

Bloemen hebben de kracht om mensen op vrolijke wijze met elkaar te verbinden. Dat kan met een uitbundig boeket, maar het gebaar maakt de meeste impact. Kinderen kunnen met een paar bloemen een creatieve verrassing maken. Zet de bloemen bijvoorbeeld in een versierde (koffie)beker. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar ook om te geven. En als bonus: opa en oma denken elke keer als ze koffie of thee drinken weer aan de gezellige momenten!

Ambassadeur

De bekende theatermaker Gerda Lenten Havertong is ambassadeur van Grootouderdag: “Het is essentieel dat jong en oud naar elkaar omzien. We kunnen kinderen zoveel meegeven en leren. Andersom ontvangen we er ook veel voor terug. Met het verbinden van generaties kunnen we de wereld weer socialer en mooier maken. Ik nodig iedereen uit om in actie te komen!”



Meer informatie is te vinden op www.mooiwatbloemendoen.nl