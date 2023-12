Vier kerst in mediterrane stijl in Valencia

Laatst geüpdatet op december 1, 2023 by Redactie

De stad Valencia licht feller op en de kerstsfeer is duidelijk aanwezig op de pleinen en in de straten. Hier beleef je kerst op een speciale manier, in mediterrane stijl en vol met tradities voor jong en oud!

Magische kersttradities in Valencia

Het Stadhuisplein is zoals elk jaar het hart van de belangrijkste kerstactiviteiten. Dit is de plek waar de ijsbaan en de draaimolen hun activiteiten starten van 24 november tot 7 januari. Vanaf het stadhuis vertrekt ook een treintje dat langs vier verschillende routes door de winkelstraten van de stad rijdt.

Niet te missen kerstactiviteiten

Rond de kerstperiode vind je talloze ambachtelijke kerststallen op verschillende plaatsen in de stad. Denk bijvoorbeeld aan de kristallen zaal van het stadhuis. Deze telt meer dan 300 figuren, 250 dieren en 400 handgemaakte accessoires. Daarnaast vind je op Plaza de la Reina levensgrote figuren gemaakt door de Gremio de Artistas Falleros (Gilde van Fallas Kunstenaars). Bovendien vind je in het Keramiekmuseum de oudste stukken van de stad, daterend uit de 18e eeuw. Een ander uniek evenement in Valencia is de Cant de la Sibil.la. Een opvoering van een toneelstuk dat de opmaat vormt naar Kerstmis. Elk jaar is de Kathedraal van Valencia de locatie voor deze drama over de geboorte van Christus. Deze traditie werd ingesteld door James I van Aragon na de verovering van de stad.

Voorstellingen naar ieders smaak

In de vele voorstellingen staan muziek, theater en cultuur centraal. Van musicals, het circus of ’s werelds grootste springkussens voor de kleintjes, tot ballet of andere klassieke shows zoals de nieuwjaarsconcerten in het Palacio de Congresos of die in het gerenoveerde Palau de la Música.

Valenciaanse ambachten en gastronomie

Op allerlei plekken kunnen bezoekers aan Valencia lekkernijen proeven. Deze plekken zijn onder meer te vinden op de Centrale Markt, langs de Mercado de Colón, el Mercado de Tapinería of bij diverse winkels in de wijken Ruzafa en El Carmen. Daarnaast vind je lekkernijen natuurlijk op de kerstmarkt van Valencia, gelegen in het sportgebied van het Colegio San Antonio Abad. Op deze vermakelijke markt vind je een circusvoorstelling, een schaatsbaan, foodtrucks en ambachtelijke gastronomie.

Om mee naar huis te nemen

Enkele unieke cadeau-ideeën die zeker in de smaak zullen vallen, zijn de chocolaatjes van Utopick en de heerlijke truffels van Trufas Martínez. Maar ook originele en unieke cadeaus zoals die in de winkel van La Postalera. Bovendien kan je proosten op het nieuwe jaar met cava (met oorsprongsbenaming Raquena) of met Valenciaanse wijnen met het DO-kwaliteitskeurmerk. Bij Original CV kun je je voorraadkast vullen met de beste delicatessen ‘Made in Valencia’.

Oud en nieuw in Valencia

Om dit jaar op de best mogelijke manier af te sluiten en 2024 te beginnen, wordt het nieuwjaarsfeest gehouden op het Stadhuisplein met een lichtshow en livemuziek. Van half elf ’s avonds tot half twee ’s nachts is er een opeenvolging van optredens van Valenciaanse DJ’s. Daarnaast begint het nieuwe jaar met vier vuurwerkshows die vanaf verschillende plekken in de stad worden afgestoken: het stadhuis, in de Turiatuin, vlakbij het busstation, in de Serranos-torens en in de Stad van Kunsten en Wetenschappen.