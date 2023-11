Vier redenen om thuis microgreens te kweken

Meer dan alleen de modieuze lievelingen van trendy chef-koks, vinden microgreens een frisse weg naar de keukens thuis. Deze sappige zaailingen van een verscheidenheid aan groenten en kruiden worden op grote schaal gebruikt als onderdeel van het typische eetpatroon. Het is niet alleen omdat microgreens elk bord instagrambaar maken – als het op voedingskracht aankomt, slaan ze ver boven hun gewicht uit. Fans van microgreens ontdekken nu dat ze ook opmerkelijk eenvoudig thuis te kweken zijn. Dit is een goed moment om naar nieuwe manieren te kijken om gezonde groenten in je dagelijkse voeding op te nemen. Hier zijn de vier belangrijkste redenen om thuis microgreens te kweken:

Kleine plantjes, maar groot in nutriëntendichtheid

Microgreens, de dichtgegroeide zaailingen van groenten zoals radijs, rode biet en broccoli; groenten zoals paksoi, mosterd en tuinkers of kruiden zoals basilicum en koriander zijn veel meer dan spruitjes. Microgreens worden meestal binnen 14 dagen geoogst en bevatten de eerste ‘zaadblaadjes’ die tevoorschijn komen, en soms ook de vroegste echte bladeren van de plant. Een veel geciteerde studie uit 2012, voor het eerst gepubliceerd in het Journal of Agricultural and Food Chemistry, identificeerde dat microgreens een hogere concentratie van veel voedingsstoffen bevatten in vergelijking met de volgroeide planten. Dit heeft ertoe geleid dat microgreens worden beschouwd als functioneel voedsel, dat de gezondheid bevordert en ziekten helpt voorkomen.

Het kleine formaat en de korte groeiperiode is ook een voordeel als het gaat om thuis kweken van microgreens. Je hebt geen tuinruimte nodig, want microgreens kun je het beste binnen kweken en je kunt een redelijke oogst krijgen met kleine bakjes. Opeenvolgend zaaien kan zorgen voor een continue aanvoer van verse, voedzame groenten per dag. Afhankelijk van de variëteit zijn microgreens goede bronnen van vitamine A, B, C, E en K, evenals essentiële sporenelementen zoals calcium, kalium, ijzer, magnesium, fosfor, zink, koper, jodium, mangaan en natrium.

Vergeet niet dat ze heerlijk zijn

Microgreens zijn niet alleen subtiel mooi en qua voedingswaarde goed voor je; ze zijn ook smaakvol en voegen een prachtige textuur toe aan voedsel. Van de zoete, knapperige crunch van kleine broccoli tot de aardse frisheid en rijke kleur van rode bietenzaailingen, microgreens kunnen ook zurig (kers) en pittig (radijs) zijn. Versier niet alleen het bord, voeg royale handenvol microgreens toe als verse toppings voor pizza, gebakken aardappelen of roerei; verwerk ze in salades, poké bowls en smoothies. Ze voegen ook knapperigheid, versheid en smaak toe aan pannenkoeken, sandwiches en toast.

Verse groenten – alle weersomstandigheden, het hele jaar door

Het mooie van het thuis kweken van microgreens is dat ze het hele jaar door kunnen worden gekweekt. Eigenlijk heb je alleen een lichte, heldere vensterbank nodig. Je kunt microgreens kweken in slechts 7 tot 14 dagen. Je kweekt binnen, dus je bent niet gebonden aan seizoensplanten en hoeft niets te missen van de goedheid van lente- en zomergroenten en -kruiden. Door elk wintergerecht met microgreens te bedekken, krijg je ook een belangrijke voedingslift in een tijd waarin onze maaltijden vaak zwaarder zijn maar minder voedzame groenten bevatten.

Microgreens zijn supergemakkelijk en kosteneffectief om zelf te kweken

Zelfs als je niet gelooft dat je groene vingers hebt, is het gemakkelijk om succesvol te zijn in het kweken van microgreens, omdat je de planten niet maandenlang hoeft te verzorgen. De sleutel is om eetbare zaden van goede kwaliteit te hebben, en in tegenstelling tot thuis ontkiemen, hebben microgreens aarde nodig. Strooi de zaden gelijkmatig over het oppervlak en gebruik dan de resterende grond om een dunne laag te maken. Gebruik een spuitfles om de zaden water te geven en zet de container op een goed verlichte plek, maar er mag geen direct zonlicht op vallen. Sproei elke dag met water en al snel zullen de kleine zaailingen door de grond springen.

Je kunt beginnen met oogsten wanneer de eerste zaadblaadjes goed gevormd zijn, na ongeveer zeven dagen, door met een schaar de greens boven het grondniveau af te knippen. Er is geen frissere voedingspunch, thuis geproduceerd met nul voedselkilometers van zaad tot voedsel! Opvolgbeplanting zorgt ervoor dat je altijd kunt beschikken over een betaalbare voorraad microgreens. Het is ook leuk en smaakvol om meer dan één soort tegelijk te kweken. Er is waarschijnlijk geen eenvoudigere manier om indruk te maken op je dinergasten en IG-vrienden, en tegelijkertijd de gezondheid van je gezin te verbeteren!