Een nieuw jaar staat gelijk aan nieuwe kansen. Terwijl veel mensen in januari persoonlijke doelen stellen zoals vaker sporten of gezonder eten, wordt het stellen van doelen op werkgebied vaak over het hoofd gezien. Volgens een recente LinkedIn-peiling geeft maar liefst 75% van de Nederlandse werknemers aan geen goede werkvoornemens te maken. Dat is jammer, want waarom zou je je carrière niet dezelfde frisse start geven als je privéleven?

Laura van Horssen, carrière-expert bij LinkedIn, legt uit waarom werkvoornemens essentieel zijn voor jouw professionele ontwikkeling en deelt tips hoe je deze voornemens vol kunt houden: “Het opstellen van doelen, of je dat nu aan het begin van het jaar of op een ander moment doet, is meer dan alleen plannen maken. Het is een krachtig middel om richting te geven aan je carrière, je werkplezier te vergroten en jezelf professioneel uit te dagen. Of het nu gaat om het leren van een nieuwe vaardigheid, het vinden van meer balans of het zetten van een grote carrièrestap – door doelen te stellen maak je inzichtelijk hoe je dit wil gaan bereiken



Benieuwd hoe je dat aanpakt? Laura deelt vier praktische tips om deze voornemens niet alleen effectief op te stellen, maar ze ook écht vol te houden.

Vier tips om jouw goede werkvoornemens waar te maken in het nieuwe jaar

Begin met reflecteren: Waar sta je nu en waar wil je naartoe?

Voordat je doelen stelt, is het waardevol om stil te staan bij het afgelopen jaar. Wat heb je bereikt en waar kreeg je veel voldoening en plezier van? Welke momenten gaven je energie en inspireerden je om het beste uit jezelf te halen? Door te kijken naar wat je echt gelukkig maakt in je werk, kun je concrete en positieve doelen formuleren die aansluiten bij zowel je ambities als je persoonlijke geluk. Vraag jezelf ook af wat je meer zou willen doen in het komende jaar en hoe je die positieve elementen terug kunt laten komen in je carrière. Zo zorg je niet alleen voor groei, maar ook voor meer plezier en balans in je werk.

Maak je doelen specifiek en meetbaar

‘Een promotie krijgen’ is een mooi idee, maar hoe bereik je dat? Breek je doel op in kleinere, haalbare stappen, zoals het volgen van een training, meer zichtbaarheid creëren binnen je organisatie of nieuwe verantwoordelijkheden oppakken. Gebruik platforms zoals LinkedIn Learning om jezelf op specifieke gebieden te ontwikkelen. En vergeet niet: stel een deadline, zodat je jezelf verantwoordelijk houdt.

Deel je doelen met je netwerk

Mensen die hun doelen delen, hebben meer kans om ze te bereiken. Deel bijvoorbeeld een post over een nieuwe skill die je wilt leren, een project waar je trots op ben en vraag hulp bij bepaalde doelen in je netwerk. Dit motiveert niet alleen jezelf, maar kan ook deuren openen. Wie weet welke connecties waardevolle tips of kansen hebben!

Beloon jezelf en blijf flexibel

Het behalen van je doelen moet ook leuk blijven. Vier kleine overwinningen onderweg, zoals het afronden van een cursus of een succesvolle presentatie. En wees niet bang om je doelen bij te stellen als je merkt dat ze niet meer aansluiten bij je ambities.

Het stellen van goede werkvoornemens biedt niet alleen de kans om te groeien, maar ook om meer voldoening en plezier uit je werk te halen. Dus waar wacht je nog op? Neem even de tijd om te reflecteren, schrijf je doelen op, en deel ze met je netwerk. Of je nu droomt van een nieuwe skill, meer balans, of die volgende grote stap in je carrière – het begint allemaal met actie. Begin vandaag nog, en maak van 2025 een jaar waarin je doelen niet alleen op papier staan, maar werkelijkheid worden!