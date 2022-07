Vier tips om te besparen op de vaste lasten

Iedere maand zijn we weer een groot gedeelte van ons salaris kwijt aan de vaste lasten. Bijvoorbeeld verzekeringen, de hypotheek en energie. Volgens het Nibud is dit zelfs meer dan 50 procent van het maandelijkse inkomen. Deze kosten kun je niet zomaar wegstrepen, maar het is wel fijn als je niet te veel betaalt voor de vaste lasten. In dit artikel delen wij vier tips met je om te besparen op de vaste lasten!

1. Kijk kritisch naar de verzekeringen

Het is mogelijk om veel geld te besparen op de verzekeringen. Elk tientje dat je maandelijks minder hoeft uit te geven aan je verzekeringen is natuurlijk mooi meegenomen. Het is verstandig om alle verzekeringen eens kritisch onder de loep te nemen: heb je ze wel echt nodig? En kan het misschien ergens anders goedkoper? Op de zorgverzekering bijvoorbeeld kun je ieder jaar weer veel geld besparen. Hiervoor kun je de zorgverzekering vergelijken met andere aanbieders. Datzelfde geldt voor de autoverzekering en de inboedelverzekering.

2. Bespaar op energie

Ook op de energiekosten kun je geld besparen. Zelfs nu, terwijl de energieprijzen de pan uitrijzen. Je kunt, net zoals de verzekeringen, een vergelijking maken om te kijken of je ergens anders goedkoper uit bent. Ook met een aantal gedragsaanpassingen, kun je energie besparen. Bijvoorbeeld door korter te douchen en de thermostaat standaard één graad lager te zetten. Op de lange termijn is het verduurzamen van je huis interessant. Dit is goed voor het milieu en je portemonnee. Denk hierbij aan isoleren van de woning of het aanschaffen van zonnepanelen en een warmtepomp. Voor sommige energiebesparende maatregelen kun je zelfs subsidie krijgen!

3. Zeg overbodige abonnementen en lidmaatschappen op

De helft van de Nederlandse huishoudens weet niet hoeveel zij uitgeven aan abonnementen. We hebben er vaak een heleboel, die toch ongemerkt tientallen euro’s per maand kosten. Ga je bijvoorbeeld maar heel af en toe naar de sportschool? Zeg het abonnement dan direct op. Een alternatief is om thuis te gaan trainen. Ook op het abonnement voor internet, televisie en vaste telefonie kun je geld besparen door ieder jaar te vergelijken. Heb een abonnement op Netflix of Videoland? Je kunt met meerdere personen gebruikmaken van een account. Kijk of je deze kosten kunt delen met vrienden of familie.

4. Subsidie en toeslagen

In Nederland kun je gebruikmaken van verschillende subsidies en toeslagen zoals huur- of zorgtoeslag. Deze toeslagen zorgen ervoor dat de vaste lasten lager worden. De toeslagen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Of je in aanmerking komt voor een toeslag, kun je navragen bij de gemeente of de Belastingdienst. Ook kunnen mensen met een laag inkomen in 2022 een energietoeslag van € 800,- krijgen. Ook hiervoor kun je contact opnemen met de gemeente.