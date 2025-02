Vier Valentijnsdag met de leukste TikTok trends

Laatst geüpdatet op februari 14, 2025 by Redactie

Of je nu Valentijnsdag viert met je partner, je vriendinnen of lekker solo, TikTok staat bomvol originele trends om deze dag extra bijzonder te maken. Van actieve dates en creatieve cocktails tot self-love momenten: dit zijn de must-try trends voor een onvergetelijke dag .

De ultieme Galentine’s avond

Valentijnsdag hoef je natuurlijk niet per se met een romantische partner te vieren. Nodig je vriendinnen uit voor de ultieme #galentinesday (486K posts). Tover je huis om tot een roze oase en met onderstaande tips maak je er een onvergetelijke Galentinesday van ❣️.

Pink everything: van roze pasta tot roze galentines cocktails en brownies – ja, ook met een roze touch. Stap samen met je besties in de keuken en maak de lekkerste gerechten die allemaal één ding gemeen hebben: de kleur roze. Met wat roze decoratie op je eettafel en voldoende snacks maak je er zonder twijfel een gezellige avond van.

De leukste DIY’s voor Galentine’s: heb je zin om een creatieve activiteit toe te voegen aan jouw galentinesday? Ook daarvoor vind je genoeg inspiratie op TikTok. Van het kleien van kleine magneetjes tot aan een #sipandpaint (65K posts), met de tips van de creatieve TikTokkers zullen jij en je vriendinnen je niet snel vervelen.

PJ party with the girls: spreek samen met je vriendinnen af, trek jullie meest comfortabele pyjama aan en de ontspannen PJ girls night kan beginnen. Kies een romantische chick flick uit, kaarsjes aan en plof op de bank in jullie matching pj’s voor de ultiem relaxte girls night.

Self-love trends voor de ultieme solo date

Liefde begint bij jezelf! Deze TikTok-trends laten zien hoe je Valentijnsdag solo kunt vieren op een manier waar je blij van wordt .

Snack bowl met jouw favoriete snacks: wie wordt er nou niet blij van al jouw favoriete snacks gecombineerd in een bakje? Creators delen hoe ze hun dagelijkse snack bowl maken. Koekjes, chocolade, chips en popcorn, alles gaat in het bakje. Heb je bijvoorbeeld wel eens popcorn met M&M’s gegeten, of granaatappelpitjes met chocolade? Give it a try, want deze combinaties zullen je verbazen.

Spa night bij jou thuis: kom helemaal tot rust met een solo spa night. Probeer de #everythingshower (54.9K posts) met fijne scrubs en haarmaskers, zet vervolgens wat kaarsjes aan en warm op met een warme, fluffy badjas. Dit is ook gelijk hét moment om een nieuwe skincare-routine te creëren die werkt voor jouw huidtype. Zo geeft @fleurmaxiime allerlei skincare tips en legt ze de verschillen tussen producten zoals micellair water en een cleanser uit.

De perfecte filmdate met jezelf: soms is er niets beter dan een avond helemaal voor jezelf, en de bioscoop is de perfecte plek voor een solo date. Plof neer in een comfortabele relax seat met je snack bowl binnen handbereik en je hebt alle ruimte om je volledig te concentreren op de film zonder enige afleiding. Je hoeft niet te overleggen over wat je gaat kijken, want jij kiest gewoon de film die jij het meeste wilt zien.

Romantiek is nog lang niet dood

Vier je valentijnsdag met een romantische partner en ben je op zoek naar unieke date ideeën? Look no further, wij hebben ze voor je verzameld .

Mysterieuze date night: maak Valentijnsdag spannend door samen een mysterie op te lossen! Het idee achter de zogeheten #murdermystery (337K posts) trend is simpel: je ontvangt een pakket met aanwijzingen en puzzels, en jullie moeten samen de raadsels oplossen om het geheim te ontrafelen. Perfect voor een date vol spanning en samenwerking.

Pantropica’s Winterdroom: wil je er samen met je partner op uit? Stap dan in een magische wereld en ervaar Pantropica’s Winterdroom, een bijzonder evenement in Flevoland waar de warme, exotische sfeer van de tropen naar Nederland komt. De duizenden kaarsen en twinkelende lichtjes zorgen voor een sprookjesachtige sfeer en maken dit de meest romantische en betoverende plek om samen de dag van de liefde te vieren.

Avontuurlijke en actieve dates: van real-life Mario Bros tot pixelgames en trampolinespringen: dit zijn dé dates voor actieve koppels. Voor wie echt energie kwijt wil, bezoek dan de play-in in Utrecht en klim als Mario en Luigi over paddenstoelen of stap als Princess Peach en Toad achter het stuur. Deze actieve date ideeën staan garant voor quality time, gezelligheid en adrenaline.